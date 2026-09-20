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Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу

Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу - 20.09.2026 Украина.ру

Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв

2026-09-20T10:23

2026-09-20T10:23

2026-09-20T10:24

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Отражение атаки Силы ПВО за сутки отразили атаку более 1600 беспилотников на всех рубежах. Из них 450 сбили на подлёте к Москве. В 17 округах Подмосковья с 03:00 до 05:00 подавили 249 БПЛА. "Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", — заявил Собянин. Последствия в Москве Один беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. Повреждён объект на территории Московского НПЗ. По данным Собянина, погибших в столице нет. Наиболее серьёзные последствия — в Раменском округе. В Софьино дрон попал в трёхэтажный многоквартирный дом: повреждены шесть квартир, погибла 44-летняя женщина, пять человек пострадали, включая двоих детей. Также загорелся складской комплекс. На Северном шоссе в Раменском после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина — его частный дом разрушился и загорелся. В Котельниках дрон попал в многоквартирный дом, огонь охватил квартиры на трёх этажах. Повреждения жилых домов также зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске. Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолёты. Более 30 рейсов перенаправили в другие города. К 9:00 ограничения сняли. "Победа" и "Аэрофлот" скорректировали расписание. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что попытка ВСУ ударить по Москве была связана с началом выборов в Госдуму. "Задача ставилась показать свою мощь, опустить российскую власть в глазах населения и внести "свой вклад" в результаты голосования", — отметил он. По его словам, ВСУ планировали перегрузить ПВО на стыке Курской и Белгородской областей, чтобы обеспечить прорыв дронов к Москве. "Расчёт верный, но он не сработал", — подчеркнул Подоляка.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников.Хроника событий на утро 20 сентября

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новости, москва, московская область, егорьевск, сергей собянин, юрий подоляка, владимир зеленский, аэрофлот, вооруженные силы украины, московский нпз