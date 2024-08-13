"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас
11:59 13.08.2024 (обновлено: 12:45 13.08.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Голова и мозговой центр, руководящий наступлением украинской армии в Курской области, находится в НАТО, а ВСУ и Украина — это расходный материал для инициаторов вторжения, потому все, что происходит сегодня, — это прокси-война. Такое мнение выразил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов
"Определение войны есть в Уставе ООН, но оно устарело и не отвечает реальности. То, что происходит сейчас, — прокси-война. Украинские подразделения и сама страна — просто деталь руки-манипулятора, НАТО не будет жалеть, если она сломается, разрушится и исчезнет, это никак не повлияет на мозг", — указал он.
По словам эксперта, для Запада такая террористическая атака, цель которой заключается в том, чтобы вызвать панику у населения, является возможностью протестировать варианты ведения прокси-действий.
"Идет большой сбор данных: как работает российское Минобороны, как проходит сигнал, как реагирует инфраструктура, как быстро подтягивается помощь, как защищаются важные объекты и население. НАТО, обрабатывая их, получает возможность смоделировать конфликтные ситуации не только в формате Украина — Россия, оно моделирует сейчас для себя, как использовать государства-биодроны в азиатском регионе", — указал политолог.
ВСУ выбрали для наступления лето из-за большого количества зелени, что позволяет наиболее успешно проводить разведку, запускать дроны. Вместе с тем у украинской армии нет шансов продвинуться вглубь России, как и возможности долго удерживаться на подступах.
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве Курской области, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие — это странная тактика ВСУ, рассчитанная на медийную картинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
Наступление на Курщину — это попытка навести панику среди населения и отвлечь ресурсы российских подразделений, при этом нарушая свои же представления о границах России, добавила политконсультант Алена Август.
Эксперты сходятся во мнении, что сегодня положение Киева критическое, что связано со стремительным продвижением российских войск в зоне спецоперации. ВС РФ уже вплотную приблизились к угледобывающим городам (в первую очередь, речь о Красноармейске (Покровске), контроль над которыми остановит деятельность предприятий, еще оставшихся на Украине, которые изготавливают те же металлические щиты для танков.
Накануне в ВСУ давали неутешительный прогноз по Донбассу — ВС России "может уже завтра" заберут Новгородское (Нью-Йорк — укр. название). В понедельник сообщалось об установлении полного контроля над населенным пунктом Лисичное в ДНР.
Все, что делает официальный Киев сегодня, — это истерика, заключили собеседники.
Накануне в ходе оперативного совещания президент России Владимир Путин заявлял, что руками украинцев Запад воюет с Россией. Он также подчеркнул, что темпы наступления на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, на что особенно рассчитывали в Киеве, но и увеличились в 1,5 раза.
Сегодня в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы, а Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий.