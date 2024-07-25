https://ukraina.ru/20240725/1056484267.html
Осенью Россию попробуют затянуть в переговоры: Бородай о реалиях войны и опасности "позорного мира"
Осенью Россию попробуют затянуть в переговоры: Бородай о реалиях войны и опасности "позорного мира" - 25.07.2024 Украина.ру
Осенью Россию попробуют затянуть в переговоры: Бородай о реалиях войны и опасности "позорного мира"
Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александр Бородай... Украина.ру, 25.07.2024
2024-07-25T17:34
2024-07-25T17:34
2024-07-25T17:34
александр бородай
александр чаленко
андрей белоусов
украина.ру
союз добровольцев донбасса
госдума
f-16
видео
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сво
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Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александр Бородай рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о ситуации на фронте, о воюющих добровольцах и об особенностях войны дронов.В день выхода этого видео, 25 июля, Александру Бородаю исполнилось 52 года, с чем редакция мультимедийного издания Украина.ру его и поздравляет, желая ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! 00:40 – О причинах недавних успехов российской армии в зоне спецоперации; 01:44 – об особенностях войны дронов; 07:24 – о проблемах, которые могут доставить американские истребители F-16; 08:33 – есть ли снарядный голод в российских войсках? 09:33 – О новом министре обороны РФ Андрее Белоусове и изменениях в снабжении ВС; 12:27 – об усталости, хроническом недосыпании и возрасте штурмовиков; 18:33 – о сроках окончания войны; 21:32 – как украинские спецслужбы охотятся на Александра Бородая и какой у него пистолет? *Во время интервью упоминаются признанный террористом Кирилл Буданов и спонсором экстремизма и терроризма Игорь Коломойский
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александр бородай, александр чаленко, андрей белоусов, украина.ру, союз добровольцев донбасса, госдума, f-16, видео, россия, сво, война, дроны, беспилотники, бпла, "ланцет", пво, рэб, оружие, потери всу, пехота, артиллерия, himars, истребитель, минобороны рф, снабжение, автомобили, разведка, разведчик, кирилл буданов, игорь коломойский, всу, армия, конфликт, видео
Александр Бородай, Александр Чаленко, Андрей Белоусов, Украина.ру, Союз добровольцев Донбасса, Госдума, F-16, Видео, Россия, СВО, война, дроны, беспилотники, БПЛА, "Ланцет", ПВО, РЭБ, оружие, потери ВСУ, пехота, артиллерия, HIMARS, истребитель, Минобороны РФ, снабжение, автомобили, разведка, разведчик, Кирилл Буданов, Игорь Коломойский, ВСУ, Армия, конфликт
Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александр Бородай рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о ситуации на фронте, о воюющих добровольцах и об особенностях войны дронов.
В день выхода этого видео, 25 июля, Александру Бородаю исполнилось 52 года, с чем редакция мультимедийного издания Украина.ру его и поздравляет, желая ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
00:40 – О причинах недавних успехов российской армии в зоне спецоперации;
01:44 – об особенностях войны дронов;
07:24 – о проблемах, которые могут доставить американские истре
бители F-16;
08:33 – есть ли снарядный голод в российских войсках?
09:33 – О новом министре обороны РФ Андрее Белоусове
и изменениях в снабжении ВС;
12:27 – об усталости, хроническом недосыпании и возрасте штурмовиков; 18:33 – о сроках окончания войны;
21:32 – как украинские спецслужбы охотятся на Александра Бородая и какой у него пистолет?
*Во время интервью упоминаются признанный террористом Кирилл Буданов и спонсором экстремизма и терроризма Игорь Коломойский