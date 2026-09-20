https://ukraina.ru/20260920/karpatskaya-vosmerka-okazalas-nepolnotsennoy-sbu-organizovala-vzryv-v-ttsk-zapadnaya-ukraina-za-1083300233.html

"Карпатская восьмерка" оказалась неполноценной, СБУ организовала взрыв в ТЦК. Западная Украина за неделю

"Карпатская восьмерка" оказалась неполноценной, СБУ организовала взрыв в ТЦК. Западная Украина за неделю - 20.09.2026 Украина.ру

"Карпатская восьмерка" оказалась неполноценной, СБУ организовала взрыв в ТЦК. Западная Украина за неделю

На первом саммите "Карпатской восьмерки" было всего семь государственных флагов и лишь четыре человека в статусе главы государства или правительства.

2026-09-20T08:11

2026-09-20T08:11

2026-09-20T08:11

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В Варшаве снова напомнили о "польском Львове"Более 20 оппозиционных депутатов Сейма Польши требуют от правительства страны организовать 11 ноября польский Марш Незалежности во Львове. Об этом 16 сентября сообщил польский портал Wprost.Предложение отметить День Независимости Польши на улицах Львова поступило к премьер-министру Дональду Туску ещё 28 августа, отмечается в публикации. Авторы обращения призвали польское правительство обратиться к властям Украины и Львова с согласия на проведение Марша Независимости 11 ноября 2026 года, а также профинансировать мероприятие и оказать ему организационную поддержку.Автором обращения является депутат Сейма от консервативной партии "Право и Справедливость" Дариуш Матецкий. Под документом подписался 21 депутат.Авторы обосновывают предложение "необходимостью поддержать проживающих во Львове поляков и напомнить о польской истории города" (как известно, Львов в 1340-1772 и 1918-1939 годах находился под властью Польши). При этом депутаты утверждают, что помощь польского государства своим соотечественникам на Украине недостаточна и ограничена.Также депутаты напомнили о финансировании польскими властями мероприятий, проводимых украинскими организациями в Польше – в частности, празднования Дня независимости Украины, которое регулярно проходит 24 августа в Варшаве."В этой ситуации правительство должно выступить с конкретной инициативой и организовать во Львове официальные торжества по случаю национального праздника Независимости, в частности, польский Марш Независимости по улицам города", – говорится в обращении.Марш должен состояться с участием местных поляков и представителей власти Польши.Провластные польские политики назвали обращение оппозиционеров "провокацией, которая является подарком для Путина", на Украине подобное заявление сделала только одна общественная организация – "Память и справедливость – Ассоциация потомков украинских жертв польских репрессий", действующая во Львове.Ни один украинский политик – ни во Львове, ни в Киеве – на идею польских коллег не отреагировал."Карпатская восьмёрка" в Буковеле оказалась меньше обещаннойПремьер-министр Польши Дональд Туск упомянутое выше обращение депутатов Сейма не комментировал, полагая, что это будет лучшей поддержкой Украины, являющейся фундаментом политики его леволиберального правительства.Эту поддержку Туск 18 сентября в очередной раз продемонстрировал лично, став самым влиятельным гостем на новом пиар-мероприятии Владимира Зеленского– саммите "Карпатской восьмерки".Напомним, находясь в прошлом месяце в Ивано-Франковске, Зеленский пообещал чиновникам и председателям общин, что в сентябре состоится первый экономический саммит "Карпатская интеграционная инициатива", но даты его не назвал.Утром 18 сентября в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях было зафиксировано масштабное перекрытие автодорог.Около полудня в пятницу офис Зеленского обнародовал фото и видео его встречи с европейскими гостями в резиденции "Синегора", расположенной в высокогорном карпатском селе Гута (Ивано-Франковская область). Выступая там, Зеленский сообщил о создании новой трансрегиональной инициативы – "Карпатской восьмёрки" (Carpathian8, С8).Он добавил, что саммит такого уровня, который объединяет "все карпатские государства", впервые проводится в украинской части Карпат. При этом после чисто политической части в Гуте мероприятия продлятся на курорте Буковель, где пройдут экономический и молодежный саммиты.Хотя официально было сообщено, что в С8 входят Украина, Румыния, Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Австрия и Сербия, но на саммите эти государства были представлены неравноценно. Кроме Зеленского и Туска, в Гуту сразу прибыли президенты Сербии и Румынии – Александр Вучич и Никушор Дан, председатель Федерального совета Австрийской Республики Кристина Шварц-Фукси заместитель председателя Сената Чехии Йиржи Драгош.Премьер Словакии Роберт Фицо, ещё накануне планировавший принять участие в саммите, неожиданно отменил визит на Украину якобы из-за болезни. Братиславу на мероприятии представлял приехавший позже государственный секретарь МИД Словакии Марек Эшток.А вот Будапешт фактически устроил демарш, прислав на мероприятие только посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера, миссия которого ограничилась участием в экономическом форуме. Венгерские комментаторы считают это реакцией на нежелание Киева выполнять свои обязательства по соблюдению языковых и образовательных прав закарпатских венгров.В любом случае, на первом саммите "Карпатской восьмёрки" было всего семь государственных флагов (при этом под общей декларацией нет ещё и подписи представителя Чехии), и всего четыре человека в статусе главы государства или правительства.Да и это количество – достаточно условно, ведь, согласно Конституции Украины, полномочия Владимира Зеленского давно завершились, а Александр Вучич является "хромой уткой", поскольку 27 сентября подаст в отставку. Поэтому многие комментаторы прогнозируют, что виртуальная "восьмёрка" повторит судьбу таких мертворожденных проектов, как "Люблинский треугольник" (Украина, Польша, Литва) или "Ассоциированное трио" (Украина, Грузия, Молдавия).Ещё более условны проекты, представленные на экономическом форуме С8, ведь их разработчики просто конкурируют за деньги Евросоюза. Кроме того, Киев регулярно срывает реализацию даже тех проектов, которые давно профинансированы Брюсселем. Например, пункт пропуска Белая Церковь – Сигету Мармацией на границе с Румынией в Закарпатской области должен быть открыт ещё в прошлом году, румынская сторона ради этого построила новый мост через реку Тиса и реконструировала десятки километров дорог.Но здание самого пункта пропуска на украинской стороне и подъездные дороги к нему до сих пор не сданы в эксплуатацию. Поэтому накануне саммита С8 украинское правительство приняло решение "в порядке исключения" разрешить движение через этот недостроенный КПП легковых автомобилей – хотя деньги ЕС выделял на пункт пропуска прежде всего для грузовиков, с целью поддержки украинского экспорта.Несмотря на это, 19 сентября был подписан Меморандум между Украиной и Румынией об усилении сотрудничества в обеспечении надёжного транзита украинских товаров и совместной стратегии развития пунктов пропуска через границу.Кстати, на 49 километров украино-румынской границы в Ивано-Франковской области до сих пор нет ни одного пункта пропуска. Хотя идея открытия такого пункта между сёлами Шибене в Верховинском районе и Поениле-де-Суб-Мунте в румынском уезде Марамуреш обсуждается с 1994 года, никакой конкретики относительно этого в новом меморандуме нет.СБУ взрывает ТЦККуда больший резонанс, чем саммит С8, вызвала в Прикарпатье провокация СБУ, которой оказался взрыв в Коломыйском районном ТЦК (территориальный центр комплектования, он же военкомат) в феврале этого года.Спецслужба вместе с руководством областного ТЦК имитировала теракт, чтобы разоблачить "преступную группировку" во главе с бывшим заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и председателем Черниговской областной организации партии "Батькивщина" (лидер – Юлия Тимошенко). Это следует из сообщения Управления СБУ в Ивано-Франковской области от 15 сентября.По данным спецслужбы, "исполнители" изготовили самодельную взрывчатку из пластида и должны были забросить ее в окно здания ТЦК. Сотрудники СБУ провели оперативную комбинацию, интегрировали подконтрольных лиц в состав группировки и имитировали взрыв 18 февраля 2026 в 01:15, во время которого взрывной волной выбило стекла в отдельных кабинетах Коломыйского ТЦК.Люди в результате инцидента не пострадали. Тогда СБУ квалифицировала инцидент как террористический акт, и с тех пор никакой информации о ходе расследования не было.Как информируют в СБУ, заочно сообщено о подозрении "спонсору" группировки – руководителю Черниговской ячейки "известной политсилы" и его сообщнику, находящимся за границей. Обоих фигурантов планируется объявить в международный розыск.Источники в правоохранительных органах уточнили агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет об Олеге Аверьянове, который в 2015-2016 годах был заместителем председателя ГСЧС, и Дмитрии Никитине, возглавляющим Черниговскую областную организацию партии "Батькивщина".В свою очередь Олег Аверьянов, владелец компании-производителя пожарных автомобилей "Пожмашина", отверг вменяемые ему преступления. Он также отметил, что никуда не убегал и готов к сотрудничеству со следствием. Дмитрий Никитин обвинения в свой адрес не комментировал.Следует отметить, что в 2022 году "Пожмашина" объявила о переносе части производственных мощностей из Черниговской области во львовский индустриальный парк "Формация". В июне текущего года компания получила для этого льготный кредит в сумме 500 миллионов гривен от банка ПУМБ (владелец – олигарх Ринат Ахметов*).Тогда украинские СМИ позиционировали Аверьянова как бизнесмена, осуществляющего успешную релокацию производства с Востока Украины в более безопасный Львов. Комментаторы не исключают, что "наезд" СБУ связан с попыткой сменить владельцев "Пожмашины".В любом случае, теперь любые взрывы в зданиях ТЦК будут вызывать подозрение: не являются ли они следствием деятельности украинских спецслужб?Именно так произошло 17 сентября, когда у входа в здание 2-го отдела Стрыйского районного ТЦК в Николаеве на Львовщине взорвалось неизвестное устройство, в результате чего был ранен 55-летний сотрудник ТЦК. Хотя СБУ вечером того же дня задержала двух местных жителей, обвинив их в теракте, однако в социальных сетях до сих пор обсуждают возможность того, что и этот взрыв был провокацией СБУ, о подробностях которой сообщат через несколько месяцев.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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эксклюзив, украина, львов, польша, александр вучич, владимир зеленский, виталий аверьянов, сбу, тцк, сейм