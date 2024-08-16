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Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол

Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол - 16.08.2024 Украина.ру

Британцы сомневаются в необходимости помогать Киеву, но прекратить не могут — посол

Общественность в Великобритании ставит под сомнение целесообразность продолжения поддержки Украины. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости

2024-08-16T07:16

2024-08-16T07:16

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"Целесообразность продолжения финансирования затратных внешнеполитических авантюр уже ставится общественностью под вопрос. Однако и сдавать назад, теряя лицо перед западными партнерами, лейбористам не с руки", - сказал глава российской дипмиссии.По словам Келина, пришедшие к власти лейбористы "с первых же дней" принялись доказывать, что от них не стоить ждать смены позиции по Украине.Ранее новое правительство лейбористов вслед за предшественниками взяло на себя обязательство ежегодно выделять три миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Киева. По данным британского Минобороны, общая сумма военной помощи, уже предоставленной Украине, составляет 7,6 миллиарда фунтов стерлингов.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале В США призвали накачать Украину оружием из-за слабости Зеленского на сайте Украина.ру.

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