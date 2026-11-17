https://ukraina.ru/20261117/poezda-stolknulis-vozle-vokzala-v-prage-46-chelovek-poluchili-travmy-1084565295.html
Поезда столкнулись возле вокзала в Праге: 46 человек получили травмы
Поезда столкнулись возле вокзала в Праге: 46 человек получили травмы - 17.11.2026 Украина.ру
Поезда столкнулись возле вокзала в Праге: 46 человек получили травмы
Утром возле главного вокзала в Праге произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого травмы получили 46 человек. Среди них оказались один гражданин России и 15 украинцев
2026-11-17T20:36
2026-11-17T20:36
2026-11-17T20:36
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По словам министра транспорта Чехии Ивана Беднарика, один из составов проехал на запрещающий сигнал светофора."Один из поездов проехал на красный свет. После этого центральная система управления движением активировала экстренную остановку всех поездов. Однако столкновения избежать не удалось. Поезда врезались друг в друга во время торможения", — заявил министр.На главном вокзале уже возобновили работу четырёх платформ. Среди пострадавших — 15 граждан Украины, один гражданин России с легкими травмами головы и руки, а также граждане Словакии, Нигерии и Болгарии. Четверо людей получили тяжёлые травмы, их состояние оценивается как критическое. Движение поездов на этом участке пока ограничено, причины случившегося изучает специальная комиссия.О других новостях сегодняшнего дня — в материале Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса. Итоги 17 ноября на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, прага, россия, чехия, украина.ру
Новости, Прага, Россия, Чехия, Украина.ру
Поезда столкнулись возле вокзала в Праге: 46 человек получили травмы
Утром возле главного вокзала в Праге произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого травмы получили 46 человек. Среди них оказались один гражданин России и 15 украинцев
По словам министра транспорта Чехии Ивана Беднарика, один из составов проехал на запрещающий сигнал светофора.
"Один из поездов проехал на красный свет. После этого центральная система управления движением активировала экстренную остановку всех поездов. Однако столкновения избежать не удалось. Поезда врезались друг в друга во время торможения", — заявил министр.
На главном вокзале уже возобновили работу четырёх платформ. Среди пострадавших — 15 граждан Украины, один гражданин России с легкими травмами головы и руки, а также граждане Словакии, Нигерии и Болгарии. Четверо людей получили тяжёлые травмы, их состояние оценивается как критическое. Движение поездов на этом участке пока ограничено, причины случившегося изучает специальная комиссия.О других новостях сегодняшнего дня — в материале Атака на Крымский мост, продуктовый кризис и НДС для малого бизнеса. Итоги 17 ноября на сайте Украина.ру.