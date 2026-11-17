Все сложно: украинский бизнес массово внедряет ИИ, но страдает от жестокой реальности
© Фото : соцсетиПораженный завод Flex в Мукачево
© Фото : соцсети
К середине осени 2026 года Нацбанк Украины выдал порцию технологического оптимизма. По результатам опроса руководителей предприятий, доля компаний, внедривших искусственный интеллект (ИИ), за год выросла с 13,1% до 23,4%. Среди крупного бизнеса цифра еще красивее: 33,2% предприятий отчитались об использовании нейросетей в своих процессах.
Если смотреть на сводку регулятора, динамика выглядит впечатляюще. Доля компаний, заявивших о высоком уровне автоматизации благодаря ИИ, подскочила за последний год с 2% до 46,8%.
Лидерами гонки стали строительные фирмы, перерабатывающая промышленность и компании, завязанные одновременно на экспорт и импорт. В более узкой выборке цифрового бизнеса об использовании нейросетей и вовсе заявили 93% респондентов.
На практике за громким термином "внедрение искусственного интеллекта" в 90% случаев стоит банальный доступ к массовым генеративным моделям. Проще говоря, если на рабочем компьютере с системой о операционной систем Windows стоит ИИ-помощник Copilot, и с его помощью сотрудники регулярно пишут отчёты, это уже будет считаться ИИ-интеграцией.
Сам Нацбанк в аналитической записке аккуратно признает, что волна держится на простых инструментах вроде текстовых генераторов, а сложные системы применяются в единичных случаях.
Проблема в том, что заявления о триумфе алгоритмов никак не помогают исправить положение на рынке труда. По оценкам Министерства экономики Украины от 1 октября 2026 года, около 7 миллионов человек находятся вне рынка труда, а нехватку персонала ощущают 75% компаний. Дефицит кадров стал главным тормозом экономики из-за мобилизации, проблем с бронированием и массового оттока молодежи в возрасте 18–22 лет.
Когда начинаешь разбирать этот дефицит по специальностям, становится ясно, почему в самом отчете НБУ сельское хозяйство, добывающая промышленность, энергетика и водоснабжение дружно ответили, что не планируют внедрять нейросети.
30 октября, 07:23Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбораВ конце октября серверы Государственной налоговой службы Украины внезапно вышли из строя почти на пять суток. Тысячи предпринимателей потеряли техническую возможность регистрировать расчётные операции и оказались перед непосредственной угрозой разорительных санкций за торговлю без чеков
Из 350 тысяч открытых вакансий львиная доля приходится на "синих воротничков". Стране катастрофически не хватает электриков, сварщиков, слесарей, токарей, операторов станков с ЧПУ, водителей погрузчиков и машинистов экскаваторов. При этом на рынке образовался избыток копирайтеров, маркетологов и разного рода HR-специалистов.
В попытке компенсировать нехватку мужских рук государство даже запустило программу обучения женщин 31 традиционно "мужской" профессии, но массового закрытия дыр это не дало. В этой ситуации рост доли ИИ в отчетах крупного бизнеса превращается в классический карго-культ.
ИИ не спасёт от рубильника
Даже там, где нейросети действительно способны закрыть офисную рутину, украинский менеджмент попадает в ловушку из кадрового голода и энергетического кризиса. В исследовании НБУ руководители предприятий назвали три главных барьера для масштабирования технологий: потребность в обучении персонала, нехватку готовых решений и страх за сохранность данных.
Чтобы закрыть вопрос информационной безопасности в банке, телеком-операторе или крупной торговой сети, существует только один надежный путь – развернуть закрытую языковую модель на собственных серверах внутри периметра компании.
Однако в реалиях 2026 года содержание локальных вычислительных мощностей с энергоемкими чипами и промышленными системами на Украине выглядит как нечто из разряда псевдонаучной фантастики.
С 1 августа 2026 года тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии взлетел на 25%, а цены на рынке "на сутки вперед" в августе подскочили почти в 1,7 раза. К астрономическим счетам за свет добавились прямые удары по инфраструктуре.
В сентябре 2026 года атаки по киевским телеком-узлам и дата-центрам вблизи точек обмена трафиком UA-IX и DTEL-IX вывели из строя опорную сеть провайдера Cosmonova, вызвали сбои в работе портала "Дія", а провайдеру Etherlink пришлось экстренно эвакуировать ядро сети в новое помещение.
Совладелец столичного провайдера "Павутина" Александр Арутюнян жаловался, что необходимость поддерживать сеть во время отключений и экстренно восстанавливать разбитое оборудование за счет собственных оборотных средств истощает финансовые резервы компаний, поскольку механизмы госкомпенсаций не работают.
27 октября, 17:02"Эпицентр" кризиса. Как националисты взяли в заложники украинский бизнесВладельцы украинской торговой сети "Эпицентр" заявили о том, что она практически полностью уничтожена. Сообщение с таким содержанием было опубликовано 25 октября в официальном аккаунте компании, после очередных ударов по принадлежащим ей строительным гипермаркетам
В таких условиях локальный кластер для нейросетей – это не только деньги на ветер, но и отличная мишень для ракет и ударных БПЛА.
Не меньше проблем с людьми, способными этот контур обслуживать. Спрос на узких специалистов по машинному обучению и инженерии данных подскочил на 29% платить за таких кадров приходится от 4 тысяч долларов в месяц, но даже за эти деньги нанять их почти невозможно.
Так что украинский бизнес идет по пути наименьшего сопротивления. Рынок облачных сервисов в стране вырос на 40% за последний год, а компании массово перенесли базы на зарубежные серверы. Но там, где руководство сэкономило на дорогих корпоративных лицензиях с защитой данных, расцвел так называемый "теневой ИИ" (Shadow AI).
По данным отчета Reco AI, который приводит Konica Minolta Ukraine, неконтролируемое использование публичных нейросетей сотрудниками присутствует в 98% компаний. Линейные менеджеры и аналитики массово загружают в бесплатные аккаунты ChatGPT финансовые отчеты, исходный код, токены доступа и персональные данные клиентов.
В отличие от обычного облачного диска, удалить загруженную в публичную модель коммерческую тайну кнопкой Delete невозможно. Получается, украинский бизнес сначала сам, собственными руками сливает конфиденциальную информацию за пределы страны, а затем жалуется Нацбанку на риски информационной безопасности.
Украина отстала от остального мира
Украинские корпорации с опозданием на полтора-два года запрыгивают в поезд, который во всём остальном мире уже сходит с рельсов. Мировая индустрия окончательно вышла из фазы эйфории.
Аналитическая компания Gartner в своем цикле зрелости технологий официально зафиксировала, что корпоративные инвестиции в искусственный интеллект провалились в "Пропасть разочарования".
Финансовые директора начали требовать реальную окупаемость каждого вложенного доллара, и статистика оказалась убийственной. Исследование Массачусетского технологического института (MIT) и проекта NANDA показало, что 95% корпоративных пилотов по внедрению генеративного ИИ не принесли никакого измеримого влияния на прибыль компаний.
20 сентября, 10:03Убить бизнес и разрешить порно: как Зеленский будет спасать Украину от "космического" дефицита бюджетаТо, что раньше было секретом Полишинеля, теперь признано официально: на Украине закончились деньги. Их нет практически ни на что, даже в оборонном бюджете зияет дыра в десятки миллиардов долларов.
Согласно отчету S&P Global, 42% корпораций Северной Америки и Европы свернули большинство своих ИИ-инициатив, закрыв почти половину проектов еще на стадии тестирования. В обзоре McKinsey за август 2026 года отмечается, что при формальном использовании алгоритмов в 89% фирм реальный вклад в операционную прибыль видят лишь 37%, а существенный финансовый эффект получают жалкие 6% лидеров рынка.
Выяснилось, что генеративные модели слишком дороги в эксплуатации, склонны к галлюцинациям и требуют предварительной перестройки всех внутренних бизнес-процессов. На самой Украине единичные успешные игроки эту проблему ещё только начали осознавать.
В итоге складывается парадоксальная картина. В стране с разрушенной энергетикой, остром дефиците рабочих специальностей и вымытом инженерном корпусе крупный бизнес пытается решить структурные проблемы экономики с помощью дорогой, капризной и энергоемкой технологии, в окупаемости которой разочаровались даже богатые западные корпорации – зато получается красивая картинка для западных инвесторов.
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