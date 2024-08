https://ukraina.ru/20240815/1056895818.html

Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину

Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину

Москва рассчитывает, что Сербия будет и далее придерживаться своей линии отказа от поставок вооружений на Украину. Об этом 15 августа в интервью РИА Новости заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон

Дипломат отметил, что российская сторона в переговорах с представителями Белграда уже затрагивала вопрос попадания иностранных вооружений в руки военных ВСУ. По его словам, в Сербии "в полной мере осознают серьезность проблемы, понимают, что речь идет об угрозе жизни наших военнослужащих, мирных людей — цена возможных злоупотреблений здесь предельно высока".Представитель МИД России подчеркнул, что при экспорте военной продукции важно проявлять бдительность и разборчивость в выборе контрагентов, которые юридически "связаны" сертификатами конечного пользователя.„Нельзя, чтобы нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, который стремится к милитаризации Украины, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию и ее оружейников, бросали тень на наши отношения", — заявил Пилипсон.За несколько дней до публикации интервью с представителем российского внешнеполитического ведомства, агентство опубликовало интервью с вице-премьером Сербии Александром Вулином, который готовился поехать в Россию с визитом.Вулин, который в правительстве Сербии ранее занимал должность министра обороны, отметил, что Сербия является единственной страной, требующей дополнительные гарантии со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третей стране без согласия Сербии.„Наряду со всеми существующими нормами мы добавили это требование и настояли на нем все во всех контрактах. Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная – Ред.) продукция продавалась третьим странам", - рассказал Александр Вулин российскому агентству.Не исключено, что заявление Вулина было рассчитано на смягчение негативной реакции российской общественности на интервью президента Сербии Александра Вучича, которое он в конце июня дал газете Financial Times. Отвечая на вопрос журналистов издания, Вучич тогда подтвердил, что с начала СВО Киев получил из Сербии через посредников вооружений приблизительно на 800 млн евро."Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге — их дело", — заявил президент Сербии британскому изданию.Заметно, что оценки президента и вице-премьера Сербии по поводу уровня заботы о судьбе сербского оружия после его продажи другим странам в этих заявлениях немного не совпадают. Ведь если Белград добавил во все свои контракты пункт о недопустимости перепродажи сербской продукции военного назначения третьим сторонам без согласия страны-производителя, как об этом заявил вице-премьер, тогда не только самих покупателей касается, что они сделают с этим оружием в конечном итоге, как об этом заявил президент.Надо отметить, что сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, сразу же после государственного переворота в Киеве в 2014 году, рассказала в интервью Украина.ру директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович."Уже тогда, когда ВСУ напали на мирное население на востоке Украины, сербские снаряды были в их распоряжении. Украинские солдаты этими снарядами обстреливали территорию Донбасса. В 2015 году в Донецке даже прошла пресс-конференция на которой были показаны снаряды сербского производства, использованные в атаках на ДНР. Поэтому здесь нет ничего нового", - рассказала Трифкович.Однако удивляют противоречивые заявления по поводу присутствия сербского оружия на Украине, которые в последнее время сделали президент и вице-премьер Сербии, продолжила эксперт."В интервью Financial Times Вучич подтвердил, что знает о попадании сербского оружия на Украину. Он так ответил на комментарий журналиста о том, что Сербия за последний год заработала 800 млн долларов от продажи вооружений Украине. Единственное, президент уточнил, что это сумма контрактов, которые должны реализоваться не в течение года, а в течение трех лет. Также он добавил, что на это он смотрит как на шанс для сербского бизнеса", - пересказала Трифкович содержание интервью Александра Вучича британской газете.По словам эксперта, непонятно как могло получиться так, что президент страны для западной публики делает определенное заявление, а вице-премьер в Москве фактически опровергает его слова."Еще до 2014 года и начала конфликта на Украине сербское оружие было замечено в руках террористов Исламского государства* в Сирии и его ячейки в Йемене. Об этом писали многие арабские СМИ в это время. Все это подтверждает тот факт, что Сербия уже давно участвует в системе торговли оружием, которую организовали и контролируют американцы. По всей видимости, Сербия оказалась частью этой цепи еще более десяти лет назад. Это доказывает наличие ее оружия как в руках исламистских движений, так и в руках ВСУ", - заявила Трифкович.Эта торговая цепь придумана таким образом, чтобы сложно было угадать точный маршрут, по которому идут поставки оружия, продолжила эксперт. С другой стороны, многочисленные случаи из международной практики показывают, что США не соблюдают никаких международных конвенций и договоренностей - они действуют так, как им захочется, рассказала Трифкович."На территорию Сирии и Йемена сербское оружие поступало через саудовские офшор-компании, которые потом окольными путями продавали это оружие террористам. Когда начался конфликт на Украине, существовали опасения, что сербское оружие этими же разработанным путями окажется на ее территории. Как видим, эти опасения подтвердились", - отметила эксперт.По словам Трифкович, даже в Сербии непросто разобраться, как точно устроена торговля оружием, так как его продают не государственные предприятия-производители, такие как "Крушик" из города Валево, а частные компании, у которых есть лицензия на данный вид торговли."Это компании, близки к правящему режиму в Белграде. Они используют разные коррупционные схемы и получают право покупать продукцию оборонно-промышленного комплекса по выгодной стоимости. Потом они сбывают эту продукцию через американскую сеть торговли оружием и зарабатывают на этом огромные деньги", - сказала она.По словам Трифкович, эти деньги в основном проходят мимо государственной кассы, и поэтому заявления властей о том, что им необходимо продавать сербское оружие для того, чтобы "накормить народ", не совсем обоснованы. Государственные фирмы здесь теряют больше всех, потому что свою продукцию продают частным компаниям по заниженным ценам, отметила она.Эксперт добавила, что заявления Александра Вулина о дополнительных гарантиях, которые Сербия требует от покупателей ее оружия, звучат как хороший предлог.„Даже если Белград внес такой пункт в договор о продаже оружия, вряд ли США на нее смотрят. Они не соблюдают ни Минские соглашения, ни Резолюцию ООН 1244 по Косово, ни многие другие международные договоренности. Им важно только, согласилась ли Сербия участвовать в их схеме продажи вооружений или нет. Судя по тому, что сербское оружие попадает на украинский фронт, сербские власти, очевидно, согласились. Вопрос как – добровольно или в результате шантажа, но даже это не может их оправдать“, - заявила Трифкович.По ее мнению, значение имело бы только заявление Сербии о том, что она не желает участвовать в торговой схеме, организованной американцами, благодаря которой оружие поступает в руки экстремистских организаций, близких к властям США, или в руки подконтрольных США режимов на подобие киевского.По всей видимости, единственный способ прекратить попадание сербских снарядов и другого оружия в руки военнослужащих ВСУ – это прекращение его экспорта по тем схемам, которые обозначила сербский эксперт. Имеет ли право российская общественность на это рассчитывать, если на кону выгодный бизнес и „корочка хлеба“, которую власти в Белграде должны обеспечить своим гражданам?Тот же самый Александр Вулин в Москве благодарил российское руководство в том числе за информацию о готовящемся на фоне экологических протестов в Белграде очередного майдана против действующих властей. Получается, что западные государства на улицах Белграда рушат власть, продающую им в соответствии со всеми международными оружие, которое они потом весьма недобросовестно продают преступному киевскому режиму для уничтожения русского населения. Не пора ли этим же властям проявить совесть и вспомнить к кому они идут за помощью в страхе перед очередными происками их западных партнеров?* - террористическая организация, запрещенная в РФОткровения Александра Вучича изданию Financial Times разозлили даже китайских журналистов. Об этом в материале Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине

