"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас - 13.08.2024 Украина.ру
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"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас
"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас - 13.08.2024 Украина.ру
"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас
Голова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов
2024-08-13T11:59
2024-08-13T12:45
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
владимир зеленский
сво
война
эксклюзив
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По словам эксперта, для Запада такая террористическая атака, цель которой заключается в том, чтобы вызвать панику у населения, является возможностью протестировать варианты ведения прокси-действий.ВСУ выбрали для наступления лето из-за большого количества зелени, что позволяет наиболее успешно проводить разведку, запускать дроны. Вместе с тем у украинской армии нет шансов продвинуться вглубь России, как и возможности долго удерживаться на подступах. Наступление на Курщину — это попытка навести панику среди населения и отвлечь ресурсы российских подразделений, при этом нарушая свои же представления о границах России, добавила политконсультант Алена Август.Эксперты сходятся во мнении, что сегодня положение Киева критическое, что связано со стремительным продвижением российских войск в зоне спецоперации. ВС РФ уже вплотную приблизились к угледобывающим городам (в первую очередь, речь о Красноармейске (Покровске), контроль над которыми остановит деятельность предприятий, еще оставшихся на Украине, которые изготавливают те же металлические щиты для танков. Накануне в ВСУ давали неутешительный прогноз по Донбассу — ВС России "может уже завтра" заберут Новгородское (Нью-Йорк — укр. название). В понедельник сообщалось об установлении полного контроля над населенным пунктом Лисичное в ДНР.Все, что делает официальный Киев сегодня, — это истерика, заключили собеседники.Накануне в ходе оперативного совещания президент России Владимир Путин заявлял, что руками украинцев Запад воюет с Россией. Он также подчеркнул, что темпы наступления на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, на что особенно рассчитывали в Киеве, но и увеличились в 1,5 раза.Сегодня в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы, а Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий.Читайте подробнее, как ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году в интервью военного историка и писателя Михаила Поликарпова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240813/1056830505.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, россия, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский, сво, война, эксклюзив
Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский, СВО, война, Эксклюзив

"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас

11:59 13.08.2024 (обновлено: 12:45 13.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Анастасия Градинарова
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Голова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов

"Определение войны есть в Уставе ООН, но оно устарело и не отвечает реальности. То, что происходит сейчас, — прокси-война. Украинские подразделения и сама страна — просто деталь руки-манипулятора, НАТО не будет жалеть, если она сломается, разрушится и исчезнет, это никак не повлияет на мозг", — указал он.

По словам эксперта, для Запада такая террористическая атака, цель которой заключается в том, чтобы вызвать панику у населения, является возможностью протестировать варианты ведения прокси-действий.

"Идет большой сбор данных: как работает российское Минобороны, как проходит сигнал, как реагирует инфраструктура, как быстро подтягивается помощь, как защищаются важные объекты и население. НАТО, обрабатывая их, получает возможность смоделировать конфликтные ситуации не только в формате Украина — Россия, оно моделирует сейчас для себя, как использовать государства-биодроны в азиатском регионе", — указал политолог.

ВСУ выбрали для наступления лето из-за большого количества зелени, что позволяет наиболее успешно проводить разведку, запускать дроны. Вместе с тем у украинской армии нет шансов продвинуться вглубь России, как и возможности долго удерживаться на подступах.
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
05:30
Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве Курской области, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие — это странная тактика ВСУ, рассчитанная на медийную картинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
Наступление на Курщину — это попытка навести панику среди населения и отвлечь ресурсы российских подразделений, при этом нарушая свои же представления о границах России, добавила политконсультант Алена Август.
Эксперты сходятся во мнении, что сегодня положение Киева критическое, что связано со стремительным продвижением российских войск в зоне спецоперации. ВС РФ уже вплотную приблизились к угледобывающим городам (в первую очередь, речь о Красноармейске (Покровске), контроль над которыми остановит деятельность предприятий, еще оставшихся на Украине, которые изготавливают те же металлические щиты для танков.
Накануне в ВСУ давали неутешительный прогноз по Донбассу — ВС России "может уже завтра" заберут Новгородское (Нью-Йорк — укр. название). В понедельник сообщалось об установлении полного контроля над населенным пунктом Лисичное в ДНР.
Все, что делает официальный Киев сегодня, — это истерика, заключили собеседники.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
06:25
Курск как маленькая информационная Украина и "Вторая Тихоокеанская эскадра" "военблогеров"В 1992 году я закончил истфак Киевского государственного университета и начал работать в МИД Украины.
Накануне в ходе оперативного совещания президент России Владимир Путин заявлял, что руками украинцев Запад воюет с Россией. Он также подчеркнул, что темпы наступления на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, на что особенно рассчитывали в Киеве, но и увеличились в 1,5 раза.
Сегодня в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы, а Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий.
Читайте подробнее, как ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году в интервью военного историка и писателя Михаила Поликарпова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.
 
УкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСВОвойнаЭксклюзив
 
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