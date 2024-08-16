Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол - 16.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240816/1056898799.html
Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол
Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол - 16.08.2024 Украина.ру
Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол
Общественность в Великобритании ставит под сомнение целесообразность продолжения поддержки Украины. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости
2024-08-16T07:16
2024-08-16T07:26
новости
украина
киев
великобритания
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_80de4f6f0cbd90ffa16b5e031426a2e4.jpg
"Целесообразность продолжения финансирования затратных внешнеполитических авантюр уже ставится общественностью под вопрос. Однако и сдавать назад, теряя лицо перед западными партнерами, лейбористам не с руки", - сказал глава российской дипмиссии.По словам Келина, пришедшие к власти лейбористы "с первых же дней" принялись доказывать, что от них не стоить ждать смены позиции по Украине.Ранее новое правительство лейбористов вслед за предшественниками взяло на себя обязательство ежегодно выделять три миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Киева. По данным британского Минобороны, общая сумма военной помощи, уже предоставленной Украине, составляет 7,6 миллиарда фунтов стерлингов.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале В США призвали накачать Украину оружием из-за слабости Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
киев
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_64c4859e8c57d948e2ca784cba453061.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, великобритания, помощь
Новости, Украина, Киев, Великобритания, помощь

Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол

07:16 16.08.2024 (обновлено: 07:26 16.08.2024)
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
Читать в
Общественность в Великобритании ставит под сомнение целесообразность продолжения поддержки Украины. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости
"Целесообразность продолжения финансирования затратных внешнеполитических авантюр уже ставится общественностью под вопрос. Однако и сдавать назад, теряя лицо перед западными партнерами, лейбористам не с руки", - сказал глава российской дипмиссии.
По словам Келина, пришедшие к власти лейбористы "с первых же дней" принялись доказывать, что от них не стоить ждать смены позиции по Украине.
Ранее новое правительство лейбористов вслед за предшественниками взяло на себя обязательство ежегодно выделять три миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Киева.
По данным британского Минобороны, общая сумма военной помощи, уже предоставленной Украине, составляет 7,6 миллиарда фунтов стерлингов.
Подробнее о накачке Киева оружием - в материале В США призвали накачать Украину оружием из-за слабости Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевВеликобританияпомощь
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:14Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под Курском
08:00Врагу не сдаётся наш гордый "Прут". Как началась Первая Мировая на Чёрном море
07:55Эйфория Зеленского и Курская авантюра
07:50Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж
07:35"Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область
07:16Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол
07:06Руина возвращается. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны
06:15"Хромых и слепых отправляют на фронт": эксперт объяснил, для чего Украина готовит 14 резервных бригад
06:00Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
05:45Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
05:30"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
05:15Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
05:00Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
04:45Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
04:30Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
04:15"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
04:00"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
03:45Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
03:30Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
03:15Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
Лента новостейМолния