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Новые власти Венгрии забрали иски из суда ЕС по замороженным активам РФ

Новые власти Венгрии забрали иски из суда ЕС по замороженным активам РФ - 17.11.2026 Украина.ру

Новые власти Венгрии забрали иски из суда ЕС по замороженным активам РФ

Правительство Венгрии официально отозвало из Суда Евросоюза два иска, которые касались использования доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Эти разбирательства были начаты еще при бывшем премьере Викторе Орбане, но теперь новые власти решили прекратить процесс

2026-11-17T19:52

2026-11-17T19:52

2026-11-17T19:52

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Оба иска были поданы в 2025 году, когда Будапешт пытался оспорить решения о распределении средств Европейского фонда мира, принятые в феврале и июне. Страны ЕС планировали направить заблокированные в иностранных банках российские средства на поддержку Киева."Письмом, поданным в канцелярию суда 9 октября 2026 года, истец уведомил суд об отказе от своего иска", — сказано в материалах суда Евросоюза.По запросу новых венгерских властей суд прекратил производство по обоим делам без рассмотрения требований по существу. При этом Будапешт обязали оплатить судебные издержки. Официальные причины такого решения в документах не раскрываются.На фоне этого неприятным сюрпризом для руководства Евросоюзастала позиция победившего на выборах в Сербии движения "Студенческий список". Негодование в Брюсселе вызвали заявления новых властей о защите национальных интересов и сохранении связей с Москвой. Подробнее – в материале "Холодный душ" для фон дер Ляйен: Сербия не хочет разрыва с Россией на сайте Украина.ру.l

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