https://ukraina.ru/20260920/ubit-biznes-i-razreshit-porno-kak-zelenskiy-budet-spasat-ukrainu-ot-kosmicheskogo-defitsita-byudzheta-1083306649.html

Убить бизнес и разрешить порно: как Зеленский будет спасать Украину от "космического" дефицита бюджета

Убить бизнес и разрешить порно: как Зеленский будет спасать Украину от "космического" дефицита бюджета - 20.09.2026 Украина.ру

Убить бизнес и разрешить порно: как Зеленский будет спасать Украину от "космического" дефицита бюджета

То, что раньше было секретом Полишинеля, теперь признано официально: на Украине закончились деньги. Их нет практически ни на что, даже в оборонном бюджете зияет дыра в десятки миллиардов долларов.

2026-09-20T10:03

2026-09-20T10:03

2026-09-20T10:03

эксклюзив

украина

киев

бельгия

владимир зеленский

ольга василевская-смаглюк

верховная рада

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076411018_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f3f654e6eca14ce025e8c1d1692c81b2.jpg

Глава режима Владимир Зеленский заявил о поиске экстренных путей решения проблемы, охарактеризовав нехватку военных средств как «космический дефицит». Украинская экономика пробивает дно — и, судя по всему, дальше будет только хуже.Как докатились?Всё началось с того, что член парламентского комитета по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что с середины осени казначейство оплачивает строго три вещи: зарплаты военным, выплаты гражданским бюджетникам и базовые социальные пособия вроде пенсий.Никакого ремонта дорог, никаких региональных субсидий, замен теплотрасс и программ развития.Война обходится в суммы, которые невозможно осознать обычному человеку. На Украине уже подсчитали, что один день активных боевых действий обходится Киеву в 190 миллионов долларов. И из года в год суточные расходы только растут.Чтобы армия стреляла, заправляла технику и получала довольствие, запускала дроны по российским тылам, ей ежемесячно нужно сжигать почти 6 миллиардов долларов. А тут ещё условие от западных кредиторов: ни один цент из прямых иностранных грантов нельзя потратить на патроны или выплаты солдатам ВСУ. Все военные расходы Киев обязан закрывать собственными налогами и внутренними займами.Налогами, которых нет. Промышленность, пережившая горнило приватизации, теперь выбивается целенаправленными ударами российских ракет и БПЛА. Поступления от НДС провались на полтора миллиарда долларов от годового плана.Вот и получается, что деньги, заложенные в бюджете на войну до декабря, полностью сгорели еще к исходу лета. Образовалась дыра размером от 20 до 27 миллиардов долларов. Что нужно делать в таких случаях?Больше поборов!Вести полностью легальный бизнес на Украине и честно выплачивать зарплаты становится всё менее выгодно. Ранее Верховная рада приняла скандальный закон № 4015-IX, повышающий военный сбор для наёмных сотрудников на предприятиях более чем в три раза — с 1,5% до 5% от размера зарплаты.Одновременно под каток пустили индивидуальных предпринимателей, которых годами не трогали ради сохранения хоть какой-то занятости. Мелких ремесленников, владельцев кофеен, ларьков и прочих вагончиков с мороженым обложили фиксированной данью в 800 гривен в месяц, а средний сервисный бизнес и айтишников заставили отдавать дополнительный процент от всего валового оборота компании.Банкирам повезло еще меньше. Их задним числом обложили налогом на прибыль по ставке в 50% — проще говоря, отобрали деньги. Розничные автозаправки, которые и так существуют под постоянной угрозой расцвета «Гераней» на их колонках, теперь обязали вносить авансовые налоговые платежи живыми деньгами за каждый пистолет — вне зависимости от того, была в этом месяце реальная прибыль или торговля шла в убыток.Местное самоуправление полностью лишается средств к существованию. Рада отобрала у городов и сел так называемый «военный НДФЛ», что фактически урезало поступления в местечковые бюджеты на 30-40% — теперь эти деньги полностью утекают в государственный бюджет."Россия заплатит за всё"Но даже эти ухищрения помогут выдавить из истощенной украинской экономики в лучшем случае ещё несколько миллиардов долларов — а нужны десятки. Поэтому украинские власти при содействии ЕС начали реализовывать механизм кредитования стран «Большой семерки» на 50 миллиардов долларов под залог непредвиденных прибылей от замороженных российских активов.Российские суверенные резервы на двести десять миллиардов евро намертво застряли в европейском депозитарии Euroclear — Бельгия активно сопротивляется любым попыткам эти средства изъять напрямую. Поэтому союзники забирают набегающие проценты и передают их Украине в виде долгосрочных займов.В 2025 году внешняя помощь составила 52,4 миллиарда долларов, свыше 70% этих вливаний обеспечивает именно механизм работы с российскими процентами.Также, когда выяснилось, что украинские оборонные заводы простаивают без госзаказа из-за пустоты в казначействе, союзникам предложили «датскую модель». Дания, а следом Швеция, Норвегия и Нидерланды начали заключать контракты напрямую с украинскими производителями артиллерийских систем «Богдана» и ударных беспилотников. Деньги переводятся на заводские счета в обход государственного казначейства Украины.Где деньги?На фоне колоссального дефицита государственные мужи начали судорожно заглядывать во все темные углы, пытаясь обложить данью человеческие слабости.В парламенте развернулись яростные дебаты о декриминализации порнографии, отмене советской 301-й статьи Уголовного кодекса и налогообложении авторов платформы OnlyFans. Депутаты наперебой рассуждали о миллиардных потоках валюты, которые потекут в казну, если вывести вебкам-моделей из подполья.В прессу даже вбросили историю о модели, добровольно перечислившей государству 13 миллионов гривен подоходного налога. Но сухие цифры превращают этот чиновничий пиар в издевательство. На самом деле сервис OnlyFans принес бюджету около 800 тысяч долларов платформенного налога, а суммарные добровольные декларации создателей контента не дотянули и до полутора миллионов долларов.При этом на расследования дел, связанных с производством порнографии, ведение уголовных производств и соответствующие расходы и экспертизы украинская киберполиция тратит едва ли не больше, чем провайдеры «клубнички» платят в бюджет.История с медицинским каннабисом оказалась столь же комичной. Авторы закона сулили сотни миллионов долларов инвестиций и спасение тысяч ветеранов с ПТСР. На практике чиновники просто «убили» все на корню: каждый росток обязан иметь уникальный штрихкод в государственной базе данных, периметр теплиц должен круглосуточно просматриваться камерами полиции, а продажа идет строго по электронным рецептам. За год казна получила от пошлин и лицензий меньше 600 тысяч долларов — смешная в масштабах страны сумма.Схожая судьба постигла попытки заработать на легализации майнинга криптовалют и добыче янтаря. Аукционы на добычу янтаря в полесских болотах принесли в бюджет всего 1,5 миллиона долларов за три года, а законопроекты о налоге на виртуальные активы застряли в спорах между ведомствами.Единственным исключением стал игорный бизнес, из которого силовики выбили 17 миллиардов гривен налогов за год, но и этот ручеек начал пересыхать после запретов на игру для военнослужащих и ограничений рекламы.Тем временем, пока киберполицаи ловят по квартирам девочек с веб-камерами, нелегальный рынок сигарет ворует из бюджета от 24 до 33 миллиардов гривен ежегодно. Но закрыть подпольные табачные фабрики влиятельных теневиков почему-то гораздо сложнее, чем выбивать копейки из цифровых стриптизерш.Хуже с каждым месяцемДля обычного заводчанина, врача или инженера повышение военного сбора означает прямое сокращение зарплаты на руки — и это при том, что получаемые простыми трудягами крохи ещё и сгорают в постоянно дорожающей «коммуналке», ценах на продукты и инфляции.Мелкому бизнесу навязали выбор без выбора: либо закрывать предприятие, либо уходить в подполье. Бизнесмены вынуждены оплачивать грабительские счета за дизельное топливо для генератора при постоянных отключениях света, искать дефицитных рабочих, которых не загребли военкоматы, и одновременно отдавать повышенные налоги авансом.Работать честно в таких условиях становится невозможно.Решение забрать налоги у местных бюджетов окончательно добьет инфраструктуру городов. Если зимой в спальном районе разорвет магистральную трубу отопления или упадет сгоревшая трансформаторная подстанция, у городского головы может просто не найтись свободных средств на ремонт из-за урезанных на треть налоговых поступлений.Жителям придется либо сидеть в промерзших квартирах, либо собирать деньги на ремонт дома из собственного кармана.Однако при этом финансовая система Украины не разлетится на куски завтра утром. Тотального дефолта с пустыми банкоматами и остановкой поездов не произойдет. Кредитные вливания стран Запада, опирающиеся на замороженные российские резервы, и драконовские внутренние налоги удержат баланс казначейства от катастрофы. Власти смогут выдавать минимальные пенсии и кормить солдат на передовой.Просто сказок о процветании и быстром восстановлении больше не будет. Страна перешла в режим обороны на истощение, экономика окончательно утратила рыночный характер. Дальше поднимать налоги некуда — бизнес просто начнет массово закрываться и прятать расчеты в наличные.А перед простыми украинцами маячит жить на грани физиологического выживания и реального, настоящего голода.

https://ukraina.ru/20260822/deneg-net-i-ne-budet-ukraina-tonet-v-dolgakh-a-zapad-ischet-propavshie-milliardy-1082700471.html

https://ukraina.ru/20251219/1073353391.html

https://ukraina.ru/20231221/1052303997.html

https://ukraina.ru/20260915/edy-ne-budet-ukraina-gotovit-golodomor-1083204155.html

украина

киев

бельгия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, киев, бельгия, владимир зеленский, ольга василевская-смаглюк, верховная рада, вооруженные силы украины, ес