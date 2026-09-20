Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ - 20.09.2026 Украина.ру
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Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ
Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ - 20.09.2026 Украина.ру
Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ
Украина фактически потеряла сталелитейную отрасль после российских ударов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли
2026-09-20T12:35
2026-09-20T12:35
новости
украина
владимир зеленский
днепропетровская область
financial times
arcelormittal
метинвест
россия
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Как отмечает FT, российские баллистические атаки вывели из строя предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях. В их числе — заводы "Метинвеста" и ArcelorMittal, включая производство в Кривом Роге. Сейчас они простаивают. Это крупнейшие заводы страны, которые обеспечивали 90% выпуска стали."На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности", — приводит FT слова главы офиса гендиректора "Метинвеста" Александра Водовиза.По его оценке, остановка предприятий, где заняты более 15 тысяч человек, может серьёзно ударить по экономике и налоговым поступлениям. Восстановление отрасли в нынешних условиях представляется крайне затруднительным.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, владимир зеленский, днепропетровская область, financial times, arcelormittal, метинвест, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Financial Times, ArcelorMittal, Метинвест, Россия

Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ

12:35 20.09.2026
 
© РИА Новости . Лев Поликашин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Лев Поликашин
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Украина фактически потеряла сталелитейную отрасль после российских ударов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли
Как отмечает FT, российские баллистические атаки вывели из строя предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях. В их числе — заводы "Метинвеста" и ArcelorMittal, включая производство в Кривом Роге. Сейчас они простаивают. Это крупнейшие заводы страны, которые обеспечивали 90% выпуска стали.
"На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности", — приводит FT слова главы офиса гендиректора "Метинвеста" Александра Водовиза.
По его оценке, остановка предприятий, где заняты более 15 тысяч человек, может серьёзно ударить по экономике и налоговым поступлениям. Восстановление отрасли в нынешних условиях представляется крайне затруднительным.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября
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