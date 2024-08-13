Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину - 13.08.2024 Украина.ру
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Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину
Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину - 13.08.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину
В связи с напряженной обстановкой в Сумскую область теперь будут пускать только местных жителей после проверки регистрации в паспорте. Об этом во вторник сообщили в Генштабе ВСУ
2024-08-13T12:31
2024-08-13T12:31
новости
сумская область
курская область
россия
генштаб
вооруженные силы украины
сво
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Согласно сводке Генштаба на границе с Черниговской и Сумской областями силы РФ сохраняют военное присутствие, совершают минометные и артиллерийские обстрелы с территории своего государства. Власти Сумщины ранее сообщали, что после начала наступления ВСУ на Курскую область, в еще один украинский регион стало прилетать больше российских авиабомб. Прежде областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин. В течение 12 августа ВС РФ ударили по позициям украинских подразделений семью ракетами, а также нанесли 67 авиаударов, сбросив 96 КАБов, говорится в украинской сводке. ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация населения. Президент России Владимир Путин гарантировал достойный ответ за атаки на приграничье РФ. Читайте подробнее о том, как ВС России могли бы зайти в Сумскую область в интервью военного политолога, подполковника в отставке (Краснодар) Геннадия Подлесного на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240813/1056835610.html
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новости, сумская область, курская область, россия, генштаб, вооруженные силы украины, сво
Новости, Сумская область, Курская область, Россия, Генштаб, Вооруженные силы Украины, СВО

Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину

12:31 13.08.2024
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В связи с напряженной обстановкой в Сумскую область теперь будут пускать только местных жителей после проверки регистрации в паспорте. Об этом во вторник сообщили в Генштабе ВСУ

"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", - сказано в опубликованном сообщении.

Согласно сводке Генштаба на границе с Черниговской и Сумской областями силы РФ сохраняют военное присутствие, совершают минометные и артиллерийские обстрелы с территории своего государства.
Власти Сумщины ранее сообщали, что после начала наступления ВСУ на Курскую область, в еще один украинский регион стало прилетать больше российских авиабомб. Прежде областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин.
В течение 12 августа ВС РФ ударили по позициям украинских подразделений семью ракетами, а также нанесли 67 авиаударов, сбросив 96 КАБов, говорится в украинской сводке.
ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация населения. Президент России Владимир Путин гарантировал достойный ответ за атаки на приграничье РФ.
Читайте подробнее о том, как ВС России могли бы зайти в Сумскую область в интервью военного политолога, подполковника в отставке (Краснодар) Геннадия Подлесного на сайте Украина.ру.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
11:59
"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчасГолова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов
 
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12:31Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину
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