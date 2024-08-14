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Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове
Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове - 14.08.2024 Украина.ру
Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в своем телеграм-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа планировали захватить атомную электростанцию в Курчатове
2024-08-14T11:42
2024-08-14T11:42
2024-08-14T11:42
новости
россия
курская область
киев
апти алаудинов
вооруженные силы украины
"ахмат"
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"Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал Алаудинов.Он подчеркнул, что задача не была выполнена, несмотря на все резервы, направленные Киевом на это направление.После планируемого захвата АЭС в курском Курчатове, добавил он, Украина намеревалась выйти на переговоры с Россией с ультиматумом."Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался", - заявил Алаудинов.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, "ахмат"
Новости, Россия, Курская область, Киев, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, "Ахмат"
Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в своем телеграм-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа планировали захватить атомную электростанцию в Курчатове
"Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что задача не была выполнена, несмотря на все резервы, направленные Киевом на это направление.
"Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", - заверил Алаудинов.
После планируемого захвата АЭС в курском Курчатове, добавил он, Украина намеревалась выйти на переговоры с Россией с ультиматумом.
"Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался", - заявил Алаудинов.
На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.