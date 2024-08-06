https://ukraina.ru/20240806/1056707987.html

Леонид Савин: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны

Леонид Савин: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны - 06.08.2024 Украина.ру

Леонид Савин: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны

Главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика.Ру" Леонид Савин заявил, что Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как именно ответить Израилю.

2024-08-06T15:40

2024-08-06T15:40

2024-08-06T15:42

интервью

иран

израиль

россия

биньямин нетаньяху

энтони блинкен

сергей шойгу

хамас

с-300

вооружения

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Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главам МИД G7, что атаки Ирана и Хезболлы на Израиль могут начаться в ближайшие 24-48 часов. Ранее Тегеран пообещал отомстить Израилю за гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.— Леонид Владимирович, весь мир следит за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Как поведет себя Иран в сложившейся ситуации, на ваш взгляд?— Иран предупредил, что нанесет удар, но одновременно с этим верховный лидер Исламской Республики заявил о том, что они не хотят эскалации. То есть, очевидно, что Иран будет избирательно готовить какую-то цель. Наверное, лучшая цель для них — это сам Нетаньяху. Но, возможно, Иран изменит свою позицию.Сейчас, полагаю, в Тегеране размышляют, как именно наказать Израиль за убийство лидера ХАМАС Хании на иранской территории.С другой стороны, все понимают, что стратегические цели у Израиля и Ирана разные. Я имею в виду глобальный переход от однополярности к многополярности. Тут есть другая опция для Ирана. В той ситуации, когда Израиль ослаблен в военно-политическом смысле, Иран может нанести сокрушительный удар, используя свои прокси-силы.Это хуситы в Йемене и Хезбалла в Ливане. Опять же, шиитские вооруженные отряды в Сирии и Ираке. И, собственно, присутствие Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Сирии.Поэтому тут, в принципе, можно думать о двух возможных вариантов ответа Ирана. Либо небольшой точечный удар, либо полномасштабный мощный ответ по Израилю.Но, так или иначе, Израиль тоже будет отвечать на вызовы, независимо от того, как поведет себя Иран. Соответственно, подтягиваются и союзники каждой из сторон конфликта. В первую очередь, это США и Британия — чтобы ответить по Ирану.Резюмируя все сказанное, конечно же, существует риск серьезной войны на Ближнем Востоке. Нам же остается набраться терпения и ждать, что будет. Я думаю, что даже в самом Израиле еще не знают, как будут себя вести после ответа Ирана. В еврейском государстве есть разные силы. Некоторые уже давно настаивают на завершении конфликта и на нормализации отношений с палестинцами. Другие, ястребы и Нетаньяху, намерены вести войну до победного конца.— А так ли принципиально Ирану не ударить лицом в грязь и ответить на убийство Хании? Ведь персы (иранцы) издревле эффектно умеют торговаться. Может быть, именно по этому пути пойдет Тегеран?— Да, ранее Иран только грозился ответить, но в результате ничего серьезного не делал. Тем не менее, в этом году они нанесли удар ракетами по Израилю. То есть коридор для ответа Тегерана Тель-Авиву по сути открыт. Даже иранский президент и другие военные лидеры говорят о необходимости реакции. Если этого не сделать, они в любом случае потеряют лицо.Я думаю, что Иран, конечно, рассчитывает на какие-то тайные переговоры с возможными партнерами по региону — Катаром, Турцией. Ирану, вероятно, нужно как-то их перетащить на свою сторону и завоевать позиции в случае возможного ответа Израиля.Таким образом иранцы вынудят Израиль оказаться в региональной блокаде.— Каких действий ожидать от Нетаньяху, в свою очередь?— Мне кажется, он довольно предсказуем, судя по тому историческому опыту, когда он был у власти и как действовал.В любом случае, он будет продолжать геноцид палестинцев в секторе Газа, будет наносить удары по Сирии (объясняя тем, что там находятся по иранские прокси) и по Хезболле в Ливане.— В прессе масса сообщений, что Иран запросил дать больше современных систем ПВО для войны с Израилем. Дескать, поставки уже идут. Это действительно так?— Да, какие-то поставки оборудования со стороны России в Иран, видимо, были осуществлены. Как раз по этой теме Шойгу коммуницировал в Иране с главой Совета безопасности.Я полагаю, что Россия вполне может передать какие-то системы вооружений для Ирана.Более того, раньше говорилось о том, что и хуситам, возможно, будет поставлено оружие — согласно данным американской разведки. Группа российских военных была с визитом в Йемене — возможно, проводили консультации для хуситов.Из-за вмешательства с Саудовской Аравии это было приостановлено относительно недавно.— Если какая-то передача вооружений со стороны России Ирану произошла, как это скажется на наших отношениях с Израилем? Стоит России встревать между двух огней?— Это, конечно, для нас дилемма.Израиль не передает Украине системы "Пэтриот", хотя Киев не раз просил их отправить. Видимо, сейчас вооружения нужны самому Израилю, есть нехватка.Поэтому Израиль может рассматривать передачу наступательных видов вооружений со стороны России Ирану как переход некой красной черты.Что касается оборонительных систем ПВО, думаю, тут никакого риска нет. Потому что С-300 и другое оборудование мы и раньше передавали.У РФ с Ираном военно-техническое сотрудничество последние годы выросло в разы, поэтому я не вижу препятствий для поставок ПВО. Опять же, это можно обосновать защитой Ирана, например, от Соединенных Штатов Америки, а не от Израиля.— У какой страны больше всего шансов остановить большую войну на Ближнем Востоке: у России, Китая или США?— Я считаю, что жестко припугнуть или одернуть стороны никто не сможет. Но найти какой-то баланс или дополнительную формулу [для отношений Ирана и Израиля] может и Китай, и Россия. В первую очередь, я думаю больше всего шансов у Пекина, который уже проявлял инициативу в этом плане. Примирение Саудовской Аравии и Ирана было достигнуто как раз за счёт влияния Китая на обе стороны— Меркнет ли конфликт на Украине на фоне ближневосточного противостояния?— Конечно! Для Украины это существенная проблема, потому что Ближний Восток более важен для Запада — исторически, идеологически, метафизически.Израиль — важный партнер и своего рода смотрящий США на Ближнем Востоке. Тут вся помощь, конечно, перейдет на сторону израильтян. Про Украину все забудут.В нынешней ситуации, о чем говорит и сам Зеленский, есть необходимость заключения мирных переговоров. Потому что Вооружённые силы Украины (ВСУ) сдуваются, в Европе уже устали от этого конфликта.Безусловно для Киева такие настроения на Западе не означают радужные перспективы. Украинская экономика разрушена, страна в долгах, должна отдавать кредиты международным инвесторам. А если все внимание (и не только это, но и ресурсы) переключаются на Ближний Восток, причем по разным каналам, соответственно, Украину ничего хорошего не ожидает.О конфликте Ирана и Израиля и ситуации на Ближнем Востоке также в интервью Андрей Грозин: Если к Тель-Авиву подойдут арабские танки, Израиль нажмет ядерную кнопку не задумываясь.

https://ukraina.ru/20240806/1056707872.html

https://ukraina.ru/20240805/1056688889.html

https://ukraina.ru/20240801/1056603120.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, иран, израиль, россия, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, сергей шойгу, хамас, с-300, вооружения, ближний восток, война, украина, пво