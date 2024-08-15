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Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях

Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях - 15.08.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях

Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях

2024-08-15T07:32

2024-08-15T07:32

2024-08-15T07:32

всу

новости

россия

харьковская область

купянск

генштаб

вооруженные силы украины

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"На Купянском направлении... ситуация напряженная... Напряженная ситуация на Северском направлении", - говорится в телеграм-канале Генштаба.Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.Подробнее о провалах ВСУ - в материале Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, россия, харьковская область, купянск, генштаб, вооруженные силы украины