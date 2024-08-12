ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра" - 12.08.2024 Украина.ру
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ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"
ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра" - 12.08.2024 Украина.ру
ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"
Наступление украинской армии в Курской области заставило Киев перебросить силы с Донбасского направления. Военнослужащие, которые были направлены на прорыв, спрогнозировали неминуемые скорые потери ВСУ в ДНР. Об этом пишет корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер
2024-08-12T17:27
2024-08-12T17:27
новости
россия
курская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сво
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В частности, в ВСУ жалуются на то, что российская армия вскоре установит полный контроль над населенным пунктом Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком.Согласно оперативной информации Института изучения войны (ISW), опубликованной 12 августа, “российские войска сохранили свой темп наступательных операций, особенно в Донбассе, с начала украинской операции в Курской области и поддерживают аналогичный темп наступления на Красноармейском (Покровском – укр. назв.) направлении. ВС РФ также продолжают значительные механизированные атаки к юго-западу от Донецка.Накануне в Минобороны РФ сообщали о занятии российской группировкой войск "Центр" более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям украинской армии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на наступление ВСУ в Курской области, темпы продвижения ВС РФ на всей линии соприкосновения увеличились в 1,5 раза.Подробнее о том, как Россия открыла вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте в интервью сооснователя информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергея Полетаева Кириллу Курбатову.
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курская область
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новости, россия, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СВО

ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"

17:27 12.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Наступление украинской армии в Курской области заставило Киев перебросить силы с Донбасского направления. Военнослужащие, которые были направлены на прорыв, спрогнозировали неминуемые скорые потери ВСУ в ДНР. Об этом пишет корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер
В частности, в ВСУ жалуются на то, что российская армия вскоре установит полный контроль над населенным пунктом Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком.

"Украинские солдаты, у которых я брал интервью вчера возле границы Сумы-Курск и которые были переброшены туда с Донецкого фронта для участия во вторжении Украины в Россию, сказали, что ожидают захвата Нью-Йорка. Это может произойти даже завтра", - написал журналист на своей странице в социальной сети X (соцсеть заблокирована в РФ).

Согласно оперативной информации Института изучения войны (ISW), опубликованной 12 августа, “российские войска сохранили свой темп наступательных операций, особенно в Донбассе, с начала украинской операции в Курской области и поддерживают аналогичный темп наступления на Красноармейском (Покровском – укр. назв.) направлении. ВС РФ также продолжают значительные механизированные атаки к юго-западу от Донецка.
Накануне в Минобороны РФ сообщали о занятии российской группировкой войск "Центр" более выгодных рубежей и нанесении поражения формированиям украинской армии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на наступление ВСУ в Курской области, темпы продвижения ВС РФ на всей линии соприкосновения увеличились в 1,5 раза.
Подробнее о том, как Россия открыла вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте в интервью сооснователя информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергея Полетаева Кириллу Курбатову.
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29 июля, 06:10
Прыжки по котлам: военкор раскрыл, что ВС РФ утроили ВСУ под Прогрессом, Новгородским и Дзержинском Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
 
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