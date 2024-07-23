У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты - 23.07.2024 Украина.ру
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У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты
У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты - 23.07.2024 Украина.ру
У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты
Как теперь живут мегапопулярные в прошлом в России артисты? Сидящие на двух стульях оказались никому не нужны.
2024-07-23T15:49
2024-07-23T15:49
украина
российские артисты
верка сердючка
валерий меладзе
константин меладзе
эксклюзив
андрей данилко
лобода
россия
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Где сегодня выступают украинские артисты? Наверное, они сейчас на родине, поближе к фронту? Как настоящие патриоты?Но нет, все они были патриотами только на словах.Большинство из них выступает сегодня в Европе, некоторые - на Украине, но в локациях, максимально далеких от линии соприкосновения. Ничего общего с "фронтовыми бригадами": развлекают богатую публику на пляжах.Те, кто раньше был очень популярен в России, оказались у разбитого корыта.Перед украинской диаспорой в Европе им выступать не дают конкуренты. На Украину их тоже не зовут. Вернуться же к прежней жизни в Москве невозможно.Вера и ВалерианНе спешат почему-то на Украину ни Вера́ Брежнева (она теперь опять Галушко), ни брат её мужа Валериан Меладзе.Недавно Меладзе побывал в Москве. Официально − для встречи с новорожденным внуком. Все дочери от предыдущего брака, родители и сестра Меладзе живут в Москве.Неофициально − конечно, чтобы осмотреться и понять, какие пути остаются всё ещё открытыми для "украинского грузина".Раньше Меладзе чрезвычайно успешно инвестировал в строительство коттеджей, домов и квартир в Москве и Подмосковье. Ему принадлежали десятки домов.Все последние лет 15, до 2022 года, он был чуть ли не ежевечерним гостем на российском телевидении.Постоянная ротация песен на радио, концерты, корпоративы. Деньги текли рекой. Слава и популярность Меладзе позволяли ему зарабатывать миллионы.Эта жизнь закончилась вместе с тихими, шёпотом, словами после концерта в Дубае "Слава Украине!"Ловко развёл Меладзе украинский блогер."И на старуху бывает проруха", как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Костей Остен-Бакеном".Ну что ж. Проруха, что поделаешь. С этим шёпотом завершилась карьера Меладзе в России. Хоть он и делал потом попытки оправдаться: "Я артист! Я вне политики!"Осторожно молчал с тех пор Валерий Шотаевич. Артист, добившийся "международного признания в странах Восточной Европы" (так написано в Википедии).Признанный в странах Восточной Европы певец не поддерживал ВСУ. Не донатил на Украину деньги. Естественно, не выступал там. Ждал.Не поддерживал, конечно же, ни Россию, ни армию России.Валерий Меладзе − из тех, кто любит сидеть на двух-трёх или даже четырёх стульях.Но видимо, логически рассудив, что денежки сами себя не заработают, вернулся с проверкой: примут или нет.Конечно, о том, чтобы посидеть в жюри конкурсов на российском ТВ "Голос. Дети" или "Голос. 60+", в которых постоянно заседал Меладзе, речи больше нет.Однако на пару корпоративов Валериан Шотаевич мог бы ещё рассчитывать. С "самбой белого мотылька".Но судя по всему, больше мы не увидим примелькавшийся, но уже немного забытый образ грузинско-украинского певца на телеэкранах.Договориться не удалось, и Меладзе убыл назад, в Германию, где теперь постоянно проживает."Агенты Кремля"Даёт ли он где-нибудь концерты? В Европе это затруднительно, поскольку его травят "небратья", которые не прощают Меладзе его успеха в России.Да, это смешно, но такова сегодня реальность для всех сидящих "на двух чемоданах".В Европе тут же набегают толпы с украинскими флагами и с истеричными криками "Геть!" И концерты приходится отменять.Это не шутка. Так украинская диаспора (очень хорошо организованная и координируемая через соцсети) отменила выступления, например, Урганта и Познера в Амстердаме.Как "агентов Кремля".Убрать "путинистов" Урганта и Познера!Звучит сюрреалистично, но предлог был именно такой.Поэтому концерты у Меладзе теперь проходят в Юрмале, в Шымкенте и Ташкенте, в Будве в Черногории - в тех локациях, где нет большого количества "патриотов".Вера, развод и шпионские страстиВера Галушко дает интервью о том, как ей грустно от расставания с Константином Меладзе. Плачет. Новый мини альбом на украинском "про развод и потери" публике "не зашёл". В Европе Вере выступать не дают. Она подумывает о возвращении в Россию. "Многое переосмыслила", - говорит Вера.Но это тоже крайне проблематично. Нет уже ни мужа-композитора, ни былых возможностей.Вера Брежнева-Галушко пока что, как сообщают продюсеры, готова давать концерты для русской публики за пределами России.За 75 тысяч долларов.С многочисленными и прямо-таки шпионскими методами сокрытия следов: в номере, где будет проживать Вера, должны быть очень плотные шторы, машина с тонированием, водитель не должен разговаривать, въезжать и выезжать надо потайными тропами, свет в салоне должен быть отключён, кладь в аэропорту носят неприметно другие люди и так далее.Всё, чтобы "не попасть в объективы фанатов".На самом деле, Вера прекрасно знает повадки соотечественников. Её будут травить не просто с плакатами "Агентша Кремля". Могут и побить.Вот Анастасия Приходько, тоже построившая карьеру в своё время благодаря российскому ТВ (и Константину Меладзе), теперь возмущается Брежневой:"Она выходит на сцену и говорит на русском, что она украинка. Отберите у неё флаг!"Про то, что сама Приходько выступала от имени России на "Евровидении-2009" (11 место) она теперь говорит так:- Мне было 20 лет, и я не ассоциировала себя с Россией (???)Сердючка и ЛободаА если на самом деле, то, конечно, дело в деньгах. Кому нужны конкуренты? Сейчас в Европе гастролирует масса украинских артистов, и мегапопулярные раньше Меладзе, Брежнева и Лобода им совсем ни к чему.Показательный был случай прошлым летом. Когда на иноагентском фестивале "Рандеву" в Юрмале отказался выступать Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, в том случае, если на этот же фестиваль позовут Светлану Лободу.Раньше Данилко, по словам продюсера Сергея Лаврова, "увозил из России миллионы евро", особенно в новый год. "Был в таком топе, что никому и не снилось".Всё поменялось после "Евровидения" и песни с припевом "Раша, гудбай". Долгие годы после этого Данилко утверждал, что ничего подобного он не пел. Но теперь признался. Да, было. Всё-таки это действительно было "Раша, гудбай". Хотя многие его поклонники продолжают Данилко защищать: он не мог так сказать.Мог, мог, сегодня он донатит ВСУ и проклинает Россию прямо со сцены, не стесняясь в выражениях."Сейчас он с ума сошёл: у него и мат, и лозунги. Думаю, что ему за это хорошо заплатили", - говорит Сергей Лавров.Выступает Данилко теперь преимущественно в Одессе. Сердючка и мальчики-зайчики с "мамой" прыгают на пляжах.В Дубае ему запрещено выступать пожизненно, за разжигание межнациональной розни. В Россию въезд запрещен на 50 лет.А ведь совсем недавно Данилко утверждал, что на Украине выступать он не может, не патриотично сейчас на Украине петь.Люди воюют, а мы? Поём? Нет, сказал Данилко. В Украине совесть не позволяет сейчас смеяться.Но выяснилось, что не патриотично было до тех пор, пока Данилко не понял, что на Украине можно отлично заработать.Он помыкался-помыкался за рубежом, и теперь проводит лето в Одессе. Там полно украинцев с толстыми кошельками. Они радостно скачут под песни Сердючки.На русском языке!Кстати, Данилко отказался участвовать в украинском фестивале. Так как не успеет подготовить программу на украинском.На русском языкеА ведь всего два года назад он клялся, что теперь ни слова по-русски не произнесёт! И на английском будет выступать, и на украинском.То же самое утверждала Светлана Лобода, и с тем же результатом. Добавила пару песен на украинском, но основной репертуар - на русском.С Украины, как водится, её выгнали: "агент Москвы".В Россию въезд запрещён на 50 лет. В Дубай пока можно, но почему-то никто Лободу не заказывает.Наверное, всё дело в том, что нет теперь Светланы ни на радио, ни на телевидении России. И всё.Теперь локации Светланы − Казахстан, Юрмала, Таллин и город Бельцы в Молдавии.А пройдет еще пара лет, и уже никто не вспомнит, что были такие "звезды номер один" в России.На ту же тему: Недопатриоты. Откуда любят Украину Потап, Настя, Сердючка и другие бывшие звезды российской эстрады
https://ukraina.ru/20240710/1056177238.html
https://ukraina.ru/20240711/1056188532.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, российские артисты, верка сердючка, валерий меладзе, константин меладзе, эксклюзив, андрей данилко, лобода, россия
Украина, российские артисты, Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Константин Меладзе, Эксклюзив, Андрей Данилко, Лобода, Россия

У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артисты

15:49 23.07.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / v_serduchka
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / v_serduchka
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как теперь живут мегапопулярные в прошлом в России артисты? Сидящие на двух стульях оказались никому не нужны.
Где сегодня выступают украинские артисты? Наверное, они сейчас на родине, поближе к фронту? Как настоящие патриоты?
Но нет, все они были патриотами только на словах.
Большинство из них выступает сегодня в Европе, некоторые - на Украине, но в локациях, максимально далеких от линии соприкосновения. Ничего общего с "фронтовыми бригадами": развлекают богатую публику на пляжах.
Те, кто раньше был очень популярен в России, оказались у разбитого корыта.
Перед украинской диаспорой в Европе им выступать не дают конкуренты. На Украину их тоже не зовут. Вернуться же к прежней жизни в Москве невозможно.

Вера и Валериан

Не спешат почему-то на Украину ни Вера́ Брежнева (она теперь опять Галушко), ни брат её мужа Валериан Меладзе.
Недавно Меладзе побывал в Москве. Официально − для встречи с новорожденным внуком. Все дочери от предыдущего брака, родители и сестра Меладзе живут в Москве.
Неофициально − конечно, чтобы осмотреться и понять, какие пути остаются всё ещё открытыми для "украинского грузина".
Раньше Меладзе чрезвычайно успешно инвестировал в строительство коттеджей, домов и квартир в Москве и Подмосковье. Ему принадлежали десятки домов.
Валерий Меладзе
10 июля, 18:12
Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО Известный российский исполнитель Валерий Меладзе мог бы пожертвовать на нужды бойцов в зоне спецоперации средства, вырученные от продажи своей виллы в Испании. С таким предложением к кумиру миллионов в России обратились активисты движения "Ветераны РФ", передает телеграм-канал Mash
Все последние лет 15, до 2022 года, он был чуть ли не ежевечерним гостем на российском телевидении.
Постоянная ротация песен на радио, концерты, корпоративы. Деньги текли рекой. Слава и популярность Меладзе позволяли ему зарабатывать миллионы.
Эта жизнь закончилась вместе с тихими, шёпотом, словами после концерта в Дубае "Слава Украине!"
Ловко развёл Меладзе украинский блогер.
"И на старуху бывает проруха", как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Костей Остен-Бакеном".
Ну что ж. Проруха, что поделаешь.
С этим шёпотом завершилась карьера Меладзе в России. Хоть он и делал потом попытки оправдаться: "Я артист! Я вне политики!"
Осторожно молчал с тех пор Валерий Шотаевич. Артист, добившийся "международного признания в странах Восточной Европы" (так написано в Википедии).
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрощание с Ю. Лужковым Меладзе
Прощание с Ю. Лужковым Меладзе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Признанный в странах Восточной Европы певец не поддерживал ВСУ. Не донатил на Украину деньги. Естественно, не выступал там. Ждал.
Не поддерживал, конечно же, ни Россию, ни армию России.
Валерий Меладзе − из тех, кто любит сидеть на двух-трёх или даже четырёх стульях.
Но видимо, логически рассудив, что денежки сами себя не заработают, вернулся с проверкой: примут или нет.
Конечно, о том, чтобы посидеть в жюри конкурсов на российском ТВ "Голос. Дети" или "Голос. 60+", в которых постоянно заседал Меладзе, речи больше нет.
Однако на пару корпоративов Валериан Шотаевич мог бы ещё рассчитывать. С "самбой белого мотылька".
Но судя по всему, больше мы не увидим примелькавшийся, но уже немного забытый образ грузинско-украинского певца на телеэкранах.
Договориться не удалось, и Меладзе убыл назад, в Германию, где теперь постоянно проживает.

"Агенты Кремля"

Даёт ли он где-нибудь концерты? В Европе это затруднительно, поскольку его травят "небратья", которые не прощают Меладзе его успеха в России.
Алла Пугачева
11 июля, 15:40
Избирательный господь и Алла ПугачеваКак только не называла Алла Пугачева в последние два года всех, кто осмеливался её критиковать.
Да, это смешно, но такова сегодня реальность для всех сидящих "на двух чемоданах".
В Европе тут же набегают толпы с украинскими флагами и с истеричными криками "Геть!"
И концерты приходится отменять.
Это не шутка. Так украинская диаспора (очень хорошо организованная и координируемая через соцсети) отменила выступления, например, Урганта и Познера в Амстердаме.
Как "агентов Кремля".
Убрать "путинистов" Урганта и Познера!
Звучит сюрреалистично, но предлог был именно такой.
Поэтому концерты у Меладзе теперь проходят в Юрмале, в Шымкенте и Ташкенте, в Будве в Черногории - в тех локациях, где нет большого количества "патриотов".

Вера, развод и шпионские страсти

Вера Галушко дает интервью о том, как ей грустно от расставания с Константином Меладзе. Плачет. Новый мини альбом на украинском "про развод и потери" публике "не зашёл". В Европе Вере выступать не дают. Она подумывает о возвращении в Россию. "Многое переосмыслила", - говорит Вера.
Но это тоже крайне проблематично. Нет уже ни мужа-композитора, ни былых возможностей.
Вера Брежнева-Галушко пока что, как сообщают продюсеры, готова давать концерты для русской публики за пределами России.
За 75 тысяч долларов.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / ververa
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / ververa
С многочисленными и прямо-таки шпионскими методами сокрытия следов: в номере, где будет проживать Вера, должны быть очень плотные шторы, машина с тонированием, водитель не должен разговаривать, въезжать и выезжать надо потайными тропами, свет в салоне должен быть отключён, кладь в аэропорту носят неприметно другие люди и так далее.
Всё, чтобы "не попасть в объективы фанатов".
На самом деле, Вера прекрасно знает повадки соотечественников. Её будут травить не просто с плакатами "Агентша Кремля". Могут и побить.
Вот Анастасия Приходько, тоже построившая карьеру в своё время благодаря российскому ТВ (и Константину Меладзе), теперь возмущается Брежневой:
"Она выходит на сцену и говорит на русском, что она украинка. Отберите у неё флаг!"
Про то, что сама Приходько выступала от имени России на "Евровидении-2009" (11 место) она теперь говорит так:
- Мне было 20 лет, и я не ассоциировала себя с Россией (???)

Сердючка и Лобода

А если на самом деле, то, конечно, дело в деньгах. Кому нужны конкуренты? Сейчас в Европе гастролирует масса украинских артистов, и мегапопулярные раньше Меладзе, Брежнева и Лобода им совсем ни к чему.
Лайма Вайкуле
3 мая, 08:24
Почему замолчала "кормилица СССР" Лайма Вайкуле. И что сделал с Юрмалой гей-президентНедавно "кормилице СССР", как она сама себя называет, Лайме Вайкуле исполнилось 70 лет. В этот день мало кто из прежних друзей поздравил её с юбилеем
Показательный был случай прошлым летом. Когда на иноагентском фестивале "Рандеву" в Юрмале отказался выступать Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, в том случае, если на этот же фестиваль позовут Светлану Лободу.
Раньше Данилко, по словам продюсера Сергея Лаврова, "увозил из России миллионы евро", особенно в новый год. "Был в таком топе, что никому и не снилось".
Всё поменялось после "Евровидения" и песни с припевом "Раша, гудбай". Долгие годы после этого Данилко утверждал, что ничего подобного он не пел. Но теперь признался. Да, было. Всё-таки это действительно было "Раша, гудбай". Хотя многие его поклонники продолжают Данилко защищать: он не мог так сказать.
Мог, мог, сегодня он донатит ВСУ и проклинает Россию прямо со сцены, не стесняясь в выражениях.
"Сейчас он с ума сошёл: у него и мат, и лозунги. Думаю, что ему за это хорошо заплатили", - говорит Сергей Лавров.
Выступает Данилко теперь преимущественно в Одессе. Сердючка и мальчики-зайчики с "мамой" прыгают на пляжах.
В Дубае ему запрещено выступать пожизненно, за разжигание межнациональной розни. В Россию въезд запрещен на 50 лет.
А ведь совсем недавно Данилко утверждал, что на Украине выступать он не может, не патриотично сейчас на Украине петь.
Валерий Меладзе
1 февраля 2023, 07:27
Попал под табу. Меладзе обрезали доходы по самое никудаВот не зря же узкие специалисты говорят, что тост должен быть краток, как выстрел, а артист – туп, как пробка. Типа в одном случае только так точнее всего передается смысл пожелания, а в другом -- воплощается замысел режиссера по роли.
Люди воюют, а мы? Поём? Нет, сказал Данилко. В Украине совесть не позволяет сейчас смеяться.
Но выяснилось, что не патриотично было до тех пор, пока Данилко не понял, что на Украине можно отлично заработать.
Он помыкался-помыкался за рубежом, и теперь проводит лето в Одессе. Там полно украинцев с толстыми кошельками. Они радостно скачут под песни Сердючки.
На русском языке!
Кстати, Данилко отказался участвовать в украинском фестивале. Так как не успеет подготовить программу на украинском.

На русском языке

А ведь всего два года назад он клялся, что теперь ни слова по-русски не произнесёт! И на английском будет выступать, и на украинском.
То же самое утверждала Светлана Лобода, и с тем же результатом. Добавила пару песен на украинском, но основной репертуар - на русском.
С Украины, как водится, её выгнали: "агент Москвы".
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / lobodaofficial
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / lobodaofficial
В Россию въезд запрещён на 50 лет. В Дубай пока можно, но почему-то никто Лободу не заказывает.
Наверное, всё дело в том, что нет теперь Светланы ни на радио, ни на телевидении России. И всё.
Теперь локации Светланы − Казахстан, Юрмала, Таллин и город Бельцы в Молдавии.
А пройдет еще пара лет, и уже никто не вспомнит, что были такие "звезды номер один" в России.
На ту же тему: Недопатриоты. Откуда любят Украину Потап, Настя, Сердючка и другие бывшие звезды российской эстрады
 
Украинароссийские артистыВерка СердючкаВалерий МеладзеКонстантин МеладзеЭксклюзивАндрей ДанилкоЛободаРоссия
 
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