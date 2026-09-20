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"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России
"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России - 20.09.2026 Украина.ру
"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет военного конфликта между НАТО и Россией, и обвинил в его провоцировании ряд западных политиков. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
2026-09-20T15:43
2026-09-20T15:43
2026-09-20T15:43
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В своём выступлении Фицо отметил, что некоторые западные политики стремятся к уничтожению России с помощью Украины. Однако, поскольку эта стратегия не принесла результатов, теперь они пытаются спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией. "Провал стратегии по уничтожению России посредством войны на Украине заставляет ряд западных политиков полагать, что если этой цели не удаётся достичь силами украинской армии и при её всесторонней поддержке, то необходимо приложить все усилия для провоцирования конфликта между НАТО и Россией. Кто-то, должно быть, лишился рассудка. Россию невозможно победить в обычной войне", — приводит слова Фицо издание.Премьер также подчеркнул, что Словакия не намерена участвовать в войне против России или любой другой страны. "Сделаю всё возможное, чтобы Словакия не была втянута в какие-либо безответственные военные авантюры. При моём правительстве никто не отправит словацких солдат за пределы территории Словакии под каким-либо надуманным предлогом, чтобы воевать против России или какой-либо другой страны", — заявил он.В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО, однако будет отвечать на любые провокации.О конфликте НАТО с Россией – в материале "Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО
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Новости, Россия, НАТО, Роберт Фицо, Украина, Словакия
"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет военного конфликта между НАТО и Россией, и обвинил в его провоцировании ряд западных политиков. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
В своём выступлении Фицо отметил, что некоторые западные политики стремятся к уничтожению России с помощью Украины. Однако, поскольку эта стратегия не принесла результатов, теперь они пытаются спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией.
"Провал стратегии по уничтожению России посредством войны на Украине заставляет ряд западных политиков полагать, что если этой цели не удаётся достичь силами украинской армии и при её всесторонней поддержке, то необходимо приложить все усилия для провоцирования конфликта между НАТО и Россией. Кто-то, должно быть, лишился рассудка. Россию невозможно победить в обычной войне", — приводит слова Фицо издание.
Премьер также подчеркнул, что Словакия не намерена участвовать в войне против России или любой другой страны.
"Сделаю всё возможное, чтобы Словакия не была втянута в какие-либо безответственные военные авантюры. При моём правительстве никто не отправит словацких солдат за пределы территории Словакии под каким-либо надуманным предлогом, чтобы воевать против России или какой-либо другой страны", — заявил он.
В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО, однако будет отвечать на любые провокации.