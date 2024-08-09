Звучит фантастично: эксперт предложил зайти в Сумскую область по воздуху
© РИА Новости . Андрей Александров / Перейти в фотобанкСовместное учение "Взаимодействие-2013" в Белоруссии
ВС РФ могут зайти в тылы группировки ВСУ, которая обороняется на Харьковщине и в Донбассе, десантировавшись в Сумской области. И речь идет не о высадке с приземлившихся бортов, а именно о парашютном десанте
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
По его мнению, появление российской группировки от 5 до 10 тысяч человек в тылу врага реально. Собеседник издания отметил, что сейчас на фронтах СВО воюет порядка 30 тысяч бойцов ВДВ, и если их заместить добровольцами, то десантники "могут сыграть ключевую роль на Северном фронте".
"Должны быть выбраны районы десантирования. И туда выбрасываются десанты и начинают идти вдоль Днепра, на юг, отрезая пути снабжения всей группировки, которая сейчас воюет против нас на фронтах СВО. Это может прозвучать фантастично, но десантные операции проводились еще в Великую Отечественную войну. И отрабатывались после войны. Для наших воздушно-десантных войск невыполнимых задач нет", - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что прежде, конечно, нужно подумать о том, как подавить ПВО противника в районах десантирования, а также продумать организацию снабжения десантной группировки.
"Мне иногда говорят, что надо сидеть в генштабе, чтобы рассуждать о таких вещах. Но я дошел только до уровня управления 5-й общевойсковой армии. То есть опыт планирования операции на уровне армии у меня есть", - сказал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
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