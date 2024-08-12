https://ukraina.ru/20240812/1056827109.html

ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"

ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра" - 12.08.2024 Украина.ру

ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"

Наступление украинской армии в Курской области заставило Киев перебросить силы с Донбасского направления. Военнослужащие, которые были направлены на прорыв, спрогнозировали неминуемые скорые потери ВСУ в ДНР. Об этом пишет корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер

2024-08-12T17:27

2024-08-12T17:27

2024-08-12T17:27

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В частности, в ВСУ жалуются на то, что российская армия вскоре установит полный контроль над населенным пунктом Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком.Согласно оперативной информации Института изучения войны (ISW), опубликованной 12 августа, “российские войска сохранили свой темп наступательных операций, особенно в Донбассе, с начала украинской операции в Курской области и поддерживают аналогичный темп наступления на Красноармейском (Покровском – укр. назв.) направлении. ВС РФ также продолжают значительные механизированные атаки к юго-западу от Донецка.Накануне в Минобороны РФ сообщали о занятии российской группировкой войск "Центр" более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям украинской армии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на наступление ВСУ в Курской области, темпы продвижения ВС РФ на всей линии соприкосновения увеличились в 1,5 раза.Подробнее о том, как Россия открыла вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте в интервью сооснователя информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергея Полетаева Кириллу Курбатову.

https://ukraina.ru/20240729/1056529169.html

россия

курская область

донецкая народная республика

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новости, россия, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво