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Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области
Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области
Вооруженные Силы России отразили семь атак украинских войск в районах Мартыновки, Борков и Коренево в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России
2024-08-12T15:51
2024-08-12T15:51
2024-08-12T15:51
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"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, сообщается, что в районе Каучука были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории.В результате был уничтожен танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.За сутки ВСУ потеряли порядка 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, а также 27 автомобилей, три гаубицы.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заверили в ведомстве. Подробнее о ситуации в регионе - в материале Украина несет большие потери под Курском – The Economist на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, минобороны, курская область, украина, вооруженные силы украины
Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области
Вооруженные Силы России отразили семь атак украинских войск в районах Мартыновки, Борков и Коренево в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России
"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, сообщается, что в районе Каучука были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории.
В результате был уничтожен танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.
"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22, 61, 115 механизированных бригад в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области", - перечислили в министерстве.
За сутки ВСУ потеряли порядка 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, а также 27 автомобилей, три гаубицы.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заверили в ведомстве.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Украина несет большие потери под Курском – The Economist на сайте Украина.ру.