https://ukraina.ru/20240723/1056426879.html

У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты

У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты - 23.07.2024 Украина.ру

У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты

Как теперь живут мегапопулярные в прошлом в России артисты? Сидящие на двух стульях оказались никому не нужны.

2024-07-23T15:49

2024-07-23T15:49

2024-07-23T15:49

украина

российские артисты

верка сердючка

валерий меладзе

константин меладзе

эксклюзив

андрей данилко

лобода

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Где сегодня выступают украинские артисты? Наверное, они сейчас на родине, поближе к фронту? Как настоящие патриоты?Но нет, все они были патриотами только на словах.Большинство из них выступает сегодня в Европе, некоторые - на Украине, но в локациях, максимально далеких от линии соприкосновения. Ничего общего с "фронтовыми бригадами": развлекают богатую публику на пляжах.Те, кто раньше был очень популярен в России, оказались у разбитого корыта.Перед украинской диаспорой в Европе им выступать не дают конкуренты. На Украину их тоже не зовут. Вернуться же к прежней жизни в Москве невозможно.Вера и ВалерианНе спешат почему-то на Украину ни Вера́ Брежнева (она теперь опять Галушко), ни брат её мужа Валериан Меладзе.Недавно Меладзе побывал в Москве. Официально − для встречи с новорожденным внуком. Все дочери от предыдущего брака, родители и сестра Меладзе живут в Москве.Неофициально − конечно, чтобы осмотреться и понять, какие пути остаются всё ещё открытыми для "украинского грузина".Раньше Меладзе чрезвычайно успешно инвестировал в строительство коттеджей, домов и квартир в Москве и Подмосковье. Ему принадлежали десятки домов.Все последние лет 15, до 2022 года, он был чуть ли не ежевечерним гостем на российском телевидении.Постоянная ротация песен на радио, концерты, корпоративы. Деньги текли рекой. Слава и популярность Меладзе позволяли ему зарабатывать миллионы.Эта жизнь закончилась вместе с тихими, шёпотом, словами после концерта в Дубае "Слава Украине!"Ловко развёл Меладзе украинский блогер."И на старуху бывает проруха", как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Костей Остен-Бакеном".Ну что ж. Проруха, что поделаешь. С этим шёпотом завершилась карьера Меладзе в России. Хоть он и делал потом попытки оправдаться: "Я артист! Я вне политики!"Осторожно молчал с тех пор Валерий Шотаевич. Артист, добившийся "международного признания в странах Восточной Европы" (так написано в Википедии).Признанный в странах Восточной Европы певец не поддерживал ВСУ. Не донатил на Украину деньги. Естественно, не выступал там. Ждал.Не поддерживал, конечно же, ни Россию, ни армию России.Валерий Меладзе − из тех, кто любит сидеть на двух-трёх или даже четырёх стульях.Но видимо, логически рассудив, что денежки сами себя не заработают, вернулся с проверкой: примут или нет.Конечно, о том, чтобы посидеть в жюри конкурсов на российском ТВ "Голос. Дети" или "Голос. 60+", в которых постоянно заседал Меладзе, речи больше нет.Однако на пару корпоративов Валериан Шотаевич мог бы ещё рассчитывать. С "самбой белого мотылька".Но судя по всему, больше мы не увидим примелькавшийся, но уже немного забытый образ грузинско-украинского певца на телеэкранах.Договориться не удалось, и Меладзе убыл назад, в Германию, где теперь постоянно проживает."Агенты Кремля"Даёт ли он где-нибудь концерты? В Европе это затруднительно, поскольку его травят "небратья", которые не прощают Меладзе его успеха в России.Да, это смешно, но такова сегодня реальность для всех сидящих "на двух чемоданах".В Европе тут же набегают толпы с украинскими флагами и с истеричными криками "Геть!" И концерты приходится отменять.Это не шутка. Так украинская диаспора (очень хорошо организованная и координируемая через соцсети) отменила выступления, например, Урганта и Познера в Амстердаме.Как "агентов Кремля".Убрать "путинистов" Урганта и Познера!Звучит сюрреалистично, но предлог был именно такой.Поэтому концерты у Меладзе теперь проходят в Юрмале, в Шымкенте и Ташкенте, в Будве в Черногории - в тех локациях, где нет большого количества "патриотов".Вера, развод и шпионские страстиВера Галушко дает интервью о том, как ей грустно от расставания с Константином Меладзе. Плачет. Новый мини альбом на украинском "про развод и потери" публике "не зашёл". В Европе Вере выступать не дают. Она подумывает о возвращении в Россию. "Многое переосмыслила", - говорит Вера.Но это тоже крайне проблематично. Нет уже ни мужа-композитора, ни былых возможностей.Вера Брежнева-Галушко пока что, как сообщают продюсеры, готова давать концерты для русской публики за пределами России.За 75 тысяч долларов.С многочисленными и прямо-таки шпионскими методами сокрытия следов: в номере, где будет проживать Вера, должны быть очень плотные шторы, машина с тонированием, водитель не должен разговаривать, въезжать и выезжать надо потайными тропами, свет в салоне должен быть отключён, кладь в аэропорту носят неприметно другие люди и так далее.Всё, чтобы "не попасть в объективы фанатов".На самом деле, Вера прекрасно знает повадки соотечественников. Её будут травить не просто с плакатами "Агентша Кремля". Могут и побить.Вот Анастасия Приходько, тоже построившая карьеру в своё время благодаря российскому ТВ (и Константину Меладзе), теперь возмущается Брежневой:"Она выходит на сцену и говорит на русском, что она украинка. Отберите у неё флаг!"Про то, что сама Приходько выступала от имени России на "Евровидении-2009" (11 место) она теперь говорит так:- Мне было 20 лет, и я не ассоциировала себя с Россией (???)Сердючка и ЛободаА если на самом деле, то, конечно, дело в деньгах. Кому нужны конкуренты? Сейчас в Европе гастролирует масса украинских артистов, и мегапопулярные раньше Меладзе, Брежнева и Лобода им совсем ни к чему.Показательный был случай прошлым летом. Когда на иноагентском фестивале "Рандеву" в Юрмале отказался выступать Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, в том случае, если на этот же фестиваль позовут Светлану Лободу.Раньше Данилко, по словам продюсера Сергея Лаврова, "увозил из России миллионы евро", особенно в новый год. "Был в таком топе, что никому и не снилось".Всё поменялось после "Евровидения" и песни с припевом "Раша, гудбай". Долгие годы после этого Данилко утверждал, что ничего подобного он не пел. Но теперь признался. Да, было. Всё-таки это действительно было "Раша, гудбай". Хотя многие его поклонники продолжают Данилко защищать: он не мог так сказать.Мог, мог, сегодня он донатит ВСУ и проклинает Россию прямо со сцены, не стесняясь в выражениях."Сейчас он с ума сошёл: у него и мат, и лозунги. Думаю, что ему за это хорошо заплатили", - говорит Сергей Лавров.Выступает Данилко теперь преимущественно в Одессе. Сердючка и мальчики-зайчики с "мамой" прыгают на пляжах.В Дубае ему запрещено выступать пожизненно, за разжигание межнациональной розни. В Россию въезд запрещен на 50 лет.А ведь совсем недавно Данилко утверждал, что на Украине выступать он не может, не патриотично сейчас на Украине петь.Люди воюют, а мы? Поём? Нет, сказал Данилко. В Украине совесть не позволяет сейчас смеяться.Но выяснилось, что не патриотично было до тех пор, пока Данилко не понял, что на Украине можно отлично заработать.Он помыкался-помыкался за рубежом, и теперь проводит лето в Одессе. Там полно украинцев с толстыми кошельками. Они радостно скачут под песни Сердючки.На русском языке!Кстати, Данилко отказался участвовать в украинском фестивале. Так как не успеет подготовить программу на украинском.На русском языкеА ведь всего два года назад он клялся, что теперь ни слова по-русски не произнесёт! И на английском будет выступать, и на украинском.То же самое утверждала Светлана Лобода, и с тем же результатом. Добавила пару песен на украинском, но основной репертуар - на русском.С Украины, как водится, её выгнали: "агент Москвы".В Россию въезд запрещён на 50 лет. В Дубай пока можно, но почему-то никто Лободу не заказывает.Наверное, всё дело в том, что нет теперь Светланы ни на радио, ни на телевидении России. И всё.Теперь локации Светланы − Казахстан, Юрмала, Таллин и город Бельцы в Молдавии.А пройдет еще пара лет, и уже никто не вспомнит, что были такие "звезды номер один" в России.На ту же тему: Недопатриоты. Откуда любят Украину Потап, Настя, Сердючка и другие бывшие звезды российской эстрады

https://ukraina.ru/20240710/1056177238.html

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, российские артисты, верка сердючка, валерий меладзе, константин меладзе, эксклюзив, андрей данилко, лобода, россия