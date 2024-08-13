https://ukraina.ru/20240813/1056835243.html
Творит безумства. Служба внешней разведки РФ указала на недовольство Зеленским в американской элите
Творит безумства. Служба внешней разведки РФ указала на недовольство Зеленским в американской элите - 13.08.2024 Украина.ру
Творит безумства. Служба внешней разведки РФ указала на недовольство Зеленским в американской элите
Владимир Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины. На это указали в пресс-бюро Службы внешней разведки России
2024-08-13T09:43
2024-08-13T09:43
2024-08-13T09:43
новости
россия
украина
владимир зеленский
киев
служба внешней разведки
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"По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", - говорится в материале.Там отметили, что Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине.Подробнее о проблемах Зеленского - в материале Владимира Скачко Просроченный и списанный. У Зеленского возникли проблемы с властью и жизнью на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, киев, служба внешней разведки
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Служба внешней разведки
Творит безумства. Служба внешней разведки РФ указала на недовольство Зеленским в американской элите
Владимир Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины. На это указали в пресс-бюро Службы внешней разведки России
"По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", - говорится в материале.
Там отметили, что Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине.
Подробнее о проблемах Зеленского - в материале Владимира Скачко Просроченный и списанный. У Зеленского возникли проблемы с властью и жизнью на сайте Украина.ру.