https://ukraina.ru/20240812/1056830386.html

"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев

"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев - 12.08.2024 Украина.ру

"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев

Иноагенту Илье Яшину* понадобилось чуть более недели, чтобы понять, что за мирные инициативы следует оправдываться. В интервью Юрию Дудю* оппозиционер заявил, что, говорил о мире между Москвой и Киевом потому что "выпал из контекста"

2024-08-12T18:10

2024-08-12T18:10

2024-08-12T18:10

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Яшин*, освобожденный в ходе недавнего обмена заключенными, призвал к началу мирных переговоров между Украиной и Россией и к остановке боевых действий по линии фронта в начале августа.Комментируя свои слова, он указал, что не имел в виду, будто Украина обязана "сдавать свои территории", но рано или поздно стороны должны будут заключить соглашение."Речь не шла о том, что необходимо провести переговоры о сдаче территорий. Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. И я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно все равно какие-то переговоры о мире должны начаться", — заявил Яшин*.В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на пограничье заявил, что вести переговоры с властями Украины, убивающими мирное население, Россия не будет и это бессмысленно. Подробнее о том, когда Россию попробуют затянуть в переговоры смотрите в интервью депутата Государственной Думы РФ, главы Союза добровольцев Донбасса, командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александра Бородая военкору издания Украина.ру Александру Чаленко.*Лица, признанные Минюстом РФ иноагентами.

https://ukraina.ru/20240809/1056737963.html

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новости, украина, россия, переговоры, сво