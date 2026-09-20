https://ukraina.ru/20260920/vokrug-bulgakova-o-dokazatelstvakh-bytiya-boga-1083155327.html

"Вокруг Булгакова": о доказательствах бытия Бога

"Вокруг Булгакова": о доказательствах бытия Бога - 20.09.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": о доказательствах бытия Бога

"Как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?" – спрашивает Воланд у Берлиоза и получает кантовский ответ: "в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может". Ну а доказательство Канта просто несерьёзное – не потому, что так думает сам Берлиоз, а потому, что так думают авторитеты…

2026-09-20T12:00

2026-09-20T12:00

2026-09-20T12:00

"вокруг булгакова"

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Фрагменты первой главы романа, в которых Берлиоз поучает Бездомного относительно непорочного зачатия и обменивается мнениями с Воландом, должны, по идее, служить доказательством словам мастера "сколько я о нём слышал, всё-таки хоть что-то читал!" Ну и да, действительно – как свидетельствует рассказчик, "Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек" (тут стоит отметить, что сам рассказчик – человек легковерный и малообразованный).Для Бездомного "всё, сообщаемое редактором, являлось новостью". Ну, тут рассказчик сгущает краски. Бездомный, каким бы невежественным человеком ни был, что-то всё же читал. Скорее всего – какую-то антирелигиозную макулатуру, но если события романа происходят в 1929 году, то на момент революции ему было 11 лет и он, по идее, должен был застать школьные уроки "Закона Божия". Разумеется, с какой-то серьёзной литературой (тем же Ренаном, например), не говоря уже о Библии (она и до революции считалась скорее специальной литературой и подавляющее большинство верующих с ней знакомо не было), он знаком не был, но общее представление о вопросе у него наличествовало – иначе бы он даже плохую поэму не написал бы.Что же касается Берлиоза, то тут наличествует лошадиная доза иронии – всё содержание его речений Булгаков позаимствовал в статье "Бог" энциклопедии Брокгауза и Ефрона, написанной профессором богословия Д. Васильевым*. Но "хоть что-то читал" точно не относится к энциклопедии. Вообще слово "хоть" неуместно. Редактор толстого литературного журнала очень много должен читать – по обязанности (это автор статьи как редактор пишет). С одной стороны – то, что приходит в журнал (понятно не всё, но плоды трудов литературных "генералов" и самолично заказанные материалы – точно). С другой стороны – дополнительную литературу для наставления на пусть истинный молодёжи – пусть даже и на уровне энциклопедии (тут ирония в адрес Берлиоза сменяется восхищением его памятью, а вот свидетельства рассказчика воспринимаются более иронично).Когда Воланд (который в некотором роде немец) говорит о пяти доказательствах бытия Бога, то он апеллирует к системе Фомы Аквинского, принятой в католической теологии. Но имя Аквината при этом не упоминается, и беседа сразу перетекает на Канта и вот тут как раз есть определённая загадка. Дело в том, что эта система в статье энциклопедии не описывается, а сам Фома присутствует в перечислении, наряду со Спинозой и Лейбницем. Васильев пишет так:"Доказательств бытия Божия существует четыре вида: космологическое, телеологическое, онтологическое и нравственное. Ввиду того, что все известные нам народы (или почти все) имеют религию и, как Цицерон и Аристотель говорят, нет народа без веры в Б., – считают ещё и пятое доказательство – историческое".(Небольшое теоретическое отступление – упрощённое донельзя.Космологическое доказательство исходит из необходимости наличия у всего на свете безусловной причины к существованию. Этой причиной является создатель всего сущего – Бог.Телеологическое (телеология – учение о целях развития) – раз мир устроен логично и целесообразно, значит есть некто, кто подвёл под него эту логику и цель. Это и есть Бог.Онтологическое (онтология – учение о бытии и всём сущем) – если мы представляем Бога всесовершенным, значит он существует не только в нашем представлении, но и в реальности, поскольку это часть всесовершенства.Доказательство Канта – только Бог может быть источником нравственного миропорядка, а если Бога нет, то всё позволено).Тут надо обратить внимание на три момента.Во-первых, формулировки тут не характерны для Аквината (у того первое доказательство называется "От движения – к Перводвигателю").Во-вторых, в перечне доказательство Канта присутствует – нравственное же.В-третьих, тут речь идёт не о доказательствах самих по себе, а о группах доказательств, что соответствует подходу, характерному для православия. В православии чёткой системы доказательств бытия Бога нет. Связано это с характерной для христианства в целом дуалистичностью – есть подход апостола Павла, более рассудочный и логичный (не зря именно он возглавил процесс строительства церкви) и есть подход Иоанна Богослова, где большую роль играет мистическое откровение. Первый подход ближе к католицизму, второй – к православию.Измышления доказательств бытия Бога для православного человека скорее интеллектуальное упражнение, чем какая-то необходимость – бытие Бога дано ему в Откровении…Беседа мимо всех этих тем свободно проходит, Берлиоз версию Воланда о пяти плюс одном доказательствах принимает не глядя и продолжает беседу, не углубляясь в частности – в его источнике информации тоже есть цифра пять, а значит всё в порядке…Ну а перескочив на Канта Берлиоз буквально цитирует энциклопедию:"Так как Кантово доказательство утверждает бытие личного Бога, то против него восстают все пантеисты: Фихте, Шеллинг и Гегель порицают его довольно резко, и Шиллер говорит, что Кант проповедует нравственность, пригодную только для рабов. Штраус насмешливо замечает, что Кант к своей системе, по духу противной теизму, пристроил комнатку, где бы поместить Бога".Тут надо бы было восхититься памятью Берлиоза (хотя, скорее всего, к беседе с Бездомным он готовился и прочитал соответствующую статью буквально накануне), но Воланд этого почему-то не делает. Скорее всего, это хитрый план самого Булгакова – не объяснять, оставить источник начитанности Берлиоза фигурой умолчания. Грамотный читатель одного с Булгаковым времени (! – сейчас-то Брокгауза не читают…) сам должен нащупать истину, если ему это действительно интересно.Ну и, наконец, седьмое доказательство, предъявленное Воландом специально Берлиозу – эмпирическое. Практика – критерий истины, и вот сначала Воланд предсказывает Берлиозу обстоятельства его смерти, а потом демонстрирует жизненность различных теорий загробного бытия. Седьмое доказательство касается следующих аспектов:- человеческой жизнью кто-то управляет, и это – не он сам (собственно это – телеологическое доказательство; его перед этим Иешуа приводит – "перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил");- человек, тем не менее, наделён свободой воли (Воланд предлагает Берлиозу поверить в Бога или дьявола; понятно, Берлиоз ничего такого делать не будет, но сама возможность у него наличествует);- с наступлением физической смерти бытие не прекращается (непроверяемо, но в пространстве романа проверка возможна).Тут, кстати, опять-таки, лошадиная доза иронии, поскольку доказательством бытия Бога озаботился сатана. В целях сугубо практических – своё существование он может доказать только через существование Бога… Этот хитрый ход мысли для Берлиоза становится понятен (если становится, конечно) только на балу.* Тут забавно выглядит суждение Александра Кораблёва о Леопольде Авербахе, как одном из прототипов Берлиоза: "в 20-е гг., когда Леопольд Леонидович возглавлял воинствующие организации ВАПП и РАПП, ему было немногим более 20 лет. По этой же причине никакой особенной эрудиции у него не могло быть". Вот так Булгаков булгаковеда запутал…

https://ukraina.ru/20221002/1039274722.html

https://ukraina.ru/20240414/1054494058.html

https://ukraina.ru/20260802/vokrug-bulgakova-master-i-margarita--neozhidannaya-statistika-1081999126.html

https://ukraina.ru/20221218/1041857284.html

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история, михаил булгаков, мастер и маргарита, роман, писатель, русская литература, богословы, православие, христианство, религия