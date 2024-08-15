Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей - 15.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240815/1056871877.html
Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей
Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей - 15.08.2024 Украина.ру
Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей
Ситуация на Украине меняется и Зеленский понимает, что его его лозунги должны соответствовать настроению большинства. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
2024-08-15T04:45
2024-08-15T04:45
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
олег царев
f-16
нато
запад
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/05/1033720530_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_04eaa3808e1204dd0da17eccec01c3bb.jpg
Сейчас риторика Владимир Зеленского поменялась, он перестал говорить о границах 1991 года. Хотя этот вариант самый оптимистичный для РФ. Единственное, мы должны настаивать на границах начала 1991 года, когда это была территория СССР, рассказал политик.Зеленский имеет в виду границы уже после раздела Советского Союза. Когда он занимал позицию постановки ультиматума России, то требовал выплаты репараций и передачи ядерного оружия России под контроль стран НАТО, отметил депутат.Другая причина в том, что его заявления выглядели настолько дико, что не только у стран Глобального юга вызывали непонимание, но и у стран Запада, судя по саммиту в Швейцарии, указал он.Возможно, Зеленский тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция экс-президента США Дональда Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в материале Татьяны Стоянович: Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240813/1056846182.html
украина
россия
сша
запад
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/05/1033720530_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_25f5bd4419d610151604124ba49f695b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, олег царев, f-16, нато, запад, переговоры, выборы, граница, ссср
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Олег Царев, F-16, НАТО, Запад, переговоры, выборы, граница, СССР

Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей

04:45 15.08.2024
 
© president.gov.uaЗеленский камуфляж военная форма бронежилет
Зеленский камуфляж военная форма бронежилет
© president.gov.ua
Читать в
Ситуация на Украине меняется и Зеленский понимает, что его его лозунги должны соответствовать настроению большинства. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Сейчас риторика Владимир Зеленского поменялась, он перестал говорить о границах 1991 года. Хотя этот вариант самый оптимистичный для РФ. Единственное, мы должны настаивать на границах начала 1991 года, когда это была территория СССР, рассказал политик.
Зеленский имеет в виду границы уже после раздела Советского Союза. Когда он занимал позицию постановки ультиматума России, то требовал выплаты репараций и передачи ядерного оружия России под контроль стран НАТО, отметил депутат.
"У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет, выполняя требования России, чтобы прекратить войну", - подчеркнул Царев.
Другая причина в том, что его заявления выглядели настолько дико, что не только у стран Глобального юга вызывали непонимание, но и у стран Запада, судя по саммиту в Швейцарии, указал он.
Возможно, Зеленский тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция экс-президента США Дональда Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит в Грузии - в материале Татьяны Стоянович: Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями на сайте Украина.ру
Дмитрий Бавырин интервью
13 августа, 19:30
Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризисПосле атаки на Курскую область полностью свернута идея переговорного трека для обеих сторон. Но говорить о том, что это продлило конфликт, можно из теории, что этот переговорный трек к чему-то привел бы. А на нынешнем этапе нет ощущения, что если бы начались переговоры, они были бы результативными.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийОлег ЦаревF-16НАТОЗападпереговорывыборыграницаСССР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:56Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"
07:54Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства
07:32Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях
07:30Тимошенко собирает криминальную армию для переворота? Украинские эксперты о происходящем
07:15В кафе в центре Киева взорвалась граната — мэр
07:00Николай Межевич о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины
06:15"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк
06:00"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области
05:45Курское направление: Онуфринеко рассказал, зачем ВСУ хотят создать плацдарм в глубине от линии фронта
05:30"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку
05:15"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве
05:00Олег Царев рассказал, почему пиар на F-16 не поможет Зеленскому переломить ситуацию на фронте
04:45Зеленский тянет время до выборов: Царев объяснил, почему поменялась риторика киевских властей
04:30"Постоянно прощупывает": Мухин раскрыл, зачем Украина угрожает использовать АЭС как средство шантажа
04:15Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике
04:00Выход найден: Алёхин рассказал, почему "боевой чугуний" сможет эффективнее бить по мостам через Днепр
03:45Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война
03:30Алёхин о том, почему вместо "войны натисков" СВО стала современной версией Первой мировой с FPV-дронами
03:15Алексей Мухин: Харрис постарается закончить конфликт на Украине, а Трамп в этом смысле более опасен
03:00Фарш нельзя провернуть обратно: эксперт о том, почему Украина больше не может изображать "страну-жертву"
Лента новостейМолния