https://ukraina.ru/20260920/kto-to-lishilsya-rassudka-fitso-obvinil-zapad-v-popytke-sprovotsirovat-voynu-nato-i-rossii-1083311819.html

"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России

"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России - 20.09.2026 Украина.ру

"Кто-то лишился рассудка": Фицо обвинил Запад в попытке спровоцировать войну НАТО и России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет военного конфликта между НАТО и Россией, и обвинил в его провоцировании ряд западных политиков. Об этом сообщает издание "Страна.ua"

2026-09-20T15:43

2026-09-20T15:43

2026-09-20T15:43

новости

россия

нато

роберт фицо

украина

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078835043_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_3847b474ee17427aee5a83dedc200fe5.jpg

В своём выступлении Фицо отметил, что некоторые западные политики стремятся к уничтожению России с помощью Украины. Однако, поскольку эта стратегия не принесла результатов, теперь они пытаются спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией. "Провал стратегии по уничтожению России посредством войны на Украине заставляет ряд западных политиков полагать, что если этой цели не удаётся достичь силами украинской армии и при её всесторонней поддержке, то необходимо приложить все усилия для провоцирования конфликта между НАТО и Россией. Кто-то, должно быть, лишился рассудка. Россию невозможно победить в обычной войне", — приводит слова Фицо издание.Премьер также подчеркнул, что Словакия не намерена участвовать в войне против России или любой другой страны. "Сделаю всё возможное, чтобы Словакия не была втянута в какие-либо безответственные военные авантюры. При моём правительстве никто не отправит словацких солдат за пределы территории Словакии под каким-либо надуманным предлогом, чтобы воевать против России или какой-либо другой страны", — заявил он.В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО, однако будет отвечать на любые провокации.О конфликте НАТО с Россией – в материале "Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО

россия

украина

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, нато, роберт фицо, украина, словакия