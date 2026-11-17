https://ukraina.ru/20261117/rossiya-zayavlena-kak-ugroza-pochemu-germaniya-pytaetsya-sygrat-v-mirotvortsa-1084557782.html

"Россия заявлена как угроза": почему Германия пытается сыграть в миротворца

"Россия заявлена как угроза": почему Германия пытается сыграть в миротворца - 17.11.2026 Украина.ру

"Россия заявлена как угроза": почему Германия пытается сыграть в миротворца

Сыграть в мир у Фридриха Мерца не получится: год начинался с его заявления о необходимости диалога с Россией, но затем ситуация развивалась в обратном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований, заведующий сектором экономики ФРГ Института Европы РАН Александр Котов

2026-11-17T20:29

2026-11-17T20:29

2026-11-17T20:29

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Разговор о том, стоит ли опасаться, что немецкий канцлер Фридрих Мерц играет в "миротворца", эксперт начал с того, как развивалась политика Берлина в течение года.Год начинался с того, напомнил Котов, что что Мерц выступал в Восточной Германии, в торгово-промышленной палате города Дессау, и заявил, что Россия – европейская страна и с ней нужен диалог.Однако затем весь год ситуация развивалась в совершенно обратном направлении. В сентябре закрылось последнее генконсульство в Бонне и Российский дом науки и техники. Россия была вынуждена также прекратить работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и отделения Гёте-института."Поэтому сыграть в мир у него, скорее всего, не получится", – заявил Котов. По его оценке, базовая стратегия, которую продвигает министр обороны Борис Писториус (если только они не разыгрывают сценарий "хорошего и плохого полицейского"), зафиксирована в стратегических документах ФРГ."В них Россия прямо заявлена как угроза, а к 2029–2030 годам Берлин допускает возможность прямого конфликта", – пояснил он.Кроме того, отметил эксперт, выполнение военных заказов для Украины сейчас – главный "хлеб" немецкого ВПК по сравнению с другими европейскими партнёрами. "Когда обязательства достигают таких масштабов, срабатывает принцип снежного кома: остановиться уже невозможно", – подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Котов: Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.Для Зеленского война — это способ выжить. Он делает всё, чтобы удержаться. А на Украину как государство ему плевать. Он защищает свои личные интересы и интересы чужих игроков. Подробнее об этом — в материале "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.

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