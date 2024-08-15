https://ukraina.ru/20240815/1056876683.html

Зачем террористы из ВСУ пошли на Курскую область и нужны ли России переговоры – Витязева

Зачем террористы из ВСУ пошли на Курскую область и нужны ли России переговоры – Витязева - 15.08.2024 Украина.ру

Зачем террористы из ВСУ пошли на Курскую область и нужны ли России переговоры – Витязева

Журналист информационного агентства News Front, волонтёр и общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру прокомментировала интервью Трампа, которое он дал Маску

2024-08-15T12:45

2024-08-15T12:45

2024-08-15T12:45

видео

курская область

россия

дональд трамп

илон маск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

запорожская аэс

сво

фронт

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Также она рассказала, какие ставки делал Киев на вылазку в Курскую область: 00:38 - Об интервью Дональда Трампа Илону Маску.01:40 - О возможной замене Владимира Зеленского.06:10 - Какую цель преследовал Зеленский, атакуя Курскую область? 12:18 - Об атаке ВСУ по Запорожской АЭС. * В интервью упоминаются Арсен Аваков и Алексей Арестович, признанные Минюстом РФ террористами и экстремистами.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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