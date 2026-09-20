Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии - 20.09.2026 Украина.ру
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Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии
Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии - 20.09.2026 Украина.ру
Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии
Трасса "Новороссия" и другие ключевые дороги ДНР и ЛНР приходят в себя после 40-дневной летней кампании Зеленского – "принуждения России к миру". Изо дня в день их кошмарили бандеровские дроны на искусственном интеллекте, но сейчас ситуация практически нормализовалась.
2026-09-20T15:48
2026-09-20T15:48
эксклюзив
сво
трасса "новороссия"
бпла
дроны
позывной "биркин"
александр чаленко
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Правда, ночью пока ездить всё-таки небезопасно.В первой декаде сентября я совершенно спокойно несколько раз проехал по трассе Донецк-Мариуполь: ни украинских дронов, ни стрельбы наших МОГов (мобильных огневых групп) и СОТов (стационарных огневых точек). Я обратил внимание, что над мостами по трассе уже натянуты сетки – правда, верёвочные, а не железные. Такие жесетки натянуты вокруг опор, которые поддерживают пролётные строения. Дело в том, что ВСУ удавалось обрушить наши мосты, когда их дроны били по этим самым опорам. Ещё в конце июля этих сеток не было – теперь есть.Поездка из Донецка в Горловку по трассе через Ясиноватую до сих считается полным безумием. Трассу неоднократно перекрывали из-за активности украинских беспилотников. Знающие люди всегда отговаривают новичков от поездок по ней.После начала СВО эту трассу даже именовали "дорогой смерти". Машины на ней часто попадали под атаки украинских БПЛА: 31 октября 2024 года под удар беспилотника попал советник Дениса Пушилина – Игорь Кимаковский: его машина критически пострадал, но он остался жив; 4 января 2025 года от удара бандеровского дрона на этой трассе погиб донецкий журналист, внештатный корреспондент газеты "Известия" Александр Мартемьянов. Но с лета 2025 по весну 2026 годов по ней снова стало можно ездить: тогда её начали ремонтировать, положили свежий асфальт.Этой весной и летом трасса опять стала опасна. Поэтому, если кому-нибудь нужно было всё-таки попасть из Донецка в Горловку, обычно ехали по более безопасному пути – через Харцызск, Енакиево и Карло-Марксово, на что уходило больше времени, хотя и на этом пути в последнее время появлялись вражеские БПЛА.Утром 19 сентября главный редактор "Литературной газеты", поэт Максим Замшев, находящийся в ДНР в творческой поездке, всё-таки решился совершить "безумие": поехал в Горловку на такси по этой самой трассе. "Мне обязательно нужно было попасть в Художественный музей Горловки, чтобы передать альбомы, об этом меня попросили в Москве. Не поехать я попросту не мог. Ехали быстро – 150-180 км/ч, так как "Хорнет" вряд ли догонит машину на такой скорости . Дронов по дороге ни туда, ни обратно я не видел. Всё было спокойно. Обратил внимание на две-три стационарные огневые точки. Их функция – охранять трассы от беспилотников. Правда, ни одного МОГа не встретил. Видел пять-шесть сгоревших машин, а также наших мужественных строителей, которые ремонтируют разрушенный мост. В любой момент они могут подвергнуться вражеской атаке дронов. По трассе постоянно встречались машины, которые двигались во всех направлениях. В общем, съездили без приключений", – рассказал Замшев в комментарии изданию Украина.ру.Улучшение ситуации на дорогах Новороссии в интервью изданию Украина.ру отметил один из самых результативных операторов БПЛА с позывным "Майор Биркин". Он с 2022 года воюет в этих местах."Пять дней назад ездил из Луганска в Донецк, из Донецка в Мариуполь, из Мариуполя в Мелитополь и обратно – тем же маршрутом. За поездку не видел лично ни одного "Хорнета". Но при этом видел определённое количество сгоревшей техники на дорогах – разной степени, скажем так, свежести.А вот в предыдущую свою поездку месячной давности дважды наблюдал "Хорнеты" в действии. Правда, оба раза они атаковали наших безрезультативно. Ещё обратил внимание на то, что увеличилось количество МОГов и СОГов. Увидел также вокруг всех мостов натянутые сетки. Вдоль дороги появились островки безопасности, то есть ты едешь, и у тебя есть возможность свернуть под сетку", – поделился он своими впечатлениями. По его словам, ремонт трассы "Новороссия" активно продолжается: увеличивают количество полос с каждой стороны. Раньше по выходным можно было увидеть, что вся техника стоит на дороге, потому что у рабочих – выходной, а из-за ремонта пропускная способность трассы падает, что в условиях налётов дронов небезопасно. Теперь же ремонт идёт живее, а пропускная способность трассы увеличилась."Было бы идеально, если бы вся трасса была затянута в сетку. Но тут есть адекватное понимание того, что Москва не сразу строилась. Точно так же всю трассу одномоментно затянуть в сетку практически невозможно. Для этого потребовались бы суперколоссальные ресурсы", – уверен он. Читайте также статью Александра Чаленко Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность
https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html
https://ukraina.ru/20260729/kak-nashi-lisy-okhotyatsya-za-banderovskimi-khornetami-lyutymi-i-furiyami-zaschischaya-trassu-novorossiya-1081964862.html
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эксклюзив, сво, трасса "новороссия", бпла, дроны, позывной "биркин", александр чаленко
Эксклюзив, СВО, трасса "Новороссия", БПЛА, дроны, Позывной "Биркин", Александр Чаленко

Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии

15:48 20.09.2026
 
© Фото : CC0 Герань-4 Сикер
 Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© Фото : CC0
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Трасса "Новороссия" и другие ключевые дороги ДНР и ЛНР приходят в себя после 40-дневной летней кампании Зеленского – "принуждения России к миру". Изо дня в день их кошмарили бандеровские дроны на искусственном интеллекте, но сейчас ситуация практически нормализовалась.
Правда, ночью пока ездить всё-таки небезопасно.

В первой декаде сентября я совершенно спокойно несколько раз проехал по трассе Донецк-Мариуполь: ни украинских дронов, ни стрельбы наших МОГов (мобильных огневых групп) и СОТов (стационарных огневых точек).
Я обратил внимание, что над мостами по трассе уже натянуты сетки – правда, верёвочные, а не железные. Такие жесетки натянуты вокруг опор, которые поддерживают пролётные строения. Дело в том, что ВСУ удавалось обрушить наши мосты, когда их дроны били по этим самым опорам.
Ещё в конце июля этих сеток не было – теперь есть.
Поездка из Донецка в Горловку по трассе через Ясиноватую до сих считается полным безумием. Трассу неоднократно перекрывали из-за активности украинских беспилотников. Знающие люди всегда отговаривают новичков от поездок по ней.
После начала СВО эту трассу даже именовали "дорогой смерти". Машины на ней часто попадали под атаки украинских БПЛА: 31 октября 2024 года под удар беспилотника попал советник Дениса ПушилинаИгорь Кимаковский: его машина критически пострадал, но он остался жив; 4 января 2025 года от удара бандеровского дрона на этой трассе погиб донецкий журналист, внештатный корреспондент газеты "Известия" Александр Мартемьянов.
Но с лета 2025 по весну 2026 годов по ней снова стало можно ездить: тогда её начали ремонтировать, положили свежий асфальт.
Этой весной и летом трасса опять стала опасна. Поэтому, если кому-нибудь нужно было всё-таки попасть из Донецка в Горловку, обычно ехали по более безопасному пути – через Харцызск, Енакиево и Карло-Марксово, на что уходило больше времени, хотя и на этом пути в последнее время появлялись вражеские БПЛА.
Александр Чаленко
26 января 2023, 04:34
Александр Чаленко. Кто онЖурналист, политический эмигрант, лауреат премии им. Олеся Бузины
Утром 19 сентября главный редактор "Литературной газеты", поэт Максим Замшев, находящийся в ДНР в творческой поездке, всё-таки решился совершить "безумие": поехал в Горловку на такси по этой самой трассе.
"Мне обязательно нужно было попасть в Художественный музей Горловки, чтобы передать альбомы, об этом меня попросили в Москве. Не поехать я попросту не мог. Ехали быстро – 150-180 км/ч, так как "Хорнет" вряд ли догонит машину на такой скорости . Дронов по дороге ни туда, ни обратно я не видел. Всё было спокойно.
Обратил внимание на две-три стационарные огневые точки. Их функция охранять трассы от беспилотников. Правда, ни одного МОГа не встретил. Видел пять-шесть сгоревших машин, а также наших мужественных строителей, которые ремонтируют разрушенный мост. В любой момент они могут подвергнуться вражеской атаке дронов.
По трассе постоянно встречались машины, которые двигались во всех направлениях. В общем, съездили без приключений", – рассказал Замшев в комментарии изданию Украина.ру.
Улучшение ситуации на дорогах Новороссии в интервью изданию Украина.ру отметил один из самых результативных операторов БПЛА с позывным "Майор Биркин". Он с 2022 года воюет в этих местах.
"Пять дней назад ездил из Луганска в Донецк, из Донецка в Мариуполь, из Мариуполя в Мелитополь и обратно тем же маршрутом. За поездку не видел лично ни одного "Хорнета". Но при этом видел определённое количество сгоревшей техники на дорогах – разной степени, скажем так, свежести.
А вот в предыдущую свою поездку месячной давности дважды наблюдал "Хорнеты" в действии. Правда, оба раза они атаковали наших безрезультативно. Ещё обратил внимание на то, что увеличилось количество МОГов и СОГов. Увидел также вокруг всех мостов натянутые сетки. Вдоль дороги появились островки безопасности, то есть ты едешь, и у тебя есть возможность свернуть под сетку", – поделился он своими впечатлениями.
Как наши Лисы охотятся за бандеровскими Хорнетами, Лютыми и Фуриями, защищая трассу Новороссия - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
29 июля, 14:38
Как наши "Лисы" охотятся за бандеровскими "Хорнетами", "Лютыми" и Фуриями, защищая трассу "Новороссия"
По его словам, ремонт трассы "Новороссия" активно продолжается: увеличивают количество полос с каждой стороны. Раньше по выходным можно было увидеть, что вся техника стоит на дороге, потому что у рабочих – выходной, а из-за ремонта пропускная способность трассы падает, что в условиях налётов дронов небезопасно. Теперь же ремонт идёт живее, а пропускная способность трассы увеличилась.
"Было бы идеально, если бы вся трасса была затянута в сетку. Но тут есть адекватное понимание того, что Москва не сразу строилась. Точно так же всю трассу одномоментно затянуть в сетку практически невозможно. Для этого потребовались бы суперколоссальные ресурсы", – уверен он.
Читайте также статью Александра Чаленко Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность
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ЭксклюзивСВОтрасса "Новороссия"БПЛАдроныПозывной "Биркин"Александр Чаленко
 
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