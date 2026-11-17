https://ukraina.ru/20261117/mertsu-nuzhna-peredyshka-sozrela-li-evropa-dlya-adekvatnykh-peregovorov--kotov-1084549681.html

"Мерцу нужна передышка": созрела ли Европа для адекватных переговоров — Котов

"Мерцу нужна передышка": созрела ли Европа для адекватных переговоров — Котов - 17.11.2026 Украина.ру

"Мерцу нужна передышка": созрела ли Европа для адекватных переговоров — Котов

Европа пока не созрела для адекватных переговоров: заявление Фридриха Мерца о готовности встретиться с российским президентом – лишь тактический ход, чтобы взять передышку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований, заведующий сектором экономики ФРГ Института Европы РАН Александр Котов

2026-11-17T18:31

2026-11-17T18:31

2026-11-17T18:31

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Разговор о том, готова ли Европа сесть за стол переговоров, эксперт начал с оценки недавних заявлений Берлина."На мой взгляд, пока этого созревания нет", – заявил Котов. По его словам, недавно Фридрих Мерц сказал, что не против встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях конференции в Майами.Экономика ФРГ, отметил он, по-прежнему под сильным давлением. Буквально вчера был согласован бюджет страны в 560 миллиардов евро, при этом государственный долг вырос на 200 миллиардов – с учётом военно-промышленных заимствований, специальных фондов и помощи Украине.По словам Котова, Мерц просто хочет взять паузу. "С одной стороны, он пытается конвертировать финансовую поддержку Киева в право сидеть за столом переговоров", – пояснил эксперт. Германия – самый крупный донор Украины, и Берлин демонстрирует, что должен присутствовать при обсуждении будущего."С другой стороны, Мерц старается совсем не выпасть из переговорного процесса", – добавил Котов. Именно поэтому он направлял в Абу-Даби своего ключевого советника из ведомства федерального канцлера Гюнтера Зауттера, чтобы согласовать общую позицию с североамериканскими союзниками.Полный текст интервью "Александр Котов: Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.Для Зеленского война — это способ выжить. Он делает всё, чтобы удержаться. А на Украину как государство ему плевать. Он защищает свои личные интересы и интересы чужих игроков. Подробнее об этом — в материале "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.

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