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Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии

Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии - 20.09.2026 Украина.ру

Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии

Трасса "Новороссия" и другие ключевые дороги ДНР и ЛНР приходят в себя после 40-дневной летней кампании Зеленского – "принуждения России к миру". Изо дня в день их кошмарили бандеровские дроны на искусственном интеллекте, но сейчас ситуация практически нормализовалась.

2026-09-20T15:48

2026-09-20T15:48

2026-09-20T15:48

эксклюзив

сво

трасса "новороссия"

бпла

дроны

позывной "биркин"

александр чаленко

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Правда, ночью пока ездить всё-таки небезопасно.В первой декаде сентября я совершенно спокойно несколько раз проехал по трассе Донецк-Мариуполь: ни украинских дронов, ни стрельбы наших МОГов (мобильных огневых групп) и СОТов (стационарных огневых точек). Я обратил внимание, что над мостами по трассе уже натянуты сетки – правда, верёвочные, а не железные. Такие жесетки натянуты вокруг опор, которые поддерживают пролётные строения. Дело в том, что ВСУ удавалось обрушить наши мосты, когда их дроны били по этим самым опорам. Ещё в конце июля этих сеток не было – теперь есть.Поездка из Донецка в Горловку по трассе через Ясиноватую до сих считается полным безумием. Трассу неоднократно перекрывали из-за активности украинских беспилотников. Знающие люди всегда отговаривают новичков от поездок по ней.После начала СВО эту трассу даже именовали "дорогой смерти". Машины на ней часто попадали под атаки украинских БПЛА: 31 октября 2024 года под удар беспилотника попал советник Дениса Пушилина – Игорь Кимаковский: его машина критически пострадал, но он остался жив; 4 января 2025 года от удара бандеровского дрона на этой трассе погиб донецкий журналист, внештатный корреспондент газеты "Известия" Александр Мартемьянов. Но с лета 2025 по весну 2026 годов по ней снова стало можно ездить: тогда её начали ремонтировать, положили свежий асфальт.Этой весной и летом трасса опять стала опасна. Поэтому, если кому-нибудь нужно было всё-таки попасть из Донецка в Горловку, обычно ехали по более безопасному пути – через Харцызск, Енакиево и Карло-Марксово, на что уходило больше времени, хотя и на этом пути в последнее время появлялись вражеские БПЛА.Утром 19 сентября главный редактор "Литературной газеты", поэт Максим Замшев, находящийся в ДНР в творческой поездке, всё-таки решился совершить "безумие": поехал в Горловку на такси по этой самой трассе. "Мне обязательно нужно было попасть в Художественный музей Горловки, чтобы передать альбомы, об этом меня попросили в Москве. Не поехать я попросту не мог. Ехали быстро – 150-180 км/ч, так как "Хорнет" вряд ли догонит машину на такой скорости . Дронов по дороге ни туда, ни обратно я не видел. Всё было спокойно. Обратил внимание на две-три стационарные огневые точки. Их функция – охранять трассы от беспилотников. Правда, ни одного МОГа не встретил. Видел пять-шесть сгоревших машин, а также наших мужественных строителей, которые ремонтируют разрушенный мост. В любой момент они могут подвергнуться вражеской атаке дронов. По трассе постоянно встречались машины, которые двигались во всех направлениях. В общем, съездили без приключений", – рассказал Замшев в комментарии изданию Украина.ру.Улучшение ситуации на дорогах Новороссии в интервью изданию Украина.ру отметил один из самых результативных операторов БПЛА с позывным "Майор Биркин". Он с 2022 года воюет в этих местах."Пять дней назад ездил из Луганска в Донецк, из Донецка в Мариуполь, из Мариуполя в Мелитополь и обратно – тем же маршрутом. За поездку не видел лично ни одного "Хорнета". Но при этом видел определённое количество сгоревшей техники на дорогах – разной степени, скажем так, свежести.А вот в предыдущую свою поездку месячной давности дважды наблюдал "Хорнеты" в действии. Правда, оба раза они атаковали наших безрезультативно. Ещё обратил внимание на то, что увеличилось количество МОГов и СОГов. Увидел также вокруг всех мостов натянутые сетки. Вдоль дороги появились островки безопасности, то есть ты едешь, и у тебя есть возможность свернуть под сетку", – поделился он своими впечатлениями. По его словам, ремонт трассы "Новороссия" активно продолжается: увеличивают количество полос с каждой стороны. Раньше по выходным можно было увидеть, что вся техника стоит на дороге, потому что у рабочих – выходной, а из-за ремонта пропускная способность трассы падает, что в условиях налётов дронов небезопасно. Теперь же ремонт идёт живее, а пропускная способность трассы увеличилась."Было бы идеально, если бы вся трасса была затянута в сетку. Но тут есть адекватное понимание того, что Москва не сразу строилась. Точно так же всю трассу одномоментно затянуть в сетку практически невозможно. Для этого потребовались бы суперколоссальные ресурсы", – уверен он. Читайте также статью Александра Чаленко Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

https://ukraina.ru/20260729/kak-nashi-lisy-okhotyatsya-za-banderovskimi-khornetami-lyutymi-i-furiyami-zaschischaya-trassu-novorossiya-1081964862.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, трасса "новороссия", бпла, дроны, позывной "биркин", александр чаленко