Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей
Ситуация на Украине меняется и Зеленский понимает, что его его лозунги должны соответствовать настроению большинства. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Сейчас риторика Владимир Зеленского поменялась, он перестал говорить о границах 1991 года. Хотя этот вариант самый оптимистичный для РФ. Единственное, мы должны настаивать на границах начала 1991 года, когда это была территория СССР, рассказал политик.
Зеленский имеет в виду границы уже после раздела Советского Союза. Когда он занимал позицию постановки ультиматума России, то требовал выплаты репараций и передачи ядерного оружия России под контроль стран НАТО, отметил депутат.
"У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет, выполняя требования России, чтобы прекратить войну", - подчеркнул Царев.
Другая причина в том, что его заявления выглядели настолько дико, что не только у стран Глобального юга вызывали непонимание, но и у стран Запада, судя по саммиту в Швейцарии, указал он.
Возможно, Зеленский тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция экс-президента США Дональда Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает, заключил собеседник издания.
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