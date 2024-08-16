Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского
14:43 16.08.2024 (обновлено: 14:45 16.08.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
Планируя потенциальные переговоры с Россией, в Киеве намереваются диктовать Москве свои условия, а чтобы Кремль пошел на них была задумана атака на Курскую область. Так наступление украинской армии на российский регион объяснил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
"Если мы говорим о потенциальных переговорах - подчеркиваю, о потенциальных - нам придется посадить РФ за стол напротив. На своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". Зато есть проверенные практикой, эффективные средства принуждения", - говорится в его телеграм-канале.
Заявляя, что Украина якобы ведет "оборонительную войну", Подоляк призывает наносить России значительные тактические поражения, что сегодня происходит в Курской области. Наступление на этот регион якобы призван убедить Москву войти в справедливый переговорный процесс.
Политик убежден, что активизация боевых действий на этом участке изменила общественное мнение внутри России: жители страны "испугались и шокированы".
Об изменении настроений внутри общества действительно ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, отмечая возросшее число добровольцев желающих заключить контракты с Минобороны. Одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на СВО стала Москва, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в мобилизацию ушли 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21 тысяча, и в этом году, во вторую волну контрактации уйдёт еще 23 тысячи человек.
Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не намерена говорить с тем, кто терроризирует мирное население.