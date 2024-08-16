https://ukraina.ru/20240816/1056911184.html

Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского

Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского - 16.08.2024 Украина.ру

Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского

Планируя потенциальные переговоры с Россией, в Киеве намереваются диктовать Москве свои условия, а чтобы Кремль пошел на них была задумана атака на Курскую область. Так наступление украинской армии на российский регион объяснил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк

2024-08-16T14:43

2024-08-16T14:43

2024-08-16T14:45

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переговоры

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Заявляя, что Украина якобы ведет "оборонительную войну", Подоляк призывает наносить России значительные тактические поражения, что сегодня происходит в Курской области. Наступление на этот регион якобы призван убедить Москву войти в справедливый переговорный процесс.Политик убежден, что активизация боевых действий на этом участке изменила общественное мнение внутри России: жители страны "испугались и шокированы".Об изменении настроений внутри общества действительно ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, отмечая возросшее число добровольцев желающих заключить контракты с Минобороны. Одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на СВО стала Москва, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в мобилизацию ушли 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21 тысяча, и в этом году, во вторую волну контрактации уйдёт еще 23 тысячи человек.Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не намерена говорить с тем, кто терроризирует мирное население. Подробнее о том, зачем террористы из ВСУ пошли на Курскую область и нужны ли России переговоры смотрите в интервью журналиста информационного агентства News Front, волонтера и общественного деятеля Юлии Витязевой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240816/1056892823.html

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новости, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, курская область, сво, переговоры