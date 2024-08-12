"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев - 12.08.2024 Украина.ру
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"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев
"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев - 12.08.2024 Украина.ру
"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев
Иноагенту Илье Яшину* понадобилось чуть более недели, чтобы понять, что за мирные инициативы следует оправдываться. В интервью Юрию Дудю* оппозиционер заявил, что, говорил о мире между Москвой и Киевом потому что "выпал из контекста"
2024-08-12T18:10
2024-08-12T18:10
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Яшин*, освобожденный в ходе недавнего обмена заключенными, призвал к началу мирных переговоров между Украиной и Россией и к остановке боевых действий по линии фронта в начале августа.Комментируя свои слова, он указал, что не имел в виду, будто Украина обязана "сдавать свои территории", но рано или поздно стороны должны будут заключить соглашение."Речь не шла о том, что необходимо провести переговоры о сдаче территорий. Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. И я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно все равно какие-то переговоры о мире должны начаться", — заявил Яшин*.В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на пограничье заявил, что вести переговоры с властями Украины, убивающими мирное население, Россия не будет и это бессмысленно. Подробнее о том, когда Россию попробуют затянуть в переговоры смотрите в интервью депутата Государственной Думы РФ, главы Союза добровольцев Донбасса, командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александра Бородая военкору издания Украина.ру Александру Чаленко.*Лица, признанные Минюстом РФ иноагентами.
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новости, украина, россия, переговоры, сво
Новости, Украина, Россия, переговоры, СВО

"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев

18:10 12.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОглашение приговора И. Яшину, обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ
Оглашение приговора И. Яшину, обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Иноагенту Илье Яшину* понадобилось чуть более недели, чтобы понять, что за мирные инициативы следует оправдываться. В интервью Юрию Дудю* оппозиционер заявил, что, говорил о мире между Москвой и Киевом потому что "выпал из контекста"
Яшин*, освобожденный в ходе недавнего обмена заключенными, призвал к началу мирных переговоров между Украиной и Россией и к остановке боевых действий по линии фронта в начале августа.
Комментируя свои слова, он указал, что не имел в виду, будто Украина обязана "сдавать свои территории", но рано или поздно стороны должны будут заключить соглашение.

"Речь не шла о том, что необходимо провести переговоры о сдаче территорий. Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. И я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно все равно какие-то переговоры о мире должны начаться", — заявил Яшин*.

В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на пограничье заявил, что вести переговоры с властями Украины, убивающими мирное население, Россия не будет и это бессмысленно.
Подробнее о том, когда Россию попробуют затянуть в переговоры смотрите в интервью депутата Государственной Думы РФ, главы Союза добровольцев Донбасса, командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александра Бородая военкору издания Украина.ру Александру Чаленко.
*Лица, признанные Минюстом РФ иноагентами.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 05:00
Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУБессмысленно выяснять, что закончится раньше у Киева — люди или вооружения. Главное, что заканчивается Украина. Поэтому на Западе начинаются отработки темы: давайте начнем мирные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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Заголовок открываемого материала
18:10"Выпал из контекста": иноагент Яшин* передумал мирить Москву и Киев
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