Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу - 20.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260920/massirovannaya-ataka-bpla-na-moskvu-i-podmoskove-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1083308032.html
Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу
Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу - 20.09.2026 Украина.ру
Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу
В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
2026-09-20T10:23
2026-09-20T10:24
новости
москва
московская область
егорьевск
сергей собянин
юрий подоляка
владимир зеленский
аэрофлот
вооруженные силы украины
московский нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1a/1082800741_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9ba8990ce4d6bf6bf2ba1823a5b3fe1.jpg
Отражение атаки Силы ПВО за сутки отразили атаку более 1600 беспилотников на всех рубежах. Из них 450 сбили на подлёте к Москве. В 17 округах Подмосковья с 03:00 до 05:00 подавили 249 БПЛА. "Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", — заявил Собянин. Последствия в Москве Один беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. Повреждён объект на территории Московского НПЗ. По данным Собянина, погибших в столице нет. Наиболее серьёзные последствия — в Раменском округе. В Софьино дрон попал в трёхэтажный многоквартирный дом: повреждены шесть квартир, погибла 44-летняя женщина, пять человек пострадали, включая двоих детей. Также загорелся складской комплекс. На Северном шоссе в Раменском после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина — его частный дом разрушился и загорелся. В Котельниках дрон попал в многоквартирный дом, огонь охватил квартиры на трёх этажах. Повреждения жилых домов также зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске. Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолёты. Более 30 рейсов перенаправили в другие города. К 9:00 ограничения сняли. "Победа" и "Аэрофлот" скорректировали расписание. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что попытка ВСУ ударить по Москве была связана с началом выборов в Госдуму. "Задача ставилась показать свою мощь, опустить российскую власть в глазах населения и внести "свой вклад" в результаты голосования", — отметил он. По его словам, ВСУ планировали перегрузить ПВО на стыке Курской и Белгородской областей, чтобы обеспечить прорыв дронов к Москве. "Расчёт верный, но он не сработал", — подчеркнул Подоляка.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников.Хроника событий на утро 20 сентября
москва
московская область
егорьевск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1a/1082800741_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_56de5d5138bdfa2e0436f5cd4ad43a0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, московская область, егорьевск, сергей собянин, юрий подоляка, владимир зеленский, аэрофлот, вооруженные силы украины, московский нпз
Новости, Москва, Московская область, Егорьевск, Сергей Собянин, Юрий Подоляка, Владимир Зеленский, Аэрофлот, Вооруженные силы Украины, Московский НПЗ

Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу

10:23 20.09.2026 (обновлено: 10:24 20.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния" спецназа "Ахмат" на Сумском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Молния спецназа Ахмат на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
Отражение атаки Силы ПВО за сутки отразили атаку более 1600 беспилотников на всех рубежах. Из них 450 сбили на подлёте к Москве. В 17 округах Подмосковья с 03:00 до 05:00 подавили 249 БПЛА.
"Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", — заявил Собянин.
Последствия в Москве Один беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. Повреждён объект на территории Московского НПЗ. По данным Собянина, погибших в столице нет.
Наиболее серьёзные последствия — в Раменском округе. В Софьино дрон попал в трёхэтажный многоквартирный дом: повреждены шесть квартир, погибла 44-летняя женщина, пять человек пострадали, включая двоих детей. Также загорелся складской комплекс.
На Северном шоссе в Раменском после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина — его частный дом разрушился и загорелся. В Котельниках дрон попал в многоквартирный дом, огонь охватил квартиры на трёх этажах.
Повреждения жилых домов также зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолёты. Более 30 рейсов перенаправили в другие города. К 9:00 ограничения сняли. "Победа" и "Аэрофлот" скорректировали расписание.
Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что попытка ВСУ ударить по Москве была связана с началом выборов в Госдуму.
"Задача ставилась показать свою мощь, опустить российскую власть в глазах населения и внести "свой вклад" в результаты голосования", — отметил он.
По его словам, ВСУ планировали перегрузить ПВО на стыке Курской и Белгородской областей, чтобы обеспечить прорыв дронов к Москве.
"Расчёт верный, но он не сработал", — подчеркнул Подоляка.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников.Хроника событий на утро 20 сентября
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваМосковская областьЕгорьевскСергей СобянинЮрий ПодолякаВладимир ЗеленскийАэрофлотВооруженные силы УкраиныМосковский НПЗ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:49Центр разведки, заводы и другие объекты: в Минобороны рассказали о ночном ударе по Киеву
10:44ВС РФ перерезали логистику ВСУ на юге и западе Украины
10:23Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу
10:03Убить бизнес и разрешить порно: как Зеленский будет спасать Украину от "космического" дефицита бюджета
10:00Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября
09:12"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге
08:11"Карпатская восьмерка" оказалась неполноценной, СБУ организовала взрыв в ТЦК. Западная Украина за неделю
08:00Страна, которой нет на карте. Харьков и харьковцы в книгах Дмитрия Губина
07:12Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе
07:00Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области
06:02"На бойню отправят всех, никто не отсидится": эксперты о будущем Украины
20:55"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране
19:00Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины
18:39Как проходят выборы в ЛНР, Подготовка наблюдателей за выборами. 19 сентября 2026 года, вечерний эфир 54:48
18:10"Санкции будут сняты в течение месяца". Вайнер рассказал, зачем в США приняли антироссийский закон Грэма*
17:30Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября
16:35Буферной зоны мало: только полный разгром Украины отобьет у Запада желание воевать с Россией
16:21Перестановки вместо реформы: Зеленский выяснил, какие проблемы есть в ВСУ
16:05Почему Зеленскому крайне важно дожить до весны и к чему приведёт агония "крошки Цахес" – Евстафьев
16:00"После тяжёлых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"
Лента новостейМолния