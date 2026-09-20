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ВСУ ударили по школе в Запорожской области, погибли члены избирательной комиссии

ВСУ ударили по школе в Запорожской области, погибли члены избирательной комиссии - 20.09.2026 Украина.ру

ВСУ ударили по школе в Запорожской области, погибли члены избирательной комиссии

Украинские дроны атаковали избирательный участок в прифронтовом посёлке Запорожской области, повредив здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

2026-09-20T13:08

2026-09-20T13:08

2026-09-20T13:12

сво

спецоперация

запорожская область

москва

херсонская область

евгений балицкий

сергей собянин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

цик

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В Запорожской области ВСУ атаковали избирательный участок. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, серьёзные повреждения получило левое крыло школы, а также остекление и кровля. В здании обучаются 170 детей, но в момент атаки никто не пострадал. Губернатор уточнил, что на участке проходило досрочное голосование, однако к моменту удара процедура уже завершилась. Сейчас на месте работают оперативные службы, оценивается ущерб.Глава ЦИК Элла Памфилова дала резкую оценку произошедшему, назвав атаковавших избирательный участок "уродами" и сравнив их с "укроуродами в памперсах", которых, по её мнению, опекают европейские чиновники.В тот же день в Херсонской области при атаке дрона на автобус погибла член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Она работала обходчиком в проекте "ИнформУИК" и участвовала в организации досрочного голосования. В Запорожской области беспилотник целенаправленно поразил дом председателя избирательной комиссии Елены Астаниной — женщина погибла, у неё осталось двое детей. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Москве и московской области. Повреждён НПЗ и разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что целью атаки был срыв выборов. Подробности — в материале Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября

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сво, спецоперация, запорожская область, москва, херсонская область, евгений балицкий, сергей собянин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, цик, следственный комитет