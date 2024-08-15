https://ukraina.ru/20240815/1056869177.html

Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война

Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война - 15.08.2024 Украина.ру

Бомба, которая уже взорвалась. Алексей Мухин рассказал, ждет ли Ближний Восток большая война

Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. Иран будет выполнять обещания, которые он дал и делать то, на что он намекнул. Видимость умиротворения в регионе будет иллюзией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

2024-08-15T03:45

2024-08-15T03:45

2024-08-15T03:45

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ближний восток

палестина

сша

алексей мухин

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иран

израиль

война

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Ситуация с Палестинским государством полностью лежит в сфере международного права. Решением Генассамблеи и Совбеза ООН Палестина — это государство. И работа над тем, чтобы Палестина состоялось как государство — это обязанность всех государств, которые входят в ООН. При этом действия США - это рост эскалации в регионе и защиту Израиля, который является очень опасного государством, Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. В любой момент можно ожидать кумулятивного эффекта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руО том, как поведет себя Иран в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240814/1056864653.html

ближний восток

палестина

сша

иран

израиль

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новости, ближний восток, палестина, сша, алексей мухин, оон, иран, израиль, война