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"Слышал иностранную речь и приказы расстреливать курян": украинский военнопленный сделал признание

"Слышал иностранную речь и приказы расстреливать курян": украинский военнопленный сделал признание - 12.08.2024 Украина.ру

"Слышал иностранную речь и приказы расстреливать курян": украинский военнопленный сделал признание

Взятый в Курской области военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслан Полторацкий рассказал о приказе расстреливать местных жителей на месте за оказание сопротивления. Об этом 12 августа сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности

2024-08-12T14:24

2024-08-12T14:24

2024-08-12T14:24

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"В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте", - говорится в материале.На видеозаписи допроса он пояснил, что командование приказало встреченным мужчинам стрелять в ноги и бросать их в подвал или погреб, если мужчина будет с оружием — сразу расстреливать. По поводу пленных указаний не было — видимо, никого не брать.Пленный также рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области: военные выносили из домов все ценное, что могли.По его словам, целью было дойти до Курска, затем до Белгорода, чтобы впоследствии, при мирных переговорах, обменять территории на бывшие украинские.Он поделился, что руководители отделений называли эту операцию последней надеждой страны.Также мужчина рассказал, что при пересечении границы с Россией слышал в рации непонятные слова и сначала решил, что это помехи, однако потом разобрал иностранную речь: английскую, польскую и французскую. Позже, когда ВСУ заняли позиции, и снова выходили в эфир с командирами, он снова слышал иностранную речь и стрельбу.Во время боя военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был брошен своими сослуживцами и попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины, но был задержан.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Украина несет большие потери под Курском – The Economist на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, украина, курск, вооруженные силы украины, плен