https://ukraina.ru/20261117/ataka-na-krymskiy-most-produktovyy-krizis-i-nds-dlya-malogo-biznesa-itogi-17-noyabrya-1084562556.html

Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса. Итоги 17 ноября

Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса. Итоги 17 ноября - 17.11.2026 Украина.ру

Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса. Итоги 17 ноября

На Крымском мосту восстановлено железнодорожное сообщение после ночных атак

2026-11-17T18:00

2026-11-17T18:00

2026-11-17T18:00

эксклюзив

украина

крымский мост

крым

сергей аксенов

марат хуснуллин

михаил развожаев

мвф

минтранс

кабмин

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Ночью Крымский мост подвергся повторной атаке, из-за чего движение по автомобильной и железнодорожной частям было временно остановлено. По предварительной информации Минтранса, пострадавших в результате ударов нет. Днём было открыто движение поездов по железнодорожной части Крымского моста. Пассажиры, не имеющие автомобильного транспорта, могут воспользоваться паромной переправой, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Вице-премьер Марат Хуснуллин провёл заседание правительственной комиссии, на которой определили меры по оценке ущерба и запуску строительных работ."Все проектировщики, строители, все необходимые ресурсы собраны. Руководство регионов — Краснодарский край, Крым, Севастополь, воссоединённые регионы — обсудили подробные пути по восстановлению, обсудили все транспортные вопросы, связанные с необходимой логистикой. Все необходимые решения будут приняты, пассажиры будут передвигаться, грузы будут доставлены", — заявил он.При этом советник главы Крыма Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили, что на снабжении полуострова случившееся никак не отразится, так как логистические цепочки сохранены.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Крымский мост будет восстановлен, а план работ уже определяется."Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", — подчеркнул он в комментарии "Известиям".Продуктовый кризис усиливается — экспорт под угрозойВ Кременчуге из-за перебоев со светом и обстрелов закрываются два крупных предприятия по производству хлеба и макарон — "Кременчукхлеб плюс" и "Сковорода плюс". Эта остановка стала частью масштабного кризиса в пищевой промышленности Украины, который лишает аграриев покупателей и грозит стране потерей сотен миллионов долларов экспортной выручки.Ранее прекратили работу три крупных предприятия масложировой отрасли, включая агрохолдинг Kernel, выпускающий масло под брендами "Щедрый дар", "Стожар" и "Чумак". За последние дни о прекращении переработки также сообщили компании Delta Wilmar, "Потоки", "Виктор и К" и Нежинский жирокомбинат. Сегодня стало известно, что полностью уничтоженным после атаки оказалось предприятие "Королівський смак", где масштабный пожар сделал возобновление работы невозможным.По сообщениям украинских СМИ, к середине ноября простаивала уже треть всех перерабатывающих мощностей отрасли. Предприятия закрываются не только из-за прямых разрушений, но и из-за перебоев с электричеством и необходимости беречь сотрудников.Экономические последствия таких остановок гораздо шире потерь самих заводов. Когда переработчики перестают закупать подсолнечник, фермеры лишаются главных покупателей, из-за чего падают закупочные цены. При этом растут расходы на хранение зерна, а страна производит всё меньше товаров с высокой добавленной стоимостью, рискуя сорвать экспортные контракты.Масштаб потенциальных потерь бьёт по бюджету, которому критически не хватает валюты. По расчётам аналитического центра Experts Club, если экспорт масла упадёт на четверть, Украина недосчитается примерно 109 миллионов долларов в месяц, а если наполовину — уже 217 миллионов.Эксперты уточняют, что пока цены в магазинах удаётся держать на уровне 90–110 гривен (примерно 163 – 200 рублей) за бутылку благодаря старым запасам. Однако склады не вечны. Если заводы не заработают в ближайшее время, проблемы с переработкой неизбежно доберутся до обычных покупателей на внутреннем рынке.Упрощённая система? Для части предпринимателей — уже нетС 2028 года на Украине намерены ввести обязательную уплату НДС для части предпринимателей-ФОПов (физлиц-предпринимателей). Это требование включено в программу МВФ, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.Правительство должно подготовить соответствующий закон до конца апреля 2027 года. Параметры реформы пока обсуждаются. По предварительным данным, регистрироваться плательщиками НДС обяжут ФОПов с годовым оборотом от 4 млн гривен (более 7,2 млн рублей).До конца декабря 2026 года Кабмин также должен внести в Верховную раду законопроекты об изменении правил упрощённой системы налогообложения. Предложения касаются повторного перехода на эту систему и использования ФОПов вместо наёмных сотрудников.Новые налоговые требования обсуждаются на фоне ухудшения прогноза МВФ для украинской экономики. Национальный банк Украины прогнозировал спад на 0,4% в этом году и рассчитывал на небольшой рост в 0,4% в следующем. Однако, Фонд ожидает сокращения ВВП на 0,5% в 2026 году и ещё на 1% в 2027-м."Ухудшение ожиданий связано с высокой неопределённостью и предположением, что военные действия продлятся до 2027 года", — говорится в материалах МВФ.Фонд также указывает на потребность Украины найти 32–34 млрд долларов финансирования на 2027 год. Среди предложенных мер — как раз пересмотр налоговых льгот для малого бизнеса и распространение НДС на часть предпринимателей, работающих по упрощённой системе.

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Яна Карцева

эксклюзив, украина, крымский мост, крым, сергей аксенов, марат хуснуллин, михаил развожаев, мвф, минтранс, кабмин