Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях
"На Купянском направлении... ситуация напряженная... Напряженная ситуация на Северском направлении", - говорится в телеграм-канале Генштаба.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове на сайте Украина.ру.