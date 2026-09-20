https://ukraina.ru/20260920/znaki-apokalipsisa-kitay-i-indiya-zhestko-otreagirovali-na-adskie-sanktsii-trampa-1083309647.html

Знаки апокалипсиса: Китай и Индия жестко отреагировали на "адские санкции" Трампа

Знаки апокалипсиса: Китай и Индия жестко отреагировали на "адские санкции" Трампа - 20.09.2026 Украина.ру

Знаки апокалипсиса: Китай и Индия жестко отреагировали на "адские санкции" Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает введение так называемых "адских санкций" против России – с целью ограничения международного экспорта российских энергоносителей.

2026-09-20T13:42

2026-09-20T13:42

2026-09-20T14:48

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Закон имени покойного неоконсерватора Линдси Грэма* был принят в конгрессе США ястребами из Республиканской и Демократической партий. Среди прочего, он позволяет американскому президенту вводить стопроцентные торговые пошлины в отношении основных покупателей российской нефти и газа, которые обеспечивают за счет российских ресурсов более 15% своего энергетического импорта.Никто не скрывает, что данный закон напрямую угрожает двум странам – основным локомотивам современной мировой экономики. Речь о Китае, на долю которого приходится в последние годы около половины нефтяного экспорта из России, а также об Индии, закупающей примерно 37% российской нефти.Пекин и Нью-Дели выступили с резкой критикой незаконных американских санкций. Причем издание Politico, которое представляет мнение американского неоконсервативного лобби, было вынуждено признать, что реакция китайских и индийских властей оказалась "быстрой и решительной".Представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь заявил, что Китай "выступает против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, которые не имеют оснований с точки зрения международного права и которые не были одобрены Советом безопасности Организации Объединенных Наций".По словам китайского дипломата, экономическое и торговое сотрудничество Китая с другими странами является суверенным правом Пекина, основано на его собственных интересах и не должно подвергаться вмешательству или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны.При этом КНР обещает Белому дому симметрично отреагировать на попытки наказать китайские компании за покупку российской нефти – недвусмысленно намекая, что это приведет к ответным санкциям, провоцируя очередной виток в торговой войне между США и Китаем.Индийские власти высказываются по данному вопросу практически в том же ключе, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Нарендра Моди наверняка обсуждали эту проблему в рамках своих контактов на недавно завершившемся саммите БРИКС.Газета Hindustan Times цитирует по этому поводу заявление министерства иностранных дел, где, в частности, отмечается: "Индия дала ясно понять о своем настрое на принятие всех необходимых мер по защите своих торговых и экономических интересов".Это значит, что индийцы предостерегают Трампа от попыток ввести рестрикции за покупку российской нефти – предупреждая, что подобные меры приведут к ответным действиям со стороны Нью-Дели.Атака на российский нефтяной экспорт является на сегодня бесперспективной. Динамика биржевых котировок говорит об этом даже более убедительно, чем заявления дипломатов. Поскольку, судя по текущим данным, поступающим с основных финансовых площадок планеты, китайские и индийские компании значительно увеличили в последнее время закупку российских нефтепродуктов.Цена на российскую нефть марки ESPO Blend превысила отметку в 120 долларов за баррель, а цены на нефть другой российской марки Urals достигли на завершающейся неделе 110 долларов.Как отмечает агентство Reuters, это произошло благодаря новым заказам китайских импортеров. Китай существенно увеличил закупки российской нефти на фоне перебоев с поставками саудовских энергоносителей. Потому что Пекин стремится обеспечить китайские нефтеперерабатывающие заводы сырьем перед предстоящим зимним сезоном, когда в стране повышается внутренний спрос на топливо.Объемы закупок российской нефти стремительно растут – несмотря на информационную истерию, связанную с принятыми конгрессом "адскими санкциями". Китайские предприятия обычно закупают нефть марки ESPO на один или два месяца вперед. Но обострение войны в Персидском заливе и Красном море заставило их законтрактовать отгрузки российской нефти вплоть до конца года, поскольку международные импортеры конкурируют между собой за ее поставки, покупая российские энергоносители не с дисконтом, а со значительной премией.Глобальный энергетический кризис, спровоцированный американским нападением на Иран, связывает руки Трампу, не позволяя расширить санкции против российского нефтяного экспорта на основании только что подписанного президентом закона. Потому что введение "адских санкций" дополнительно взвинтит цены на топливо в Соединенных Штатах Америки, где сейчас стремительно дорожают бензин и дизель."8,49 долларов за галлон дизеля в Калифорнии. В Джорджии – 6,59 долларов. Мне все равно, Джорджия это или Калифорния – это слишком дорого. Это абсурд. Слушайте, все, что вы покупаете – еду, товары – все доставляется на дизеле. Война в Иране должна прекратиться. Это вина Трампа. Топливо не должно стоить так дорого. Это нужно прекратить", – заявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, записав видео прямо на американской заправке. Пользователи соцсетей отмечают: цены на бензин приблизились в США к отметкам из культового постапокалиптического фильма "Я Легенда", испуганно рассуждая о том, что этот мрачный символизм не предвещает для страны ничего хорошего. А финансовые эксперты предупреждают, что повышение цен на топливо способно спровоцировать в обозримом будущем полноценный экономический кризис."Дефицит дизеля начинает все острее проявляться в американской экономике. На заправках в отдельных штатах он уже стал быстро заканчиваться. Это может спровоцировать и перебои с поставками бензина. Крупнейшие американские авиакомпании сокращают и отменяют многочисленные рейсы из-за взлета цен на авиационный керосин.Белый дом рассматривает план запрета на экспорт дизеля. Но есть опасения, что другие страны перекроют поставки своей нефти на рынок США, а ему нужно бесперебойно получать по 7-8 миллионов баррелей ежесуточно. Это рискует привести к коллапсу американской экономики", – рассуждает об этом американист Малек Дудаков.Понятие "адские санкции", которым оперируют сегодня блогеры, изначально являлось чисто пропагандистским. Республиканец Грэм* лично придумал его для рекламы антироссийского закона, подготовленного им в далеком 2018 году, вместе со скандально известным сенатором-демократом Бобом Менендесом, осужденным впоследствии за тяжкие коррупционные преступления.Ситуация в мире – и, в частности, на нефтяных рынках – изменилась с тех пор настолько, что это понятие давно стало анахронизмом. Однако подписанный Трампом закон несет в себе значительные угрозы, к которым следует относиться со всей необходимой серьезностью.Действия конгресса и Белого дома означают переход на новую стадию эскалации конфликта с Россией. А текст нового закона автоматически подрывает возможности для нормализации отношений с Америкой, которая официально утвердила и оформила свой антироссийский внешнеполитический курс.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20260918/tsel--ne-rossiya-zachem-trampu-na-samom-dele-nuzhny-adskie-sanktsii-1083285153.html

https://ukraina.ru/20260918/samye-moschnye-s-2014-goda-greg-vayner-ob-adskikh-sanktsiyakh-ssha-i-ikh-vliyanii-na-rossiyu-i-ukrainu-1083290258.html

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эксклюзив, китай, сша, россия, линдси грэм, си цзиньпин, брикс, демократическая партия, politico, дональд трамп