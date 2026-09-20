https://ukraina.ru/20260920/financial-times-ukraina-lishilas-staleliteynoy-promyshlennosti-posle-udarov-vs-rf-1083309324.html
Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ
Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ - 20.09.2026 Украина.ру
Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ
Украина фактически потеряла сталелитейную отрасль после российских ударов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли
2026-09-20T12:35
2026-09-20T12:35
2026-09-20T12:35
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Как отмечает FT, российские баллистические атаки вывели из строя предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях. В их числе — заводы "Метинвеста" и ArcelorMittal, включая производство в Кривом Роге. Сейчас они простаивают. Это крупнейшие заводы страны, которые обеспечивали 90% выпуска стали."На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности", — приводит FT слова главы офиса гендиректора "Метинвеста" Александра Водовиза.По его оценке, остановка предприятий, где заняты более 15 тысяч человек, может серьёзно ударить по экономике и налоговым поступлениям. Восстановление отрасли в нынешних условиях представляется крайне затруднительным.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, днепропетровская область, financial times, arcelormittal, метинвест, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Financial Times, ArcelorMittal, Метинвест, Россия
Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ
Украина фактически потеряла сталелитейную отрасль после российских ударов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли
Как отмечает FT, российские баллистические атаки вывели из строя предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях. В их числе — заводы "Метинвеста" и ArcelorMittal, включая производство в Кривом Роге. Сейчас они простаивают. Это крупнейшие заводы страны, которые обеспечивали 90% выпуска стали.
"На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности", — приводит FT слова главы офиса гендиректора "Метинвеста" Александра Водовиза.
По его оценке, остановка предприятий, где заняты более 15 тысяч человек, может серьёзно ударить по экономике и налоговым поступлениям. Восстановление отрасли в нынешних условиях представляется крайне затруднительным.