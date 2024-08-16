Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского - 16.08.2024 Украина.ру
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Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского
Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского - 16.08.2024 Украина.ру
Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского
Планируя потенциальные переговоры с Россией, в Киеве намереваются диктовать Москве свои условия, а чтобы Кремль пошел на них была задумана атака на Курскую область. Так наступление украинской армии на российский регион объяснил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
2024-08-16T14:43
2024-08-16T14:45
новости
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
владимир путин
курская область
сво
переговоры
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Заявляя, что Украина якобы ведет "оборонительную войну", Подоляк призывает наносить России значительные тактические поражения, что сегодня происходит в Курской области. Наступление на этот регион якобы призван убедить Москву войти в справедливый переговорный процесс.Политик убежден, что активизация боевых действий на этом участке изменила общественное мнение внутри России: жители страны "испугались и шокированы".Об изменении настроений внутри общества действительно ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, отмечая возросшее число добровольцев желающих заключить контракты с Минобороны. Одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на СВО стала Москва, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в мобилизацию ушли 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21 тысяча, и в этом году, во вторую волну контрактации уйдёт еще 23 тысячи человек.Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не намерена говорить с тем, кто терроризирует мирное население. Подробнее о том, зачем террористы из ВСУ пошли на Курскую область и нужны ли России переговоры смотрите в интервью журналиста информационного агентства News Front, волонтера и общественного деятеля Юлии Витязевой на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240816/1056892823.html
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новости, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, курская область, сво, переговоры
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Курская область, СВО, переговоры

Атака на Курщину – "средство принуждения" Москвы, объяснили у Зеленского

14:43 16.08.2024 (обновлено: 14:45 16.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Михаил Подоляк
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Планируя потенциальные переговоры с Россией, в Киеве намереваются диктовать Москве свои условия, а чтобы Кремль пошел на них была задумана атака на Курскую область. Так наступление украинской армии на российский регион объяснил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
"Если мы говорим о потенциальных переговорах - подчеркиваю, о потенциальных - нам придется посадить РФ за стол напротив. На своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". Зато есть проверенные практикой, эффективные средства принуждения", - говорится в его телеграм-канале.
Заявляя, что Украина якобы ведет "оборонительную войну", Подоляк призывает наносить России значительные тактические поражения, что сегодня происходит в Курской области. Наступление на этот регион якобы призван убедить Москву войти в справедливый переговорный процесс.
Политик убежден, что активизация боевых действий на этом участке изменила общественное мнение внутри России: жители страны "испугались и шокированы".
Об изменении настроений внутри общества действительно ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, отмечая возросшее число добровольцев желающих заключить контракты с Минобороны. Одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на СВО стала Москва, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в мобилизацию ушли 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21 тысяча, и в этом году, во вторую волну контрактации уйдёт еще 23 тысячи человек.
Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не намерена говорить с тем, кто терроризирует мирное население.
Подробнее о том, зачем террористы из ВСУ пошли на Курскую область и нужны ли России переговоры смотрите в интервью журналиста информационного агентства News Front, волонтера и общественного деятеля Юлии Витязевой на сайте Украина.ру.
07:55
Эйфория Зеленского и курская авантюраЧем больше проходит времени от начала вторжения ВСУ в Курскую область, тем яснее становится то, что это была громкая пиар-акция киевского режима
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВладимир ПутинКурская областьСВОпереговоры
 
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