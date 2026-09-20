Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири - 20.09.2026 Украина.ру
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Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири
Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири - 20.09.2026 Украина.ру
Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири
Голосование завершилось в ДНР, ЛНР, Запорожской области и восьми регионах Сибири. Явка превысила показатель 2021 года, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова
2026-09-20T17:45
2026-09-20T18:20
новости
сибирь
запорожская область
цик
донецкая народная республика
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В Сибири избирательные участки закрылись в 16:00 мск. Речь идёт о Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также о республиках Алтай, Хакасия и Тува. В Туве к этому моменту проголосовали 77,90% избирателей, в Кузбассе — 68,75%.В новых регионах голосование шло с учётом обстановки. В ДНР участки закрыли досрочно — из-за угрозы атак беспилотников. Предварительная явка там превысила 81%. В Запорожской области в сельской местности голосование завершилось в 14:00 мск, в городах — в 16:00 мск.Комментируя итоги, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что явка на этих выборах оказалась выше, чем в 2021 году.19 сентября председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что атака украинской стороны на энергосистему республики привела к временным отключениям электроэнергии и перепадам напряжения в большинстве муниципалитетов, но не вызвала серьёзных последствий для жителей. По его словам, Киев рассчитывал сорвать выборы в Новороссии, однако эти планы провалились. Подробности — в материале Украина попыталась сорвать выборы в Донбассе, но просчиталась
сибирь
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новости, сибирь, запорожская область, цик, донецкая народная республика
Новости, Сибирь, Запорожская область, ЦИК, Донецкая Народная Республика

Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири

17:45 20.09.2026 (обновлено: 18:20 20.09.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Голосование завершилось в ДНР, ЛНР, Запорожской области и восьми регионах Сибири. Явка превысила показатель 2021 года, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова
В Сибири избирательные участки закрылись в 16:00 мск. Речь идёт о Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также о республиках Алтай, Хакасия и Тува. В Туве к этому моменту проголосовали 77,90% избирателей, в Кузбассе — 68,75%.
В новых регионах голосование шло с учётом обстановки. В ДНР участки закрыли досрочно — из-за угрозы атак беспилотников. Предварительная явка там превысила 81%. В Запорожской области в сельской местности голосование завершилось в 14:00 мск, в городах — в 16:00 мск.
Комментируя итоги, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что явка на этих выборах оказалась выше, чем в 2021 году.
19 сентября председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что атака украинской стороны на энергосистему республики привела к временным отключениям электроэнергии и перепадам напряжения в большинстве муниципалитетов, но не вызвала серьёзных последствий для жителей. По его словам, Киев рассчитывал сорвать выборы в Новороссии, однако эти планы провалились. Подробности — в материале Украина попыталась сорвать выборы в Донбассе, но просчиталась
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