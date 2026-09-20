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Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии
Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии - 20.09.2026 Украина.ру
Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии
Украинская компания "Нафтогаз" договорилась с венгерской MOL о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. Об этом сообщил и.о. председателя правления НАК Сергей Федоренко, передаёт издание "Украинская правда"
2026-09-20T17:07
2026-09-20T17:07
2026-09-20T17:26
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Соглашение меду венгерской и украинской компаниями было достигнуто на Карпатском экономическом форуме. По словам Федоренко, решение связано с постоянными ударами по топливной инфраструктуре Украины. Он отметил, что создание дополнительных мощностей за пределами зоны обстрелов — это вопрос стабильности всего рынка."Это потенциально не только повысит надёжность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией", — приводит его слова украинское издание.Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский открыл первый "Карпатский саммит" с участием глав восьми государств. По замыслу Киева, новый формат "С8" призван укрепить сотрудничество с ЕС в сферах безопасности, энергетики и трансграничной экономики. Инициатива проходит на фоне тяжёлого финансового положения Украины — к 2027 году ей необходимо привлечь $52,6 млрд внешнего финансирования.Подробности — в материале Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"В ходе форума было сформировано 50 инвестиционных и торговых проектов на общую сумму более миллиарда евро.В Москве неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК, а не по гражданской инфраструктуре. Однако киевские власти, вместо того чтобы искать мирное решение, предпочитают переносить инфраструктуру за границу — лишь бы не садиться за стол переговоров.
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новости, украина, владимир федоренко, венгрия, владимир зеленский, нафтогаз, ес, киев, впк
Новости, Украина, Владимир Федоренко, Венгрия, Владимир Зеленский, Нафтогаз, ЕС, Киев, ВПК
Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии
17:07 20.09.2026 (обновлено: 17:26 20.09.2026)
Украинская компания "Нафтогаз" договорилась с венгерской MOL о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. Об этом сообщил и.о. председателя правления НАК Сергей Федоренко, передаёт издание "Украинская правда"
Соглашение меду венгерской и украинской компаниями было достигнуто на Карпатском экономическом форуме. По словам Федоренко, решение связано с постоянными ударами по топливной инфраструктуре Украины. Он отметил, что создание дополнительных мощностей за пределами зоны обстрелов — это вопрос стабильности всего рынка.
"Это потенциально не только повысит надёжность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией", — приводит его слова украинское издание.
Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский открыл первый "Карпатский саммит" с участием глав восьми государств. По замыслу Киева, новый формат "С8" призван укрепить сотрудничество с ЕС в сферах безопасности, энергетики и трансграничной экономики. Инициатива проходит на фоне тяжёлого финансового положения Украины — к 2027 году ей необходимо привлечь $52,6 млрд внешнего финансирования.
В ходе форума было сформировано 50 инвестиционных и торговых проектов на общую сумму более миллиарда евро.
В Москве неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК, а не по гражданской инфраструктуре. Однако киевские власти, вместо того чтобы искать мирное решение, предпочитают переносить инфраструктуру за границу — лишь бы не садиться за стол переговоров.