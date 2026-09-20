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Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу
Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу - 20.09.2026 Украина.ру
Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу
В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
2026-09-20T10:23
2026-09-20T10:23
2026-09-20T10:24
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Отражение атаки Силы ПВО за сутки отразили атаку более 1600 беспилотников на всех рубежах. Из них 450 сбили на подлёте к Москве. В 17 округах Подмосковья с 03:00 до 05:00 подавили 249 БПЛА. "Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", — заявил Собянин. Последствия в Москве Один беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. Повреждён объект на территории Московского НПЗ. По данным Собянина, погибших в столице нет. Наиболее серьёзные последствия — в Раменском округе. В Софьино дрон попал в трёхэтажный многоквартирный дом: повреждены шесть квартир, погибла 44-летняя женщина, пять человек пострадали, включая двоих детей. Также загорелся складской комплекс. На Северном шоссе в Раменском после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина — его частный дом разрушился и загорелся. В Котельниках дрон попал в многоквартирный дом, огонь охватил квартиры на трёх этажах. Повреждения жилых домов также зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске. Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолёты. Более 30 рейсов перенаправили в другие города. К 9:00 ограничения сняли. "Победа" и "Аэрофлот" скорректировали расписание. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что попытка ВСУ ударить по Москве была связана с началом выборов в Госдуму. "Задача ставилась показать свою мощь, опустить российскую власть в глазах населения и внести "свой вклад" в результаты голосования", — отметил он. По его словам, ВСУ планировали перегрузить ПВО на стыке Курской и Белгородской областей, чтобы обеспечить прорыв дронов к Москве. "Расчёт верный, но он не сработал", — подчеркнул Подоляка.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников.Хроника событий на утро 20 сентября
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новости, москва, московская область, егорьевск, сергей собянин, юрий подоляка, владимир зеленский, аэрофлот, вооруженные силы украины, московский нпз
Новости, Москва, Московская область, Егорьевск, Сергей Собянин, Юрий Подоляка, Владимир Зеленский, Аэрофлот, Вооруженные силы Украины, Московский НПЗ
Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу
10:23 20.09.2026 (обновлено: 10:24 20.09.2026)
В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
Отражение атаки Силы ПВО за сутки отразили атаку более 1600 беспилотников на всех рубежах. Из них 450 сбили на подлёте к Москве. В 17 округах Подмосковья с 03:00 до 05:00 подавили 249 БПЛА.
"Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", — заявил Собянин.
Последствия в Москве Один беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. Повреждён объект на территории Московского НПЗ. По данным Собянина, погибших в столице нет.
Наиболее серьёзные последствия — в Раменском округе. В Софьино дрон попал в трёхэтажный многоквартирный дом: повреждены шесть квартир, погибла 44-летняя женщина, пять человек пострадали, включая двоих детей. Также загорелся складской комплекс.
На Северном шоссе в Раменском после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина — его частный дом разрушился и загорелся. В Котельниках дрон попал в многоквартирный дом, огонь охватил квартиры на трёх этажах.
Повреждения жилых домов также зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолёты. Более 30 рейсов перенаправили в другие города. К 9:00 ограничения сняли. "Победа" и "Аэрофлот" скорректировали расписание.
Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что попытка ВСУ ударить по Москве была связана с началом выборов в Госдуму.
"Задача ставилась показать свою мощь, опустить российскую власть в глазах населения и внести "свой вклад" в результаты голосования", — отметил он.
По его словам, ВСУ планировали перегрузить ПВО на стыке Курской и Белгородской областей, чтобы обеспечить прорыв дронов к Москве.
"Расчёт верный, но он не сработал", — подчеркнул Подоляка.