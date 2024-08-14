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Гладков рассказал о пострадавших в результате атак ВСУ в Белгородской области

Гладков рассказал о пострадавших в результате атак ВСУ в Белгородской области - 14.08.2024 Украина.ру

Гладков рассказал о пострадавших в результате атак ВСУ в Белгородской области

Два человека были ранены в Шебекинском городском округе в результате атаки украинских дронов. Об этом 14 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-08-14T14:21

2024-08-14T14:21

2024-08-14T14:21

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены два мирных жителя", - написал он.Так, дрон атаковал автобус в Шебекино, пострадал водитель. Как рассказал Гладков, его с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ему окажут первую помощь и переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Кроме того, еще один дрон атаковал частное домовладение в Шебекино: в доме выбиты окна, повреждена кровля и внутренняя отделка.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Павла Котова КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины