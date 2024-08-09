https://ukraina.ru/20240809/1056731499.html

Звучит фантастично: эксперт предложил зайти в Сумскую область по воздуху

Звучит фантастично: эксперт предложил зайти в Сумскую область по воздуху - 09.08.2024 Украина.ру

Звучит фантастично: эксперт предложил зайти в Сумскую область по воздуху

ВС РФ могут зайти в тылы группировки ВСУ, которая обороняется на Харьковщине и в Донбассе, десантировавшись в Сумской области. И речь идет не о высадке с приземлившихся бортов, а именно о парашютном десанте

2024-08-09T04:10

2024-08-09T04:10

2024-08-09T04:10

новости

россия

вс рф

сумская область

украина.ру

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101792/83/1017928339_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_707c15cbef38570ec20bad76ceab3b58.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.По его мнению, появление российской группировки от 5 до 10 тысяч человек в тылу врага реально. Собеседник издания отметил, что сейчас на фронтах СВО воюет порядка 30 тысяч бойцов ВДВ, и если их заместить добровольцами, то десантники "могут сыграть ключевую роль на Северном фронте".Он подчеркнул, что прежде, конечно, нужно подумать о том, как подавить ПВО противника в районах десантирования, а также продумать организацию снабжения десантной группировки."Мне иногда говорят, что надо сидеть в генштабе, чтобы рассуждать о таких вещах. Но я дошел только до уровня управления 5-й общевойсковой армии. То есть опыт планирования операции на уровне армии у меня есть", - сказал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240807/1056701852.html

россия

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, сумская область, украина.ру, эксперты