Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война
Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. Иран будет выполнять обещания, которые он дал и делать то, на что он намекнул. Видимость умиротворения в регионе будет иллюзией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Ситуация с Палестинским государством полностью лежит в сфере международного права. Решением Генассамблеи и Совбеза ООН Палестина — это государство.
И работа над тем, чтобы Палестина состоялось как государство — это обязанность всех государств, которые входят в ООН. При этом действия США - это рост эскалации в регионе и защиту Израиля, который является очень опасного государством,
"Мы ожидаем расширения театра военных действий, бед, которые посыплются на военные базы США в регионе. Иран будет выполнять обещания, которые он дал и делать то, на что он намекнул. Видимость умиротворения в регионе будет иллюзией", - отметил Мухин.
Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. В любой момент можно ожидать кумулятивного эффекта, заключил собеседник издания.
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