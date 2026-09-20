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ВСУ ударили по школе в Запорожской области, погибли члены избирательной комиссии
ВСУ ударили по школе в Запорожской области, погибли члены избирательной комиссии - 20.09.2026 Украина.ру
ВСУ ударили по школе в Запорожской области, погибли члены избирательной комиссии
Украинские дроны атаковали избирательный участок в прифронтовом посёлке Запорожской области, повредив здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
2026-09-20T13:08
2026-09-20T13:08
2026-09-20T13:12
сво
спецоперация
запорожская область
москва
херсонская область
евгений балицкий
сергей собянин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
цик
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В Запорожской области ВСУ атаковали избирательный участок. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, серьёзные повреждения получило левое крыло школы, а также остекление и кровля. В здании обучаются 170 детей, но в момент атаки никто не пострадал. Губернатор уточнил, что на участке проходило досрочное голосование, однако к моменту удара процедура уже завершилась. Сейчас на месте работают оперативные службы, оценивается ущерб.Глава ЦИК Элла Памфилова дала резкую оценку произошедшему, назвав атаковавших избирательный участок "уродами" и сравнив их с "укроуродами в памперсах", которых, по её мнению, опекают европейские чиновники.В тот же день в Херсонской области при атаке дрона на автобус погибла член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Она работала обходчиком в проекте "ИнформУИК" и участвовала в организации досрочного голосования. В Запорожской области беспилотник целенаправленно поразил дом председателя избирательной комиссии Елены Астаниной — женщина погибла, у неё осталось двое детей. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Москве и московской области. Повреждён НПЗ и разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что целью атаки был срыв выборов. Подробности — в материале Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября
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Украина.ру
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сво, спецоперация, запорожская область, москва, херсонская область, евгений балицкий, сергей собянин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, цик, следственный комитет
СВО, Спецоперация, Запорожская область, Москва, Херсонская область, Евгений Балицкий, Сергей Собянин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЦИК, Следственный комитет
ВСУ ударили по школе в Запорожской области, погибли члены избирательной комиссии
13:08 20.09.2026 (обновлено: 13:12 20.09.2026)
Украинские дроны атаковали избирательный участок в прифронтовом посёлке Запорожской области, повредив здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
В Запорожской области ВСУ атаковали избирательный участок. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, серьёзные повреждения получило левое крыло школы, а также остекление и кровля. В здании обучаются 170 детей, но в момент атаки никто не пострадал.
Губернатор уточнил, что на участке проходило досрочное голосование, однако к моменту удара процедура уже завершилась. Сейчас на месте работают оперативные службы, оценивается ущерб.
Глава ЦИК Элла Памфилова дала резкую оценку произошедшему, назвав атаковавших избирательный участок "уродами" и сравнив их с "укроуродами в памперсах", которых, по её мнению, опекают европейские чиновники.
В тот же день в Херсонской области при атаке дрона на автобус погибла член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Она работала обходчиком в проекте "ИнформУИК" и участвовала в организации досрочного голосования. В Запорожской области беспилотник целенаправленно поразил дом председателя избирательной комиссии Елены Астаниной — женщина погибла, у неё осталось двое детей. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Москве и московской области. Повреждён НПЗ и разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что целью атаки был срыв выборов. Подробности — в материале Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября