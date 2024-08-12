ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Наступление украинской армии в Курской области заставило Киев перебросить силы с Донбасского направления. Военнослужащие, которые были направлены на прорыв, спрогнозировали неминуемые скорые потери ВСУ в ДНР. Об этом пишет корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер
В частности, в ВСУ жалуются на то, что российская армия вскоре установит полный контроль над населенным пунктом Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком.
"Украинские солдаты, у которых я брал интервью вчера возле границы Сумы-Курск и которые были переброшены туда с Донецкого фронта для участия во вторжении Украины в Россию, сказали, что ожидают захвата Нью-Йорка. Это может произойти даже завтра", - написал журналист на своей странице в социальной сети X (соцсеть заблокирована в РФ).
Согласно оперативной информации Института изучения войны (ISW), опубликованной 12 августа, “российские войска сохранили свой темп наступательных операций, особенно в Донбассе, с начала украинской операции в Курской области и поддерживают аналогичный темп наступления на Красноармейском (Покровском – укр. назв.) направлении. ВС РФ также продолжают значительные механизированные атаки к юго-западу от Донецка.
Накануне в Минобороны РФ сообщали о занятии российской группировкой войск "Центр" более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям украинской армии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на наступление ВСУ в Курской области, темпы продвижения ВС РФ на всей линии соприкосновения увеличились в 1,5 раза.
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