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Стубб призвал Европу самой говорить с Путиным

Стубб призвал Европу самой говорить с Путиным - 17.11.2026 Украина.ру

Стубб призвал Европу самой говорить с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times заявил, что лидерам европейских стран пора прекратить перекладывать диалог с Россией на США и начать общаться с Владимиром Путиным напрямую

2026-11-17T19:12

2026-11-17T19:12

2026-11-17T19:14

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По мнению финского лидера, долгое время полагаться на Вашингтон в вопросах взаимодействия с Москвой было безответственным решением. "Теперь, когда у нас есть концептуальная основа, я считаю, что европейским лидерам следует напрямую взаимодействовать с Путиным, донося до него один и тот же посыл", — сказал он.Стубб подчеркнул, что Европа сейчас находится на историческом распутье, где возможен либо сценарий раздела сфер влияния по типу Ялтинской конференции 1945 года, либо путь Хельсинкских соглашений 1975 года. На вопрос о том, склоняются ли США к первому варианту, политик ответил, что хотел бы надеяться на обратное. Он также отметил готовность российской стороны к контактам, однако посетовал, что европейские столицы запоздали с подготовкой к таким встречам."Сделка будет заключена политическими лидерами. Нужно смотреть на вещи реалистично: без согласия Путина никакой сделки не будет", — подчеркнул финский лидер.Готова ли Европа сесть за стол переговоров, рассказал в интервью нашему изданию ведущий научный сотрудник Центра германских исследований, заведующий сектором экономики ФРГ Института Европы РАН Александр Котов. Разговор эксперт начал с оценки недавних заявлений Берлина. О том, что слова Мерца – это лишь тактический ход, подробнее в материале "Мерцу нужна передышка": созрела ли Европа для адекватных переговоров на сайте Украина.ру

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новости, европа, сша, финляндия, владимир путин, александр стубб, фридрих мерц, financial times, украина.ру