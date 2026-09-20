Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября - 20.09.2026 Украина.ру
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Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября
Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября - 20.09.2026 Украина.ру
Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября
В оборонном бюджете Украины зияет дыра в десятки миллиардов долларов, а Зеленский назвал нехватку военных средств "космическим дефицитом". Тем временем ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ в Одесской области, а силы ПВО отразили самую массированную атаку дронов на Москву. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-20T18:00
2026-09-20T18:00
эксклюзив
москва
украина
россия
владимир зеленский
сергей собянин
ольга василевская-смаглюк
вооруженные силы украины
минобороны
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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о поиске экстренных путей решения проблемы, охарактеризовав нехватку военных средств как "космический дефицит". Украинская экономика пробивает дно — и дальше будет только хуже.Все началось с того, что член парламентского комитета по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк заявила: с середины осени казначейство оплачивает строго три вещи — зарплаты военным, выплаты гражданским бюджетникам и базовые социальные пособия. Никакого ремонта дорог, никаких региональных субсидий, замен теплотрасс и программ развития.Война обходится в невообразимые суммы. Один день активных боевых действий стоит Киеву 190 миллионов долларов. Ежемесячно армия требует почти 6 миллиардов. При этом западные кредиторы поставили условие: ни один цент из прямых иностранных грантов нельзя потратить на патроны или выплаты солдатам. Все военные расходы Киев обязан закрывать собственными налогами и внутренними займами.Налогами, которых нет. Промышленность выбивается ударами российских ракет и БПЛА. Поступления от НДС провалились на полтора миллиарда долларов от годового плана. Деньги, заложенные в бюджете на войну до декабря, сгорели еще к исходу лета. Дыра — от 20 до 27 миллиардов долларов.Больше поборов: кого обложили новыми налогамиВести легальный бизнес на Украине становится все менее выгодно. Верховная Рада приняла закон, повышающий военный сбор для наемных сотрудников более чем в три раза — с 1,5% до 5% от зарплаты.Под каток пустили индивидуальных предпринимателей. Мелких ремесленников, владельцев кофеен и ларьков обложили фиксированной данью в 800 гривен в месяц. Средний сервисный бизнес и айтишников заставили отдавать дополнительный процент от валового оборота.Банкирам повезло еще меньше: их задним числом обложили налогом на прибыль по ставке 50%. Розничные автозаправки обязали вносить авансовые платежи за каждый пистолет — вне зависимости от прибыли. Местное самоуправление лишилось "военного НДФЛ": поступления в местные бюджеты урезаны на 30–40%.Но даже эти ухищрения дадут в лучшем случае несколько миллиардов — а нужны десятки. Поэтому Киев при содействии ЕС запускает механизм кредитования стран G7 на 50 миллиардов долларов под залог непредвиденных прибылей от замороженных российских активов.ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ под Одессой Российские военнослужащие поразили автомобильный мост, использовавшийся для переправы транспорта с грузами для ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Удар был нанесен беспилотником "Герань-4 сикер" по новому автомобильному мосту в районе населенного пункта Маяки. Мост использовался для переправы через реку транспорта с грузами военного назначения. Ведомство опубликовало кадры поражения.Кроме того, российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества на Украине.Собянин: враг предпринял самую крупную атаку БПЛА на Москву для срыва выборов"Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве", — сообщил Собянин.В Минобороны уточнили: в ночь на 20 сентября над российскими регионами сбили 1110 дронов. Несколько БПЛА достигли территории Московского НПЗ, еще один попал в жилой дом. Погибших нет.Атака произошла в последний день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Цель — срыв выборов — не достигнута.Пока Киев признает, что деньги закончились, а его дроны не могут прорвать российскую ПВО, ВС РФ методично уничтожают логистику противника и продолжают наступление. Таковы итоги 20 сентября.В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Москве и московской области. Повреждён НПЗ и разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что целью атаки был срыв выборов. Подробности — в материале Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября
https://ukraina.ru/20260920/financial-times-ukraina-lishilas-staleliteynoy-promyshlennosti-posle-udarov-vs-rf-1083309324.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, москва, украина, россия, владимир зеленский, сергей собянин, ольга василевская-смаглюк, вооруженные силы украины, минобороны
Эксклюзив, Москва, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, Ольга Василевская-Смаглюк, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Украина на мели, мост под Одессой уничтожен, Зеленский попытался сорвать выборы. Итоги 20 сентября

18:00 20.09.2026
 
© REUTERS / Jack Taylor
- РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© REUTERS / Jack Taylor
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
В оборонном бюджете Украины зияет дыра в десятки миллиардов долларов, а Зеленский назвал нехватку военных средств "космическим дефицитом". Тем временем ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ в Одесской области, а силы ПВО отразили самую массированную атаку дронов на Москву. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о поиске экстренных путей решения проблемы, охарактеризовав нехватку военных средств как "космический дефицит". Украинская экономика пробивает дно — и дальше будет только хуже.
Все началось с того, что член парламентского комитета по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк заявила: с середины осени казначейство оплачивает строго три вещи — зарплаты военным, выплаты гражданским бюджетникам и базовые социальные пособия. Никакого ремонта дорог, никаких региональных субсидий, замен теплотрасс и программ развития.
Война обходится в невообразимые суммы. Один день активных боевых действий стоит Киеву 190 миллионов долларов. Ежемесячно армия требует почти 6 миллиардов. При этом западные кредиторы поставили условие: ни один цент из прямых иностранных грантов нельзя потратить на патроны или выплаты солдатам. Все военные расходы Киев обязан закрывать собственными налогами и внутренними займами.
Налогами, которых нет. Промышленность выбивается ударами российских ракет и БПЛА. Поступления от НДС провалились на полтора миллиарда долларов от годового плана. Деньги, заложенные в бюджете на войну до декабря, сгорели еще к исходу лета. Дыра — от 20 до 27 миллиардов долларов.
Больше поборов: кого обложили новыми налогами
Вести легальный бизнес на Украине становится все менее выгодно. Верховная Рада приняла закон, повышающий военный сбор для наемных сотрудников более чем в три раза — с 1,5% до 5% от зарплаты.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2026
12:35
Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФУкраина фактически потеряла сталелитейную отрасль после российских ударов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли
Под каток пустили индивидуальных предпринимателей. Мелких ремесленников, владельцев кофеен и ларьков обложили фиксированной данью в 800 гривен в месяц. Средний сервисный бизнес и айтишников заставили отдавать дополнительный процент от валового оборота.
Банкирам повезло еще меньше: их задним числом обложили налогом на прибыль по ставке 50%. Розничные автозаправки обязали вносить авансовые платежи за каждый пистолет — вне зависимости от прибыли. Местное самоуправление лишилось "военного НДФЛ": поступления в местные бюджеты урезаны на 30–40%.
Но даже эти ухищрения дадут в лучшем случае несколько миллиардов — а нужны десятки. Поэтому Киев при содействии ЕС запускает механизм кредитования стран G7 на 50 миллиардов долларов под залог непредвиденных прибылей от замороженных российских активов.
ВС РФ поразили мост для переправы грузов ВСУ под Одессой
Российские военнослужащие поразили автомобильный мост, использовавшийся для переправы транспорта с грузами для ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удар был нанесен беспилотником "Герань-4 сикер" по новому автомобильному мосту в районе населенного пункта Маяки. Мост использовался для переправы через реку транспорта с грузами военного назначения. Ведомство опубликовало кадры поражения.
Кроме того, российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества на Украине.
Собянин: враг предпринял самую крупную атаку БПЛА на Москву для срыва выборов
"Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве", — сообщил Собянин.
В Минобороны уточнили: в ночь на 20 сентября над российскими регионами сбили 1110 дронов. Несколько БПЛА достигли территории Московского НПЗ, еще один попал в жилой дом. Погибших нет.
"Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", — заявил мэр Москвы.
Атака произошла в последний день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Цель — срыв выборов — не достигнута.
Пока Киев признает, что деньги закончились, а его дроны не могут прорвать российскую ПВО, ВС РФ методично уничтожают логистику противника и продолжают наступление. Таковы итоги 20 сентября.
В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Москве и московской области. Повреждён НПЗ и разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что целью атаки был срыв выборов. Подробности — в материале Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября
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ЭксклюзивМоскваУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей СобянинОльга Василевская-СмаглюкВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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