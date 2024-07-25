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В США призвали накачать Украину оружием из-за слабости Зеленского

В США призвали накачать Украину оружием из-за слабости Зеленского - 25.07.2024 Украина.ру

В США призвали накачать Украину оружием из-за слабости Зеленского

Украина не выдержит войны на истощение и поэтому в интересах не только США, но и Запада в целом быстро завершить СВО. Для этого требуется резко увеличить военные поставки защитникам режима Зеленского и снять с них все ограничения на применение западного оружия. Статью об этом 25 июля в Foreign Affairs опубликовал американский профессор Якуб Григиль

2024-07-25T12:53

2024-07-25T12:53

2024-07-25T14:18

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Спустя более двух лет российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Киев не сдался. Однако и его западные партнёры не предоставили ему инструментов для победы, констатировал Якуб Григиль — профессор политологии Католического университета Америки, старший советник Марафонской инициативы и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института.По мнению американского профессора, Зеленский не заинтересован в переговорах со слабых позиций. Украинская экономика истощена реалиями СВО. Потеряв территорию и доступ к Азовскому морю - важнейшему водному пути для украинского сельскохозяйственного экспорта, потеряв контроль над важными аграрными территориями и множество рабочей силы из-за мобилизации и бегства за границу, Киев не имеет возможностей вернуть себе эти потери."Это означает, что война затянется – и чем дольше она затянется, тем больше времени у России будет на создание проблем Европе и Соединенным Штатам в других частях мира", - уверен Григиль.Среди этих проблем он отметил сотрудничество России с КНДР в сфере ракетостроения, а также более активное российское присутствие в Африке к югу от Сахары и более широкого средиземноморского региона. Американский профессор убеждён: Россия может "также заглушить сигналы GPS во все более обширном регионе Европы"."Тем временем Китай наращивает свою собственную армию и может воспользоваться постоянной нестабильностью в Европе для продвижения в Тихоокеанском регионе. В то же время Вашингтону и его партнерам не следует слишком беспокоиться о том, чтобы спровоцировать Россию. Опасения Запада по поводу эскалации ситуации с Россией преувеличены", - добавил автор американского Foreign Affairs.Владимир Путин боится прямого военного столкновения с Западом, убеждён профессор. Григиль заявил: "Теперь Москва заинтересована в сдерживании войны с Украиной, потому что ей будет трудно сопоставить огневую мощь и объединенные силы Запада в расширенной войне".Вместо затягивания СВО "целью Соединенных Штатов должно быть быстрое её прекращение, помогая Украине победить Россию и одновременно удерживая Москву от реализации дальнейших имперских амбиций", заявил американский профессор. В таком случае Вашингтон сможет сосредоточиться на КНР, избежать растраты сил на два фронта.Сняв ограничения на использование западного оружия, особенно ракет средней дальности, Вашингтон даст Киеву возможность наносить эффективные удары. По мнению профессора это очень важно в условиях истощения запасов дорогостоящих средств ПВО."Этот всплеск даст Украине последний шанс на тактический прорыв и восстановление или приближение к ее территориальному статусу, существовавшему до 2022 года", - убеждён профессор.Тем временем обостряется борьба на внешнеполитическом фронте - читайте об этом в нашем материале Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого престола

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сво, новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, владимир путин