https://ukraina.ru/20240815/1056871877.html

Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей

Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей - 15.08.2024 Украина.ру

Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей

Ситуация на Украине меняется и Зеленский понимает, что его его лозунги должны соответствовать настроению большинства. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев

2024-08-15T04:45

2024-08-15T04:45

2024-08-15T04:45

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Сейчас риторика Владимир Зеленского поменялась, он перестал говорить о границах 1991 года. Хотя этот вариант самый оптимистичный для РФ. Единственное, мы должны настаивать на границах начала 1991 года, когда это была территория СССР, рассказал политик.Зеленский имеет в виду границы уже после раздела Советского Союза. Когда он занимал позицию постановки ультиматума России, то требовал выплаты репараций и передачи ядерного оружия России под контроль стран НАТО, отметил депутат.Другая причина в том, что его заявления выглядели настолько дико, что не только у стран Глобального юга вызывали непонимание, но и у стран Запада, судя по саммиту в Швейцарии, указал он.Возможно, Зеленский тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция экс-президента США Дональда Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в материале Татьяны Стоянович: Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, олег царев, f-16, нато, запад, переговоры, выборы, граница, ссср