https://ukraina.ru/20260920/naftogaz-nashl-sposob-zaschitit-toplivo--khranilischa-postroyat-v-vengrii-1083312618.html

Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии

Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии - 20.09.2026 Украина.ру

Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии

Украинская компания "Нафтогаз" договорилась с венгерской MOL о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. Об этом сообщил и.о. председателя правления НАК Сергей Федоренко, передаёт издание "Украинская правда"

2026-09-20T17:07

2026-09-20T17:07

2026-09-20T17:26

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Соглашение меду венгерской и украинской компаниями было достигнуто на Карпатском экономическом форуме. По словам Федоренко, решение связано с постоянными ударами по топливной инфраструктуре Украины. Он отметил, что создание дополнительных мощностей за пределами зоны обстрелов — это вопрос стабильности всего рынка."Это потенциально не только повысит надёжность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией", — приводит его слова украинское издание.Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский открыл первый "Карпатский саммит" с участием глав восьми государств. По замыслу Киева, новый формат "С8" призван укрепить сотрудничество с ЕС в сферах безопасности, энергетики и трансграничной экономики. Инициатива проходит на фоне тяжёлого финансового положения Украины — к 2027 году ей необходимо привлечь $52,6 млрд внешнего финансирования.Подробности — в материале Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"В ходе форума было сформировано 50 инвестиционных и торговых проектов на общую сумму более миллиарда евро.В Москве неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК, а не по гражданской инфраструктуре. Однако киевские власти, вместо того чтобы искать мирное решение, предпочитают переносить инфраструктуру за границу — лишь бы не садиться за стол переговоров.

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новости, украина, владимир федоренко, венгрия, владимир зеленский, нафтогаз, ес, киев, впк