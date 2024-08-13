https://ukraina.ru/20240813/1056832472.html

Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году

Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году - 13.08.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году

Наступление ВСУ в Курской области — это попытка сыграть ва-банк. Противник решил играть ассиметрично, потому что партию обороны в Донбассе он шаг за шагом проигрывает.

2024-08-13T06:30

2024-08-13T06:30

2024-08-13T06:30

интервью

курская область

белоруссия

россия

александр сырский

валерий залужный

владимир путин

вооруженные силы украины

минобороны

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.Президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории страны и обеспечить после этого надежное прикрытие границы с Украиной.- Михаил Аркадьевич, в одном из интервью нашему изданию вы говорили, что наша задача открыть Сумско-Черниговское направление в зоне СВО и втянуть ВСУ в позиционные бои за Шостку по аналогии с боями за Бахмут. Исходя из последних событий в Курской области можно ли сказать, что командование противника, предвидя такой вариант, нас опередило?- Я говорил, что Шостка - это место, за которое они будут биться, и можно было бы повторить там "бахмутскую мясорубку".Я думаю, что наше командование, видимо, пока не рассматривало этот вариант, потому что оно считало нецелесообразным растягивать линию фронта там, где она "заморожена" на протяжении границы. Что касается украинцев, то, судя по утечкам из западной прессы, они предполагали попробовать развернуть боевые действия в ином направлении, понимая, что они проигрывают позиционную войну на Донбассе, где они медленно, но отступают. У них был план, но когда он "протек" в СМИ, в него никто не поверил.Тяжело было представить, что люди пойдут ва-банк, который больше напоминает наступление Гитлера в Арденнах зимой 1945 года. То есть у операции два этапа. Первый – это прорыв в Курскую область, пользуясь тем, что после февральско-мартовских боев наше командование сняло оттуда значительную часть сил, решив, что участок фронта здесь спокойный.Они выбрали этот участок не потому, что это - не какой-то наш выступ на украинскую территорию, который можно срезать. Наоборот получилось, что здесь украинская территория, которая выдается клином в Курскую область, и там оказалась достаточно слабая завеса. По этому плану у украинского командования будет еще второй удар.- И где же?Это удар на Брянскую область с перерезанием трассы на Гомель, и, скорее всего, с заходом в Гомельскую область. Эта трасса, которая соединяет Брянск и Гомель через Добруш. Если украинцы смогут перерезать одну из трасс, навязав нам войну на этом участке, заняв большую площадь России и Белоруссии, то они выйдут с этим на переговоры.Но мы не знаем, какими картами они играют. Почему я так говорю? Потому что у нас нет, например, точной информации, насколько успешно у них с мая идет мобилизация. Смогли ли они только восполнить потери на фронте, либо они могли, помимо восполнения потерь на фронте, создавать какие-то ударные кулаки, новые бригады. Одна из бригад, которая наступает в Курской области, она как раз-таки вновь сформированная из мобилизованных в мае.- Недавняя воздушная вылазка украинских БПЛА над территорией Белоруссией тоже часть этого плана?- Сначала я воспринял с недоверием информацию о БПЛА, но потом уточнил и выяснил, что украинцы совершали налет на Россию, пользуясь белорусским воздушным пространством.Они срезали территорию через так называемый Костюковичский выступ Могилевской области. И вот над этой территорией, судя по всему, БПЛА и были сбиты. Это те БПЛА, которые должны были делать налет на Ярославль. То есть, они летели из Черниговской области над Брянско-Гомельским порубежьем. А дальше они летели по Могилевской области, где их сбили. И это не первый случай, когда украинские БПЛА летят через территорию Белоруссии. Но первый, который вызвал на международный скандал.- Попытка ВСУ отхватить кусок Гомельской области будет означать автоматическое вступление Белоруссии в СВО. В каком формате это будет происходить?- Да, но планы, которые протекли, предполагают именно такие удары. Видимо, после удара на Курскую область белорусское командование быстро приняло решение по переброске сил на границу на юге Гомельской области. Стало ясно, что это реальные планы.И сейчас во всей этой истории со вчерашнего дня вмешался новый игрок — это Залужный. Залужный инициировал петицию по назначению его главкомом. То есть, судя по всему, Залужный хочет вернуться на место главкома вместо Сырского.Но принципиальная разница здесь какая? То, что Залужный - политический игрок, а Сырский просто такой тупой исполнитель. И если Залужный пытается вернуться на место Сырского, значит, он ставит на то, что наступление Сырского в Курской области закончится неудачно. Потому что иначе не будет понимания, зачем людям голосовать за Залужного, если там у Сырского все получится.- Что можно сказать об ударных возможностях ВСУ?- По моим прикидкам, у них примерно 400 танков. Но на ЛБС их как раз-таки немного. Из этого количества примерно 300 Т-72 и Т-64 и до 100 западноевропейских танков. На ЛБС не фиксируется словенские Т-55, "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамсы", рота трофейных Т-62 и бригада со шведскими БМП, всего их поставили около 50 штук, куда-то отведены и стоят в кулаке.То есть эти резервные бригады либо для прикрытия прорыва наших войск в Днепропетровской области, либо это для прикрытия Киева.- В качестве исторической аналогии к сегодняшним событиям вы упомянули операцию вермахта в Арденнах зимой 1944-45 годов. Насколько я помню, купировать немецкий прорыв союзникам помогло превосходство воздухе.- Да, однозначно. А также нехватка у немцев горючего, потому что немецкое наступление закладывалось в расчете на то, что они захватят горючее у союзников.Арденны были авантюрой, попыткой выиграть войну одним ударом, и в этом плане безусловно напрашиваются аналогии.Немцы должны были выйти к морю и отрезать основные порты, которые использовали союзники для снабжения своей группировки, но эту идею реализовать не удалось.Надо сказать, что немцы на этом свой порыв не исчерпали. У них же позже было два наступления под Балатоном в Венгрии. Последнее - в марте 1945 года, хотя до краха Рейха оставалось совсем немного.И наступление ВСУ в Курской области — это попытка сыграть ва-банк. Они решили играть ассиметрично, потому что партию обороны в Донбассе они шаг за шагом проигрывают.- И мы сейчас имеем тотально превосходство в воздухе, по крайней мере до прибытия какой-либо значимой группировки F-16.- ВСУ пытались купировать наша активность авиации именно по этой причине. В первый день операции у них были уничтожены две установки "Бук". Накануне Минобороны также отчиталось об уничтожении трех установок "Пэтриот" и одной радиолокационной станции.Судя по всему эти "Пэтриоты" были уничтожены недалеко от Курской области. То есть они перебросили ПВО, чтобы прикрыть свои войска в пунктах дислокации перед наступлением. Видимо они оголили Киев или Львов, что перебросить ПВО к ЛБС в Курской области.- Недавнее появление F-16 на Украине приурочено к наступлению в Курской области?- F-16 это как инопланетяне. О них все говорят, их фотографируют, но на ЛБС их нет. Как кот Шредингера они существуют с декабря прошлого года.Их главная задача, насколько я понимаю, была задача ПВО. То есть они должны были ловить наши самолеты, которые наносят удары ракетами с территории, например, Брянской области. То есть дистанционные бои предполагались на расстоянии больше 100 километров.Это наступление может убедить Запад давать больше оружия, и тогда они теоретически могут дать добро на использование F-16, которые пока существуют в категории "фантом".- Как ликвидировать прорвавшуюся группировку противника, который пытается наступать небольшими группами?- Там действительно идет использование малых бронегрупп на бронеавтомобилях с танками. При этом украинцы строят свою линию обороны свою, но не на всей территории, которую они занимают, а в глубине, вдоль трассы Суджа-Рыльск, недалеко от границы.Те, кто не имеет карты перед глазами, представьте, что Суджа- это центр циферблата, и в таком случае эта трасса идет на половину одиннадцатого. А есть трасса на Льгов, которая идет на 12 часов, то есть на север, она тоже перерезана.Они предполагают, что не будут защищать весь плацдарм, который они захватили в Курской области. А отойдут на линию укреплений недалеко от границы, чтобы держать под огневым контролем трассу Суджа-Рыльск, не давая ее использовать как рокадную дорогу.Там у них нет больших проблем со снабжением. Сейчас часть техники они бросают из-за нехватки горючего.Если они занимают весь плацдарм, глубина которого примерно 18 км, то у нас есть шансы, например, поджимая его с флангов, создать им большие проблемы со снабжением техники, которая находится в глубине этого плацдарма. Я имею в виду, прежде всего, снабжение горючим.Если они отступят на территорию, где они сейчас строят укрепленную линию, выковыривать оттуда будет намного сложнее, это будет повторение Крынок, но в другом масштабе.И мы не должны сбрасывать со счетов варианты их планов на вход в Гомельскую и Брянскую области, как я говорил изначально. И тогда у нас появится реальная линия фронта, а не с граница непонятным статусом.А то что у нас получается? Идет специальная военная операция, "тут воюем, тут не воюем". Но то, что мы не воюем, это нигде не закреплено никакими соглашениями. И никакого неприкосновенного статуса у этой границы нет. И мы должны понимать, что вся наша граница до Белоруссии — это пока спящая линия фронта.И если мы или белорусы проспим, то они смогут прорваться, используя ударный кулак из четырёх-пяти бригад, используя методы ЦИПСО по разгону паники в тг-каналах. Сил на еще одну такую пощечину у них точно хватит.Второй неприятный фактор для нас в этой истории в том, что мы рассчитывали на то, что болевой точкой Украины является исчерпание людского ресурса для мобилизации. Теперь какие-то успехи в Курской области поднимут боевой дух, и им станет намного легче проводить мобилизацию.Но опять-таки, мы не можем это оценить, сколько лишних тысяч бойцов они смогут призвать под бравурные марши "идем на Курск или на Брянск". Потому что какие-то украинцы решат, что им это вообще не нужно - вторгаться непонятно с какими-то целями на территорию России или Белоруссии.О задачах режима контртеррористической операции в приграничных регионах России КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, белоруссия, россия, александр сырский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, f-16, т-72 "урал", т-62