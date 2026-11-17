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"Дрессируют перед каждой встречей": Ищенко о том, как Европа муштрует Зеленского
"Дрессируют перед каждой встречей": Ищенко о том, как Европа муштрует Зеленского - 17.11.2026 Украина.ру
"Дрессируют перед каждой встречей": Ищенко о том, как Европа муштрует Зеленского
Европе нужна война Украины с Россией – мир ей не нужен ни в каком виде, ни в российском, ни в американском: слишком много она вложила в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-11-17T19:31
2026-11-17T19:31
2026-11-17T19:31
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Отвечая на вопрос журналиста о том, какие цели преследует Европа, эксперт сразу обозначил главное: Брюсселю не нужен мир на Украине.По мнению Ищенко, европейцам мир не нужен ни в каком виде: ни в российском, ни в американском. "Им надо продолжать конфликт до тех пор, пока они его не отобьют. Слишком много они в него вложили", – добавил эксперт.Именно поэтому, отметил он, европейцы постоянно помогают Зеленскому "добрым словом и пистолетом". "Поэтому они приезжают в любое место, где Зеленский собирается вести переговоры. Они ему прямо дают инструкции, что, кому и когда сказать. И он поет их голосом", – подчеркнул Ищенко.По его мнению, именно поэтому европейцы "накачивают" Зеленского заявлениями о поддержке и "дрессируют" перед каждой встречей с Трампом, чтобы он мог выходить из-под давления."Украине тоже невыгодно идти в совсем уж жесткий клинч. Иначе США скажут: "Все, что могли, мы сделали. Вы сами не захотели договориться". Трамп даже какие-то антироссийские санкции может отменить в порядке давления на Зеленского", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в интервью "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе".
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Украина.ру
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новости, украина, европа, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, главные новости, дзен новости сво, новости о зеленском, новости сво россия, санкции, главное, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
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"Дрессируют перед каждой встречей": Ищенко о том, как Европа муштрует Зеленского
Европе нужна война Украины с Россией – мир ей не нужен ни в каком виде, ни в российском, ни в американском: слишком много она вложила в конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о том, какие цели преследует Европа, эксперт сразу обозначил главное: Брюсселю не нужен мир на Украине.
По мнению Ищенко, европейцам мир не нужен ни в каком виде: ни в российском, ни в американском. "Им надо продолжать конфликт до тех пор, пока они его не отобьют. Слишком много они в него вложили", – добавил эксперт.
Именно поэтому, отметил он, европейцы постоянно помогают Зеленскому "добрым словом и пистолетом".
"Поэтому они приезжают в любое место, где Зеленский собирается вести переговоры. Они ему прямо дают инструкции, что, кому и когда сказать. И он поет их голосом", – подчеркнул Ищенко.
По его мнению, именно поэтому европейцы "накачивают" Зеленского заявлениями о поддержке и "дрессируют" перед каждой встречей с Трампом, чтобы он мог выходить из-под давления.
"Украине тоже невыгодно идти в совсем уж жесткий клинч. Иначе США скажут: "Все, что могли, мы сделали. Вы сами не захотели договориться". Трамп даже какие-то антироссийские санкции может отменить в порядке давления на Зеленского", — заключил собеседник издания.