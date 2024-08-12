"Оставили боевой пост": Охлобыстин рассказал о миссии артистов во время СВО и раскритиковал уехавших - 12.08.2024 Украина.ру
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"Оставили боевой пост": Охлобыстин рассказал о миссии артистов во время СВО и раскритиковал уехавших
"Оставили боевой пост": Охлобыстин рассказал о миссии артистов во время СВО и раскритиковал уехавших - 12.08.2024 Украина.ру
"Оставили боевой пост": Охлобыстин рассказал о миссии артистов во время СВО и раскритиковал уехавших
Актер Иван Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в музейно-исторический парк "Остров Фортов" в Кронштадте, рассказал журналистам об артистах, которые уехали из страны во время спецоперации
2024-08-12T14:12
2024-08-12T14:12
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По его мнению, "это не очень прилично".Он добавил, что решение о переезде в другую страну - это частный выбор каждого."Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего. Кто-то чувствует себя в своей тарелке, как я чувствую себя. Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен", - сказал Охлобыстин.В июне продюсер Павел Рудченко заявил, что уехавших из России артистов выгонят из Европы, поскольку они "выполнили свою функцию". По его словам, с помощью них нужно было убедить европейцев, что в России тяжелая ситуация: "Ими воспользовались, и теперь они не нужны". Он привел в пример ситуацию с актрисой Чулпан Хаматовой, которую уволили из Нового Рижского театра в Латвии. Рудченко считает, что теперь российских артистов "выживут из Европы". Он также отметил, что знаменитости не смогут выйти за границей на те же позиции, которые у них были в РФ.О судьбе украинских артистов - в материале Елены Мурзиной У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты на сайте Украина.ру.
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новости, россия, иван охлобыстин, европа, донецк
Новости, Россия, Иван Охлобыстин, Европа, Донецк

"Оставили боевой пост": Охлобыстин рассказал о миссии артистов во время СВО и раскритиковал уехавших

14:12 12.08.2024
 
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Актер Иван Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в музейно-исторический парк "Остров Фортов" в Кронштадте, рассказал журналистам об артистах, которые уехали из страны во время спецоперации
По его мнению, "это не очень прилично".
"Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой", - сказал Охлобыстин.
Он добавил, что решение о переезде в другую страну - это частный выбор каждого.
"Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего. Кто-то чувствует себя в своей тарелке, как я чувствую себя. Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен", - сказал Охлобыстин.
В июне продюсер Павел Рудченко заявил, что уехавших из России артистов выгонят из Европы, поскольку они "выполнили свою функцию". По его словам, с помощью них нужно было убедить европейцев, что в России тяжелая ситуация: "Ими воспользовались, и теперь они не нужны".
Он привел в пример ситуацию с актрисой Чулпан Хаматовой, которую уволили из Нового Рижского театра в Латвии. Рудченко считает, что теперь российских артистов "выживут из Европы". Он также отметил, что знаменитости не смогут выйти за границей на те же позиции, которые у них были в РФ.
О судьбе украинских артистов - в материале Елены Мурзиной У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты на сайте Украина.ру.
 
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