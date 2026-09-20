Центр разведки, заводы и другие объекты: в Минобороны рассказали о ночном ударе по Киеву - 20.09.2026 Украина.ру
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Центр разведки, заводы и другие объекты: в Минобороны рассказали о ночном ударе по Киеву
Центр разведки, заводы и другие объекты: в Минобороны рассказали о ночном ударе по Киеву - 20.09.2026 Украина.ру
Центр разведки, заводы и другие объекты: в Минобороны рассказали о ночном ударе по Киеву
В ночь на 20 сентября российские военные нанесли удары по объектам, используемым украинскими силами, в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России
2026-09-20T10:49
2026-09-20T10:58
сво
киев
киевская область
минобороны
вооруженные силы украины
москва
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Российские вооружённые силы продолжают систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим боеспособность украинской армии. Очередная серия пришлась на Киев и Киевскую область.Среди поражённых целей — дата-центр "Би-Мобаил", задействованный в хранении, обработке и передаче данных, включая разведывательные, а также в работе сетевого оборудования для нужд ВСУ. Кроме того, удар пришёлся по киевскому предприятию "Радионикс", выпускающему системы управления для ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9. В посёлке Боярка под Киевом уничтожен склад компании FIRE POINT, где хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.В ночь на 20 сентября ВСУ с помощью беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Оказались повреждены НПЗ и многоэтажные дома, есть пострадавшие. Подробности — в материале Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу
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сво, киев, киевская область, минобороны, вооруженные силы украины, москва
СВО, Киев, Киевская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Москва

Центр разведки, заводы и другие объекты: в Минобороны рассказали о ночном ударе по Киеву

10:49 20.09.2026 (обновлено: 10:58 20.09.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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В ночь на 20 сентября российские военные нанесли удары по объектам, используемым украинскими силами, в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России
Российские вооружённые силы продолжают систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим боеспособность украинской армии. Очередная серия пришлась на Киев и Киевскую область.
Среди поражённых целей — дата-центр "Би-Мобаил", задействованный в хранении, обработке и передаче данных, включая разведывательные, а также в работе сетевого оборудования для нужд ВСУ.
Кроме того, удар пришёлся по киевскому предприятию "Радионикс", выпускающему системы управления для ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9.
В посёлке Боярка под Киевом уничтожен склад компании FIRE POINT, где хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.
В ночь на 20 сентября ВСУ с помощью беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Оказались повреждены НПЗ и многоэтажные дома, есть пострадавшие. Подробности — в материале Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу
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