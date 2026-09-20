"Спасать страну!": депутат Рады признал бедственное положение Украины - 20.09.2026 Украина.ру
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"Спасать страну!": депутат Рады признал бедственное положение Украины
"Спасать страну!": депутат Рады признал бедственное положение Украины - 20.09.2026 Украина.ру
"Спасать страну!": депутат Рады признал бедственное положение Украины
Финансовое состояние Украины сейчас тяжелее, чем в первые месяцы СВО. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев
2026-09-20T12:22
2026-09-20T12:33
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По словам Гетманцева, на повестке уже стоит не просто поиск средств на отдельные программы, а спасение государства как такового. Ситуация в бюджетной сфере оценивается как критическая: денег не хватает ни на поддержку бизнеса, ни на социальные выплаты.Вопрос сейчас стоит о спасении страны, констатировал он.Проблемы с финансированием усугубляются на фоне невыполнения плановых показателей. По данным главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласы, за январь–август 2026 года государственный бюджет получил на 33,1 млрд гривен меньше запланированного. Почти половина этой суммы приходится на август — наибольшее отставание зафиксировано по НДС с товаров, произведённых внутри страны.Отдельно Гетманцев отмечал, что даже при полном выполнении обязательств перед западными партнёрами и поступлении всех подтверждённых средств бюджетный кризис на Украине сохранится. Причиной он называл замедление экономики и "непродуманные решения" в оборонной сфере.Подробнее о том, как война разрушает украинскую экономику — от остановки заводов до роста цен и дефицита топлива, — читайте в материале автора издания "Украина.ру" Ивана Лизана Экономика Украины и война: заводы горят, всё дорожает, у государства кончаются деньги
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новости, украина, иван лизан, рада, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Иван Лизан, Рада, Верховная Рада, Украина.ру

"Спасать страну!": депутат Рады признал бедственное положение Украины

12:22 20.09.2026 (обновлено: 12:33 20.09.2026)
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© Фото : Sputnik
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Финансовое состояние Украины сейчас тяжелее, чем в первые месяцы СВО. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев
По словам Гетманцева, на повестке уже стоит не просто поиск средств на отдельные программы, а спасение государства как такового. Ситуация в бюджетной сфере оценивается как критическая: денег не хватает ни на поддержку бизнеса, ни на социальные выплаты.
Вопрос сейчас стоит о спасении страны, констатировал он.
"Понимаете, в чём наша проблема сегодня: нет денег. Денег нет ни на что. Даже на социалку нет денег", — приводит Гетманцев слова, которые ранее уже звучали в украинских медиа.
Проблемы с финансированием усугубляются на фоне невыполнения плановых показателей. По данным главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласы, за январь–август 2026 года государственный бюджет получил на 33,1 млрд гривен меньше запланированного. Почти половина этой суммы приходится на август — наибольшее отставание зафиксировано по НДС с товаров, произведённых внутри страны.
Отдельно Гетманцев отмечал, что даже при полном выполнении обязательств перед западными партнёрами и поступлении всех подтверждённых средств бюджетный кризис на Украине сохранится. Причиной он называл замедление экономики и "непродуманные решения" в оборонной сфере.
Подробнее о том, как война разрушает украинскую экономику — от остановки заводов до роста цен и дефицита топлива, — читайте в материале автора издания "Украина.ру" Ивана Лизана Экономика Украины и война: заводы горят, всё дорожает, у государства кончаются деньги
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