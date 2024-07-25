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Осенью Россию попробуют затянуть в переговоры: Бородай о реалиях войны и опасности "позорного мира"

Осенью Россию попробуют затянуть в переговоры: Бородай о реалиях войны и опасности "позорного мира" - 25.07.2024 Украина.ру

Осенью Россию попробуют затянуть в переговоры: Бородай о реалиях войны и опасности "позорного мира"

Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александр Бородай... Украина.ру, 25.07.2024

2024-07-25T17:34

2024-07-25T17:34

2024-07-25T17:34

александр бородай

александр чаленко

андрей белоусов

украина.ру

союз добровольцев донбасса

госдума

f-16

видео

россия

сво

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Депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого штурмового корпуса Александр Бородай рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о ситуации на фронте, о воюющих добровольцах и об особенностях войны дронов.В день выхода этого видео, 25 июля, Александру Бородаю исполнилось 52 года, с чем редакция мультимедийного издания Украина.ру его и поздравляет, желая ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! 00:40 – О причинах недавних успехов российской армии в зоне спецоперации; 01:44 – об особенностях войны дронов; 07:24 – о проблемах, которые могут доставить американские истребители F-16; 08:33 – есть ли снарядный голод в российских войсках? 09:33 – О новом министре обороны РФ Андрее Белоусове и изменениях в снабжении ВС; 12:27 – об усталости, хроническом недосыпании и возрасте штурмовиков; 18:33 – о сроках окончания войны; 21:32 – как украинские спецслужбы охотятся на Александра Бородая и какой у него пистолет? *Во время интервью упоминаются признанный террористом Кирилл Буданов и спонсором экстремизма и терроризма Игорь Коломойский

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