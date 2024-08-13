Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину
В связи с напряженной обстановкой в Сумскую область теперь будут пускать только местных жителей после проверки регистрации в паспорте. Об этом во вторник сообщили в Генштабе ВСУ
"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", - сказано в опубликованном сообщении.
Согласно сводке Генштаба на границе с Черниговской и Сумской областями силы РФ сохраняют военное присутствие, совершают минометные и артиллерийские обстрелы с территории своего государства.
Власти Сумщины ранее сообщали, что после начала наступления ВСУ на Курскую область, в еще один украинский регион стало прилетать больше российских авиабомб. Прежде областная военная администрация объявила эвакуацию пяти общин.
В течение 12 августа ВС РФ ударили по позициям украинских подразделений семью ракетами, а также нанесли 67 авиаударов, сбросив 96 КАБов, говорится в украинской сводке.
ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация населения. Президент России Владимир Путин гарантировал достойный ответ за атаки на приграничье РФ.
11:59"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчасГолова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов