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ВС РФ перерезали логистику ВСУ на юге и западе Украины

ВС РФ перерезали логистику ВСУ на юге и западе Украины - 20.09.2026 Украина.ру

ВС РФ перерезали логистику ВСУ на юге и западе Украины

Российские военные продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим снабжение украинской армии. Очередная серия пришлась на Одесскую и Винницкую области, сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-09-20T10:44

2026-09-20T10:44

2026-09-20T10:50

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Как сообщили в Минобороны России, в Одесской области поражены несколько целей. В порту Одесса под удар попало морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения. Кроме того, уничтожен логистический центр "Новая почта", расположенный в 1,5 км севернее города, — он использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину.Отдельно, по данным ГосЧС Украины, нанесён удар по железнодорожному объекту в Винницкой области. В результате атаки зафиксированы серьёзные сбои в движении поездов, связывающих запад и восток страны. Задержки составов достигают девяти часов и более.В ночь на 20 сентября ВСУ с помощью беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Оказались повреждены НПЗ и многоэтажные дома, есть пострадавшие. Подробности — в материале Массированная атака БПЛА на Москву и Подмосковье: что известно к этому часу

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сво, россия, украина, винницкая область, вооруженные силы украины