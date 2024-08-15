Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях - 15.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240815/1056872244.html
Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях
Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях - 15.08.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях
Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях
2024-08-15T07:32
2024-08-15T07:32
всу
новости
россия
харьковская область
купянск
генштаб
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700270_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ddef0042be589b1ac355cc07dc474ca1.jpg.webp
"На Купянском направлении... ситуация напряженная... Напряженная ситуация на Северском направлении", - говорится в телеграм-канале Генштаба.Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.Подробнее о провалах ВСУ - в материале Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700270_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1aa24a98e3eeaf801601f548df755c1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, новости, россия, харьковская область, купянск, генштаб, вооруженные силы украины
ВСУ, Новости, Россия, Харьковская область, Купянск, Генштаб, Вооруженные силы Украины

Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях

07:32 15.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском и Северском направлениях
"На Купянском направлении... ситуация напряженная... Напряженная ситуация на Северском направлении", - говорится в телеграм-канале Генштаба.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове на сайте Украина.ру.
 
ВСУНовостиРоссияХарьковская областьКупянскГенштабВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:56Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"
07:54Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства
07:32Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях
07:30Тимошенко собирает криминальную армию для переворота? Украинские эксперты о происходящем
07:15В кафе в центре Киева взорвалась граната — мэр
07:00Николай Межевич о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины
06:15"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк
06:00"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области
05:45Курское направление: Онуфринеко рассказал, зачем ВСУ хотят создать плацдарм в глубине от линии фронта
05:30"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку
05:15"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве
05:00Олег Царев рассказал, почему пиар на F-16 не поможет Зеленскому переломить ситуацию на фронте
04:45Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей
04:30"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа
04:15Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике
04:00Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр
03:45Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война
03:30Алёхин о том, почему вместо "войны натисков" СВО стала современной версией Первой мировой с FPV-дронами
03:15Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен
03:00Фарш нельзя провернуть обратно: эксперт о том, почему Украина больше не может изображать "страну-жертву"
Лента новостейМолния