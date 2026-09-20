https://ukraina.ru/20260920/pamfilova-podvela-itogi-golosovaniya-v-novykh-regionakh-i-sibiri-1083313037.html

Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири

Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири - 20.09.2026 Украина.ру

Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири

Голосование завершилось в ДНР, ЛНР, Запорожской области и восьми регионах Сибири. Явка превысила показатель 2021 года, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова

2026-09-20T17:45

2026-09-20T17:45

2026-09-20T18:20

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В Сибири избирательные участки закрылись в 16:00 мск. Речь идёт о Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также о республиках Алтай, Хакасия и Тува. В Туве к этому моменту проголосовали 77,90% избирателей, в Кузбассе — 68,75%.В новых регионах голосование шло с учётом обстановки. В ДНР участки закрыли досрочно — из-за угрозы атак беспилотников. Предварительная явка там превысила 81%. В Запорожской области в сельской местности голосование завершилось в 14:00 мск, в городах — в 16:00 мск.Комментируя итоги, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что явка на этих выборах оказалась выше, чем в 2021 году.19 сентября председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что атака украинской стороны на энергосистему республики привела к временным отключениям электроэнергии и перепадам напряжения в большинстве муниципалитетов, но не вызвала серьёзных последствий для жителей. По его словам, Киев рассчитывал сорвать выборы в Новороссии, однако эти планы провалились. Подробности — в материале Украина попыталась сорвать выборы в Донбассе, но просчиталась

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новости, сибирь, запорожская область, цик, донецкая народная республика