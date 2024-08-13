https://ukraina.ru/20240813/1056835610.html

"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас

"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас - 13.08.2024 Украина.ру

"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас

Голова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов

2024-08-13T11:59

2024-08-13T11:59

2024-08-13T12:45

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По словам эксперта, для Запада такая террористическая атака, цель которой заключается в том, чтобы вызвать панику у населения, является возможностью протестировать варианты ведения прокси-действий.ВСУ выбрали для наступления лето из-за большого количества зелени, что позволяет наиболее успешно проводить разведку, запускать дроны. Вместе с тем у украинской армии нет шансов продвинуться вглубь России, как и возможности долго удерживаться на подступах. Наступление на Курщину — это попытка навести панику среди населения и отвлечь ресурсы российских подразделений, при этом нарушая свои же представления о границах России, добавила политконсультант Алена Август.Эксперты сходятся во мнении, что сегодня положение Киева критическое, что связано со стремительным продвижением российских войск в зоне спецоперации. ВС РФ уже вплотную приблизились к угледобывающим городам (в первую очередь, речь о Красноармейске (Покровске), контроль над которыми остановит деятельность предприятий, еще оставшихся на Украине, которые изготавливают те же металлические щиты для танков. Накануне в ВСУ давали неутешительный прогноз по Донбассу — ВС России "может уже завтра" заберут Новгородское (Нью-Йорк — укр. название). В понедельник сообщалось об установлении полного контроля над населенным пунктом Лисичное в ДНР.Все, что делает официальный Киев сегодня, — это истерика, заключили собеседники.Накануне в ходе оперативного совещания президент России Владимир Путин заявлял, что руками украинцев Запад воюет с Россией. Он также подчеркнул, что темпы наступления на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, на что особенно рассчитывали в Киеве, но и увеличились в 1,5 раза.Сегодня в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы, а Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий.Читайте подробнее, как ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году в интервью военного историка и писателя Михаила Поликарпова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

украина, россия, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский, сво, война, эксклюзив