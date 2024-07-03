https://ukraina.ru/20240703/1056038064.html

Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине

Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине - 03.07.2024 Украина.ру

Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине

За опосредованную продажу оружия Украине Сербия может поплатиться членством в БРИКС. Китайское издание "Соху" в статье, опубликованной 2 июля, в заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что блок БРИКС временно поставит на паузу вопрос о расширении своего состава новыми странами, усмотрело скрытый сигнал Белграду.

2024-07-03T18:12

2024-07-03T18:12

2024-07-03T18:12

эксклюзив

сербия

россия

александр вучич

брикс

financial times

ес

сергей лавров

китай

оружие

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"Как раз тогда, когда в Сербии началось обсуждение возможности членства в БРИКС, министр иностранных дел России Лавров сообщил, что принятие новых членов в организацию приостановлено. Этот шаг сделал положение Белграда весьма затруднительным", - полагают китайские журналисты.Издание напомнило, что Сербия с 2009 года пытается войти в состав Евросоюза, однако перспектива евроинтеграции для этой страны все еще туманна. Зато Брюссель использует это стремление в качестве рычага давления на Белград. Таким образом сербское руководство оказалось меж двух огней — с одной стороны, игнорирующий стремления Белграда Евросоюз, с другой Россия, которая перестала мириться с попытками "дружественного государства" усидеть на двух стульях, отмечают журналисты "Соху".Свои выводы китайские журналисты сделали на основании интервью Александра Вучича газете Financial Times от 23 июня, в котором он подтвердил, что с начала СВО в феврале 2022 года Киев получил из Сербии через посредников вооружений приблизительно на 800 млн евро."Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге — их дело",— заявил президент Сербии британскому изданию.К тому же Вучич добавил, что перед Сербией сегодня открылись "золотые возможности, поскольку ее оружие дешевле западного" и сербский экспорт вооружений может даже еще вырасти. До этого сербский лидер неоднократно заявлял, что сербское руководство обязано соблюдать интересы страны и не упускать возможности для экономического развития и улучшения благосостояния ее граждан.Интервью президента Сербии вызвало большой резонанс в российском общественном пространстве. Так, в эфире программы Соловьев Live журналист Сергей Мардан оценил поведение Сербии крайне нелицеприятными словами и засомневался в том, что после опосредованного признания Александра Вучича в продаже оружия Украине Сербия остается для России братской страной."Сербия повела себя как последняя конченая шл**а, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю. Могли. Просто не захотели (…) Вы заработали 800 миллионов евро на русской крови, как обычно, как это делали наши так называемые союзники, братья и все остальные бесконечное количество лет", — заявил журналист.Столь бурная реакция на откровения Вучича по поводу того, что он догадывался о судьбе сербских снарядов, проданных Украине западными партнерами, вполне ожидаема. Однако, если гнев российского журналиста по отношению к сербскому руководству в данном случае оправдан, вряд ли он оправдан по отношению ко всей стране и ее народу. Даже не будем говорить здесь о том, что русских действительно до сих пор мало где так любят, как в Сербии.И очень большой вопрос, видели ли простые граждане Сербии в форме зарплат, пенсий и социальных пособий хоть что-то из названных 800 миллионов евро. Вопрос, сколько денег из этой суммы ушло на улучшение инфраструктуры, открытие сербских фабрик и всего того, что в будущем действительно может привести к поднятию уровня жизни граждан какой-то страны.Дело в том, что продажа сербского вооружения осуществляется через частные фирмы-посредники, которые с военно-промышленным комплексом Сербии имеют контракты на закупку по привилегированной стоимости. Собственно, деньги от продажи тоже уходят этим посредникам, в то время как военно-промышленный комплекс, работающий безостановочно, терпит убытки.Могла ли российская сторона ожидать, что сербские партнеры, заявившие еще в феврале 2022 года о намерении придерживаться нейтральной позиции по отношению к российско-украинскому конфликту, с таким же успехом будут продавать снаряды, которые в итоге попадут в руки российской армии? Вряд ли.Российская общественность, наслушавшись громких заявлений Александра Вучича о независимом и незыблемом внешнеполитическом курсе, проводимом Белградом, часто забывает или вовсе не догадывается о том, что действующий президент Сербии отнюдь не является самостоятельной политической фигурой. Он уязвим перед угрозами США и Евросоюза как минимум из-за географического положения Сербии, полностью отделенной странами НАТО от ее союзников на Востоке, из-за экономической зависимости от западного капитала и инвестиций, из-за внутриполитических проблем, среди которых центральное место занимает вопрос сохранения территориальной целостности государства, нарушенной действиями албанских сепаратистов в Косово.Но это объективные моменты. Есть и субъективные, продиктованные личностными качествами сербского лидера и его необъяснимой тягой решать насущные национальные проблемы, уповая на тех, кто эти проблемы и создает. Так, в ходе визита в посольство США в Сербии 3 июля Вучич заявил, что Сербия и США являются "историческими союзниками в решающие моменты". Сразу же вспоминаются американские бомбардировки Сербии в 1999 году и фактически насильственное отторжение автономного края Косово и Метохия, в ходе которого эти же американские "исторические союзники" Вучича играли и продолжают играть центральную роль.Вспоминается и фотография сербского президента в Овальном кабинете Белого дома США перед подписанием пагубного для сербских национальных интересов Вашингтонского соглашения по Косово и Метохии. На ней Вучич сидит на стуле в центре зала как обвиняемый на скамье подсудимых, пока официальные лица США решают, достаточно ли наказан сидящий перед ними сербский парень.Очень сложно опираться на такого союзника и ожидать, что из этого выйдет что-то путевое. Тем не менее, Александр Вучич, который всегда приписывал себе умение балансировать между интересами России и Запада, теперь все чаще допускает заявления, которые принимает в штыки в первую очередь российская общественность. Его аргументация, основанная на том, что официальный Белград руководствуется исключительно интересами собственной страны, явно недостаточно убедительна для российской аудитории.Вопрос в том, чем продиктованы подобные выступления президента Сербии — давлением Запада, прежде всего, США, или усталостью от политики "двух стульев", которая в условиях обостряющейся конфронтации становится все более изнуряющей, а, по сути, невозможной.Тем временем, западные партнеры Сербии не скрывают, что борьба против "злокачественного российского влияния" является одним из их приоритетов на Балканах. По заявлениям сербского руководства, определенные структуры на Западе пытаются поссорить русских и сербов, используя при этом самые разные медийные ресурсы. Неясно только, почему само руководство страны открыто идет на поводу у этих сил. Самый простой ответ, который лежит на поверхности — потому что надавили.Даже если так, президент Сербии не может не понимать, как его слова о том, что Сербию не интересует дальнейшая судьба ее оружия, которое продается в США, Чехию, Испанию и другие страны, будет восприниматься в России. Пока его главным аргументом в пользу того, что в двухсторонних отношениях между Москвой и Белградом ничего не изменилось, является отказ Сербии ввести санкции против России, несмотря на все давление Запада.Тем не менее, кое-что все-таки изменилось. Своим признанием Вучич показал, что действующие сербские власти партнерство с Россией воспринимают как "любовь по интересам". Говорят, что для политики это естественно. Но отношение сербов к России вне политики - это факт, о котором не надо забывать. Больше о политическом курсе Александра Вучича в статье Татьяны Стоянович Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению

https://ukraina.ru/20240514/1055064586.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, россия, александр вучич, брикс, financial times, ес, сергей лавров, китай, оружие, торговля оружием