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Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове

Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове - 14.08.2024 Украина.ру

Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в своем телеграм-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа планировали захватить атомную электростанцию в Курчатове

2024-08-14T11:42

2024-08-14T11:42

2024-08-14T11:42

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апти алаудинов

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"ахмат"

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"Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал Алаудинов.Он подчеркнул, что задача не была выполнена, несмотря на все резервы, направленные Киевом на это направление.После планируемого захвата АЭС в курском Курчатове, добавил он, Украина намеревалась выйти на переговоры с Россией с ультиматумом."Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался", - заявил Алаудинов.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, "ахмат"