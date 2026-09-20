https://ukraina.ru/20260920/ukraina-na-meli-most-pod-odessoy-unichtozhen-zelenskiy-popytalsya-sorvat-vybory-itogi-20-sentyabrya-1083312785.html

Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября

Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября - 20.09.2026 Украина.ру

Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября

В оборонном бюджете Украины зияет дыра в десятки миллиардов долларов, а Зеленский назвал нехватку военных средств "космическим дефицитом". Тем временем ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ в Одесской области, а силы ПВО отразили самую массированную атаку дронов на Москву. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-20T18:00

2026-09-20T18:00

2026-09-20T18:00

эксклюзив

москва

украина

россия

владимир зеленский

сергей собянин

ольга василевская-смаглюк

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739952_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a7ba67b55385c86c0c3697f089ec8a2c.jpg

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о поиске экстренных путей решения проблемы, охарактеризовав нехватку военных средств как "космический дефицит". Украинская экономика пробивает дно — и дальше будет только хуже.Все началось с того, что член парламентского комитета по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк заявила: с середины осени казначейство оплачивает строго три вещи — зарплаты военным, выплаты гражданским бюджетникам и базовые социальные пособия. Никакого ремонта дорог, никаких региональных субсидий, замен теплотрасс и программ развития.Война обходится в невообразимые суммы. Один день активных боевых действий стоит Киеву 190 миллионов долларов. Ежемесячно армия требует почти 6 миллиардов. При этом западные кредиторы поставили условие: ни один цент из прямых иностранных грантов нельзя потратить на патроны или выплаты солдатам. Все военные расходы Киев обязан закрывать собственными налогами и внутренними займами.Налогами, которых нет. Промышленность выбивается ударами российских ракет и БПЛА. Поступления от НДС провалились на полтора миллиарда долларов от годового плана. Деньги, заложенные в бюджете на войну до декабря, сгорели еще к исходу лета. Дыра — от 20 до 27 миллиардов долларов.Больше поборов: кого обложили новыми налогамиВести легальный бизнес на Украине становится все менее выгодно. Верховная Рада приняла закон, повышающий военный сбор для наемных сотрудников более чем в три раза — с 1,5% до 5% от зарплаты.Под каток пустили индивидуальных предпринимателей. Мелких ремесленников, владельцев кофеен и ларьков обложили фиксированной данью в 800 гривен в месяц. Средний сервисный бизнес и айтишников заставили отдавать дополнительный процент от валового оборота.Банкирам повезло еще меньше: их задним числом обложили налогом на прибыль по ставке 50%. Розничные автозаправки обязали вносить авансовые платежи за каждый пистолет — вне зависимости от прибыли. Местное самоуправление лишилось "военного НДФЛ": поступления в местные бюджеты урезаны на 30–40%.Но даже эти ухищрения дадут в лучшем случае несколько миллиардов — а нужны десятки. Поэтому Киев при содействии ЕС запускает механизм кредитования стран G7 на 50 миллиардов долларов под залог непредвиденных прибылей от замороженных российских активов.ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ под Одессой Российские военнослужащие поразили автомобильный мост, использовавшийся для переправы транспорта с грузами для ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Удар был нанесен беспилотником "Герань-4 сикер" по новому автомобильному мосту в районе населенного пункта Маяки. Мост использовался для переправы через реку транспорта с грузами военного назначения. Ведомство опубликовало кадры поражения.Кроме того, российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества на Украине.Собянин: враг предпринял самую крупную атаку БПЛА на Москву для срыва выборов"Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве", — сообщил Собянин.В Минобороны уточнили: в ночь на 20 сентября над российскими регионами сбили 1110 дронов. Несколько БПЛА достигли территории Московского НПЗ, еще один попал в жилой дом. Погибших нет.Атака произошла в последний день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Цель — срыв выборов — не достигнута.Пока Киев признает, что деньги закончились, а его дроны не могут прорвать российскую ПВО, ВС РФ методично уничтожают логистику противника и продолжают наступление. Таковы итоги 20 сентября.В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Москве и московской области. Повреждён НПЗ и разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что целью атаки был срыв выборов. Подробности — в материале Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября

https://ukraina.ru/20260920/financial-times-ukraina-lishilas-staleliteynoy-promyshlennosti-posle-udarov-vs-rf-1083309324.html

москва

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Мария Илащук

Мария Илащук

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

эксклюзив, москва, украина, россия, владимир зеленский, сергей собянин, ольга василевская-смаглюк, вооруженные силы украины, минобороны