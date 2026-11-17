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Все сложно: украинский бизнес массово внедряет ИИ, но страдает от жестокой реальности

Все сложно: украинский бизнес массово внедряет ИИ, но страдает от жестокой реальности - 17.11.2026 Украина.ру

Все сложно: украинский бизнес массово внедряет ИИ, но страдает от жестокой реальности

К середине осени 2026 года Нацбанк Украины выдал порцию технологического оптимизма. По результатам опроса руководителей предприятий, доля компаний, внедривших искусственный интеллект (ИИ), за год выросла с 13,1% до 23,4%. Среди крупного бизнеса цифра еще красивее: 33,2% предприятий отчитались об использовании нейросетей в своих процессах.

2026-11-17T18:43

2026-11-17T18:43

2026-11-17T18:43

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Если смотреть на сводку регулятора, динамика выглядит впечатляюще. Доля компаний, заявивших о высоком уровне автоматизации благодаря ИИ, подскочила за последний год с 2% до 46,8%.Лидерами гонки стали строительные фирмы, перерабатывающая промышленность и компании, завязанные одновременно на экспорт и импорт. В более узкой выборке цифрового бизнеса об использовании нейросетей и вовсе заявили 93% респондентов.На практике за громким термином "внедрение искусственного интеллекта" в 90% случаев стоит банальный доступ к массовым генеративным моделям. Проще говоря, если на рабочем компьютере с системой о операционной систем Windows стоит ИИ-помощник Copilot, и с его помощью сотрудники регулярно пишут отчёты, это уже будет считаться ИИ-интеграцией.Сам Нацбанк в аналитической записке аккуратно признает, что волна держится на простых инструментах вроде текстовых генераторов, а сложные системы применяются в единичных случаях.Проблема в том, что заявления о триумфе алгоритмов никак не помогают исправить положение на рынке труда. По оценкам Министерства экономики Украины от 1 октября 2026 года, около 7 миллионов человек находятся вне рынка труда, а нехватку персонала ощущают 75% компаний. Дефицит кадров стал главным тормозом экономики из-за мобилизации, проблем с бронированием и массового оттока молодежи в возрасте 18–22 лет.Когда начинаешь разбирать этот дефицит по специальностям, становится ясно, почему в самом отчете НБУ сельское хозяйство, добывающая промышленность, энергетика и водоснабжение дружно ответили, что не планируют внедрять нейросети.Из 350 тысяч открытых вакансий львиная доля приходится на "синих воротничков". Стране катастрофически не хватает электриков, сварщиков, слесарей, токарей, операторов станков с ЧПУ, водителей погрузчиков и машинистов экскаваторов. При этом на рынке образовался избыток копирайтеров, маркетологов и разного рода HR-специалистов.В попытке компенсировать нехватку мужских рук государство даже запустило программу обучения женщин 31 традиционно "мужской" профессии, но массового закрытия дыр это не дало. В этой ситуации рост доли ИИ в отчетах крупного бизнеса превращается в классический карго-культ.ИИ не спасёт от рубильникаДаже там, где нейросети действительно способны закрыть офисную рутину, украинский менеджмент попадает в ловушку из кадрового голода и энергетического кризиса. В исследовании НБУ руководители предприятий назвали три главных барьера для масштабирования технологий: потребность в обучении персонала, нехватку готовых решений и страх за сохранность данных.Чтобы закрыть вопрос информационной безопасности в банке, телеком-операторе или крупной торговой сети, существует только один надежный путь – развернуть закрытую языковую модель на собственных серверах внутри периметра компании.Однако в реалиях 2026 года содержание локальных вычислительных мощностей с энергоемкими чипами и промышленными системами на Украине выглядит как нечто из разряда псевдонаучной фантастики.С 1 августа 2026 года тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии взлетел на 25%, а цены на рынке "на сутки вперед" в августе подскочили почти в 1,7 раза. К астрономическим счетам за свет добавились прямые удары по инфраструктуре.В сентябре 2026 года атаки по киевским телеком-узлам и дата-центрам вблизи точек обмена трафиком UA-IX и DTEL-IX вывели из строя опорную сеть провайдера Cosmonova, вызвали сбои в работе портала "Дія", а провайдеру Etherlink пришлось экстренно эвакуировать ядро сети в новое помещение.Совладелец столичного провайдера "Павутина" Александр Арутюнян жаловался, что необходимость поддерживать сеть во время отключений и экстренно восстанавливать разбитое оборудование за счет собственных оборотных средств истощает финансовые резервы компаний, поскольку механизмы госкомпенсаций не работают.В таких условиях локальный кластер для нейросетей – это не только деньги на ветер, но и отличная мишень для ракет и ударных БПЛА.Не меньше проблем с людьми, способными этот контур обслуживать. Спрос на узких специалистов по машинному обучению и инженерии данных подскочил на 29% платить за таких кадров приходится от 4 тысяч долларов в месяц, но даже за эти деньги нанять их почти невозможно.Так что украинский бизнес идет по пути наименьшего сопротивления. Рынок облачных сервисов в стране вырос на 40% за последний год, а компании массово перенесли базы на зарубежные серверы. Но там, где руководство сэкономило на дорогих корпоративных лицензиях с защитой данных, расцвел так называемый "теневой ИИ" (Shadow AI).По данным отчета Reco AI, который приводит Konica Minolta Ukraine, неконтролируемое использование публичных нейросетей сотрудниками присутствует в 98% компаний. Линейные менеджеры и аналитики массово загружают в бесплатные аккаунты ChatGPT финансовые отчеты, исходный код, токены доступа и персональные данные клиентов.В отличие от обычного облачного диска, удалить загруженную в публичную модель коммерческую тайну кнопкой Delete невозможно. Получается, украинский бизнес сначала сам, собственными руками сливает конфиденциальную информацию за пределы страны, а затем жалуется Нацбанку на риски информационной безопасности.Украина отстала от остального мираУкраинские корпорации с опозданием на полтора-два года запрыгивают в поезд, который во всём остальном мире уже сходит с рельсов. Мировая индустрия окончательно вышла из фазы эйфории.Аналитическая компания Gartner в своем цикле зрелости технологий официально зафиксировала, что корпоративные инвестиции в искусственный интеллект провалились в "Пропасть разочарования".Финансовые директора начали требовать реальную окупаемость каждого вложенного доллара, и статистика оказалась убийственной. Исследование Массачусетского технологического института (MIT) и проекта NANDA показало, что 95% корпоративных пилотов по внедрению генеративного ИИ не принесли никакого измеримого влияния на прибыль компаний.Согласно отчету S&P Global, 42% корпораций Северной Америки и Европы свернули большинство своих ИИ-инициатив, закрыв почти половину проектов еще на стадии тестирования. В обзоре McKinsey за август 2026 года отмечается, что при формальном использовании алгоритмов в 89% фирм реальный вклад в операционную прибыль видят лишь 37%, а существенный финансовый эффект получают жалкие 6% лидеров рынка.Выяснилось, что генеративные модели слишком дороги в эксплуатации, склонны к галлюцинациям и требуют предварительной перестройки всех внутренних бизнес-процессов. На самой Украине единичные успешные игроки эту проблему ещё только начали осознавать.В итоге складывается парадоксальная картина. В стране с разрушенной энергетикой, остром дефиците рабочих специальностей и вымытом инженерном корпусе крупный бизнес пытается решить структурные проблемы экономики с помощью дорогой, капризной и энергоемкой технологии, в окупаемости которой разочаровались даже богатые западные корпорации – зато получается красивая картинка для западных инвесторов.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, европа, нацбанк, министерство экономики, нбу