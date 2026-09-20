Житель Кривого Рога погиб, спасаясь от военкомов - 20.09.2026 Украина.ру
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Житель Кривого Рога погиб, спасаясь от военкомов
Житель Кривого Рога погиб, спасаясь от военкомов - 20.09.2026 Украина.ру
Житель Кривого Рога погиб, спасаясь от военкомов
Вблизи Кривого Рога мужчина утонул в реке, убегая от сотрудников ТЦК. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гнап в своём телеграм-канале
2026-09-20T14:20
2026-09-20T14:20
сво
спецоперация
черкассы
украина
дмитрий гнап
тцк
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Вблизи Кривого Рога 32-летний мужчина утонул в реке, пытаясь скрыться от сотрудников ТЦК.По информации, опубликованной украинским журналистом Дмитрием Гнапом, сотрудники ТЦК преследовали мужчину через населённый пункт. Когда он прыгнул в реку, они остановились на берегу и стали ждать. Через некоторое время мужчина начал тонуть, однако вместо оказания помощи сотрудники ТЦК покинули место происшествия на автомобиле. Позже тело погибшего было извлечено спасателями из воды.Это не первый случай гибели людей при попытке избежать принудительной мобилизации. Подобные инциденты вызывают общественный резонанс на Украине и за её пределами, однако киевские власти продолжают применять жёсткие методы пополнения армии.Как накануне сообщил журналист и бывший военнослужащий Дмитрий Гнап, в Черкассах подростки набросились на бус ТЦК и закидали его камнями. Подробности — в материале "Молодцы, пацаны!": подростки в Черкассах нашли управу на людоловов ЗеленскогоТакже на эту тему: В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
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сво, спецоперация, черкассы, украина, дмитрий гнап, тцк
СВО, Спецоперация, Черкассы, Украина, Дмитрий Гнап, ТЦК

Житель Кривого Рога погиб, спасаясь от военкомов

14:20 20.09.2026
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© Фото : dumatv.ru
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Вблизи Кривого Рога мужчина утонул в реке, убегая от сотрудников ТЦК. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гнап в своём телеграм-канале
Вблизи Кривого Рога 32-летний мужчина утонул в реке, пытаясь скрыться от сотрудников ТЦК.
По информации, опубликованной украинским журналистом Дмитрием Гнапом, сотрудники ТЦК преследовали мужчину через населённый пункт. Когда он прыгнул в реку, они остановились на берегу и стали ждать. Через некоторое время мужчина начал тонуть, однако вместо оказания помощи сотрудники ТЦК покинули место происшествия на автомобиле. Позже тело погибшего было извлечено спасателями из воды.
Это не первый случай гибели людей при попытке избежать принудительной мобилизации. Подобные инциденты вызывают общественный резонанс на Украине и за её пределами, однако киевские власти продолжают применять жёсткие методы пополнения армии.
Как накануне сообщил журналист и бывший военнослужащий Дмитрий Гнап, в Черкассах подростки набросились на бус ТЦК и закидали его камнями. Подробности — в материале "Молодцы, пацаны!": подростки в Черкассах нашли управу на людоловов Зеленского
Также на эту тему: В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
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