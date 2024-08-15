Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война - 15.08.2024 Украина.ру
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Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война
Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война - 15.08.2024 Украина.ру
Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война
Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. Иран будет выполнять обещания, которые он дал и делать то, на что он намекнул. Видимость умиротворения в регионе будет иллюзией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
2024-08-15T03:45
2024-08-15T03:45
новости
ближний восток
палестина
сша
алексей мухин
оон
иран
израиль
война
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Ситуация с Палестинским государством полностью лежит в сфере международного права. Решением Генассамблеи и Совбеза ООН Палестина — это государство. И работа над тем, чтобы Палестина состоялось как государство — это обязанность всех государств, которые входят в ООН. При этом действия США - это рост эскалации в регионе и защиту Израиля, который является очень опасного государством, Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. В любой момент можно ожидать кумулятивного эффекта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руО том, как поведет себя Иран в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ближний восток, палестина, сша, алексей мухин, оон, иран, израиль, война
Новости, Ближний Восток, Палестина, США, Алексей Мухин, ООН, Иран, Израиль, война

Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война

03:45 15.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. Иран будет выполнять обещания, которые он дал и делать то, на что он намекнул. Видимость умиротворения в регионе будет иллюзией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Ситуация с Палестинским государством полностью лежит в сфере международного права. Решением Генассамблеи и Совбеза ООН Палестина — это государство.
И работа над тем, чтобы Палестина состоялось как государство — это обязанность всех государств, которые входят в ООН. При этом действия США - это рост эскалации в регионе и защиту Израиля, который является очень опасного государством,
"Мы ожидаем расширения театра военных действий, бед, которые посыплются на военные базы США в регионе. Иран будет выполнять обещания, которые он дал и делать то, на что он намекнул. Видимость умиротворения в регионе будет иллюзией", - отметил Мухин.
Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. В любой момент можно ожидать кумулятивного эффекта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.ру
О том, как поведет себя Иран в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Вчера, 16:02
На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с умаДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как развивается российское наступление в ДНР, и как на его темпе сказались военные действия в Курской области
 
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