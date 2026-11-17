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Молдавия остановила полёты в своём воздушном пространстве — дрон над Кишинёвом

Молдавия остановила полёты в своём воздушном пространстве — дрон над Кишинёвом - 17.11.2026 Украина.ру

Молдавия остановила полёты в своём воздушном пространстве — дрон над Кишинёвом

Власти Молдавии полностью перекрыли своё воздушное пространство после того, как над столицей был замечен беспилотный летательный аппарат

2026-11-17T21:09

2026-11-17T21:09

2026-11-17T21:09

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По данным Минобороны страны, дрон двигался в сторону района Ботаника столицы. В ведомстве утверждают, что это якобы была "Герань"."В целях безопасности в 16.27 было ограничено всё воздушное пространство Республики Молдова", — говорится в телеграм-канале министерства.Президент страны Майя Санду уже заявила, что аппарат над Кишинёвом был русским."Мы будем и дальше требовать введения санкций против Москвы, стоять рядом с Украиной и укреплять нашу оборону вместе с партнёрами", — сказала она.18 октября в воздушное пространство Литвы залетел беспилотник. В республике ввели красный уровень опасности из-за воздушной угрозы и закрыли аэропорт Каунас. Позже представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Подробнее – в материале Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, молдавия, кишинёв, минобороны, мид, украина.ру