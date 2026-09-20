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Бой под Лохвицей: 85 лет со дня гибели генерала Кирпоноса

Бой под Лохвицей: 85 лет со дня гибели генерала Кирпоноса - 20.09.2026 Украина.ру

Бой под Лохвицей: 85 лет со дня гибели генерала Кирпоноса

Командующий Юго-Западным фронтом, Герой Советского Союза, генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос погиб 20 сентября 1941 года в урочище Шумейково близ Лохвицы на Полтавщине вместе со всем своим штабом. Уцелел только оперотдел во главе с полковником Ованесом Баграмяном. Это был последний акт трагедии ЮЗФ, разгромленного в "Киевском котле"

2026-09-20T16:00

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Михаил Кирпонос родился 12 января 1892 года в селе Вертиевка Черниговской губернии (сейчас – Нежинский район Черниговской области) в бедной крестьянской семье.Немного учился (четыре класса), много работал. В 1915 году был мобилизован, окончил стрелковую и военно-фельдшерскую школы. Попал на Румынский фронт. В 1917 году становится членом солдатских комитетов – полкового и корпусного. В феврале 1918 года демобилизован, но был уже отмечен большевиками и вступил в РСДРП(б).Возглавил повстанческий отряд на Черниговщине, который воевал с немецкими оккупантами. Потом влился в Красную армию, командовал ротой, батальоном и полком в дивизии Николая Щорса (1-й Украинской советской, потом – 44 стрелковой). С 1919 по 1922 год служил на разных должностях в созданной Щорсом Киевской школе "червоных старшин", потом в Харьковской школе.В 1927 году окончил Военную академию им. Фрунзе и был назначен командиром полка. Служил в войсках и военных школах. С 1934-го по 1939 годы был начальником Казанского пехотного училища. Мемуаристы утверждают, что у Кирпоноса был талант преподавателя.В политическом отношении ни в чём предосудительном замечен не был, придерживался линии партии. Его, конечно, подозревали в троцкизме, но активным членом оппозиции он не был, а само обвинение было шаблонным для всех участников Гражданской войны – в НКВД тоже знали, кто являлся создателем и организатором регулярной Красной армии.Взлёт карьеры Кирпоноса пришёлся на Советско-финляндскую войну. В декабре 1939 года он стал командиром 70-й стрелковой дивизии. В марте 1940 года дивизия сыграла решающую роль в штурме сильно укреплённого Выборга. В течение 6 дней соединение Кирпоноса совершило смертельно опасный обходной марш по льду Финского залива и вышло в тыл гарнизону города, отрезав его от Хельсинки, определив успех советских войск на ключевом направлении.Интересно, что Кирпонос был не только исполнителем, но и автором этого плана. В соответствующем докладе он ссылался, в частности, на опыт Петра I, бравшего шведскую твердыню так же.За этот подвиг получил звезду Героя Советского Союза, должность командира корпуса, а потом и командующего войсками Ленинградского военного округа. Перед ним округом командовал целый маршал Семён Тимошенко, правда – на время войны, когда стало понятно, что СВО по типу польского "Освободительного похода" провалилась. Но даже с этой поправкой назначение во вторую столицу было почётным.14 января 1941 года Кирпонос был назначен командующим Киевским особым военным округом (особыми назывались приграничные округа). Большинство историков, ссылаясь на мнения Константина Рокоссовского и Николая Попеля, это назначение критикует: Кирпонос не имел опыта управления столь крупными войсковыми объединениями, тем более – в контексте возложенных на него задач. Есть, впрочем, и противоположная точка зрения, которой придерживался, например, маршал Андрей Гречко, в 1941 году воевавший на Украине.На тот момент это был сильнейший военный округ, который должен был сыграть решающую роль в неминуемом столкновении с Германией. Предполагалось, что немцы нанесут главный удар именно на это направлении с целью завладеть ресурсами Украины и Донбасса (по образцу 1918 года), а войска КОВО (ЮЗФ) должны будут остановить немецкое наступление и нанести ответный удар в сторону Кракова. В случае, если бы немцы попытались наступать на центральном направлении войска КОВО должны были нанести удар по правому флангу немецких войск. Задач первого удара по немецким войскам, что бы ни писал Виктор Суворов, не ставилось – даже первый контрудар, который начали планировать 22 июня, планировался буквально на коленке.В принципе, сил для действий по тому и другому плану было предостаточно. Только танков в КОВО было 7,5 тысяч (хотя, конечно, далеко не все находились в боеспособном состоянии) – более половины всех танков РККА в приграничных округах (14 тыс.) и гораздо больше чем у немцев с союзниками на всём фронте (4,6 тыс.).Правда, на 22 июня войска не были отмобилизованы и сосредоточены. Приказ на приведение войск в состояние боевой готовности был получен накануне вторжения. Перебазирование штаба округа (уже фронта) на полевой пункт управления началось 21 июня (в результате управление войсками нарушилось на самом раннем этапе).Поскольку войска были рассредоточены на большую глубину, немцы имели огромное превосходство на направлениях главного удара. Разведка и связь работали отвратительно, в результате чего контрудары главной силы фронта – механизированных корпусов, оказались неэффективными. Приграничное сражение было проиграно и войска откатились на промежуточную позицию по линии старой государственной границы. На ней, правда, удержаться тоже не удалось.Однако, в июле-августе именно Кирпоносу удалось остановить прорвавшихся немцев на реке Ирпень, предотвратив захват Киева сходу и создав условия для отвода основных сил фронта за линию Днепра (правда, 6 и 12 армии, переданные в состав Южного фронта, были окружены и уничтожены в районе Умани).Поражение войск ЮЗФ было не столь уж масштабным, по сравнению, например, с разгромом Западного фронта. Часть сил удалось сохранить, а Днепр справедливо считался мощной преградой, труднопреодолимой для противника. Предполагалось, что здесь можно будет организовать долговременную оборону. При этом фронт угрожал правому флангу Группы армий "Центр" (хотя способность РККА вести крупные наступательные операции на том этапе была сомнительной).В советское время много внимания уделялось дискуссии между И.В. Сталиным и Г.К. Жуковым относительно обороны Киева (что характерно, ответственный за оборону столицы Советской Украины Кирпонос в дискуссии как бы и не участвовал). Жуков предлагал отвести на левый берег силы, удерживавшие город, Сталин – запретил. На самом деле к разгрому фронта эта история отношения не имела – 37-я армия Андрея Власова опиралась на мощные укрепления Киевского укрепрайона. Перевод её на левый берег несколько увеличил бы плотность войск фронта, но повлиять на конечный исход уже не мог.Немецкое командование осознавало угрозу со стороны Юго-Западного фронта и приняло меры по её купированию. В помощь 1-й танковой группе (армии) Эвальда фон Клейста, которая уже форсировала Днепр в районе Кременчуга, была двинута задействованная до этого на центральном направлении 2-я группа Гейнца Гудериана. Кольцо окружения сомкнулось 11-14 сентября в районе Ромён-Лубен-Лохвицы, но только 18 сентября войскам фронта в составе 5, 21, 26 и 37 армий, общей численностью около 700 тыс. человек, было разрешено отступить. Было уже поздно. У Кирпоноса была возможность вылететь на самолёте, но он отдал его раненым.Надо отметить, что в 1941 году советские общевойсковые соединения быстро теряли управляемость. Организованная оборона Брестской крепости только потому продолжалась целую неделю, что речь шла о небольшой, хорошо связанной территории, а войска никуда не двигались.19 сентября, когда советские войска начали покидать Киев, управление уже было утрачено. На следующий день, во время боя у Шумейково, в 12-15 километрах от Лохвицы, командующий фронтом сражался в общем строю… В бою принимал участие почти весь штаб фронта. Погибли начальник штаба фронта генерал-майор Василий Тупиков и член военного совета фронта, председатель Верховного Совета УССР Михаил Бурмистенко, а командующий 5-й армией генерал-майор Михаил Потапов в бессознательном состоянии попал в плен.До какой степени неудачные действия Юго-Западного фронта были связаны с личностью Кирпоноса? Скорее всего, в какой-то степени были – действительно лично храбрый, дисциплинированный, но не имевший опыта проведения операций фронтового масштаба (а кто его имел?) ситуацию не улучшил. Но объективно говоря проблемы Красной армии в 1941 году имели системный характер и будь на месте Кирпоноса другой, более подходящий командующий, ситуация вряд ли оказалась бы иной.Маршалы победы ковались тогда, в неудачных сражениях начального этапа войны. Такими были уже упоминавшиеся Рокоссовский и Баграмян. Был бы в ряду этих командиров Кирпонос, если бы ему удалось выжить? Кто знает…В 1943 году прах Кирпоноса был перезахоронен в университетском Ботаническом саду (там сейчас находится станция метро "Университет"), а в 1957 году – в парке Славы на Печерске.P.S.: Катастрофа Юго-Западного фронта сыграла, всё же свою положительную роль. Зимой, когда 2-я танковая группа рвалась к Москве, у неё уже иссяк моторесурс танков, растраченный на украинских дорогах. Из 800 танков на 22 июня к 15 декабря в строю осталось лишь 40.

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