Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину

"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас

Голова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов